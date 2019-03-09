Шевченко без украинизма

205 лет назад, 9 марта 1814 года, родился знаменитый малороссийский художник и поэт Тарас Шевченко. Он стал знаковой фигурой в среде украинской интеллигенции, его образ стал знаменем агрессивного украинского национал-шовинизма. Хотя сам Шевченко никогда не разделял русских и малороссов (южную часть русского суперэтноса).Тарас родился в Киевской губернии, в семье крепостного крестьянина. Рано осиротел и познал трудности жизни бедняка и беспризорника. Прислуживал у дьячка-учителя, у которого выучился грамоте, затем у дьячков-живописцев (богомазов), у которых научился первым навыкам рисования. Был пастухом. Затем в 16 лет стал служить в семье дворянина Энгельгардта. Тарас показал способности в рисовании, поэтому помещик решил его обучить, чтобы сделать домашним художником.После переезда Энгельгардта в 1836 году в Петербург Тарас Григорьевич познакомился с художниками Брюлловым, Венециановым, Григоровичем и поэтом Жуковским, которые решили помочь освободить талантливого молодого человека. Однако помещик Энгельгардт не спешил освобождать Тараса Шевченко, не поддавался на уговоры его товарищей. Он хотел получить большой выкуп. В 1838 году портрет Жуковского, написанный Брюлловым, был разыгран в лотерее и продан за значительную сумму. Эти деньги пошли на выкуп Шевченко. В этом же году Тарас поступил в Академию художеств, где стал учеником Брюллова. Учился хорошо, награждался медалями Академии, много читал. В 1842 году была написана картина «Катерина», в 1844 году получил звание свободного художника.В 1840 году был опубликован первый сборник стихов Тараса Григорьевича – «Кобзарь», в 1842 году – историко-героическая поэма «Гайдамаки», самое крупное его произведение. 1840-е годы стали «золотым временем» Шевченко, в это время вышли его лучшие и крупные поэтические произведения. В 1844 году едет в Малороссию (Украину), живет в Переяславле и Киеве. Шевченко делает ряд рисунков архитектурных и исторических памятников Переяславля.В Киеве знакомится с историком Николаем Костомаровым, в 1846 году присоединяется к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Это была тайная организация, которая ставила целью создание славянских демократических республик, образование из них федерации со столицей в Киеве. Члены тайного общества выступали против самодержавия, за ликвидацию крепостного права, сословий, либерализацию, создание республики с президентом и парламентом-сеймом. В 1847 году общество было выявлено и разгромлено жандармами, его члены арестованы, сосланы (Костомарова после года в Петропавловской крепости отправили в Саратов) или рекрутированы в армию. Шевченко определили в солдаты.Служил Тарас Шевченко в Оренбургском корпусе, в Орской крепости, затем его сослали ещё дальше — в укрепление Новопетровское на Каспийском море. В Новопетровском он служил с 1850 г. до 1857 г. Самым тяжелым для Шевченко был запрет писать и рисовать. Был освобожден благодаря упорным ходатайствам за него вице-президента Академии художеств графа Ф. Толстого его супруги. Он вернулся в Петербург и продолжил заниматься любим делом, в это время его особенно увлекла гравировка. В 1860 году ему было присвоено звание академика по классу гравюры. В столице Шевченко сблизился с польскими и русскими революционными демократами.Скончался Тарас Григорьевич Шевченко 26 февраля (10 марта) 1861 года в Петербурге.В Российской империи Тарас Шевченко не был популярен. К его столетию представители украинской интеллигенции решили провести сбор средств на памятник, но обнаружили, что поэт неизвестен в народной массе. Только после революции 1917 года, в связи с директивным созданием Украинской ССР и «украинского народа» (миллионы русских людей просто записали в «украинцы»), политикой коренизации (масштабного поощрения нацменьшинств в ущерб русскому народу), началась массовая пропаганда образа «великого кобзаря». Так малороссийского художника и поэта превратили в культовую фигуру украинской интеллигенции.После развала СССР, когда Малая Россия (Украина) стала «незалежной», снова начался период агрессивной украинизации всего русского. Напомню, что периоды активной украинизации, ксенофобского украинского нацизма, были связаны с властью Центральной рады и Директории после революции 1917 года в России, германской оккупацией во время Первой и Второй мировой войн, политикой радикальных революционеров, большевиков, которые в 1920-е и начале 1930-х годов взращивали украинскую интеллигенцию, «язык» в противовес «великорусскому шовинизму».К сожалению, более ста лет активной украинской пропаганды, особенно после 1991 года, привели к тому, что основная масса населения русской цивилизации (Великая, Малая и Белая Русь) уже и не знает о том, что до 1917 года «украинского народа» просто не было. Само слово «Украина» и «Малороссия» — это территориальные понятия, обозначающие в средние века окраину Речи Посполитой, которая ранее захватила южно- и западнорусские земли. С древнейших времен на Дунае, Днестре и Днепре жили русы, росы, русичи, русские. Никаких «украинцев» никогда не было. Киев был древней русской столицей. Чернигов, Переяславль Русский, Львов, Перемышль, Галич, Владимир-Волынский, Полтава, Одесса, Харьков, Донецк – это русские города. Ничего не изменилось в этнографии региона и после оккупации южно- и западнорусских земель Литвой, Венгрией и Польшей. Подавляющая часть населения – более 95%, оставалось русской. Только княжеско-боярская верхушка была ополячена, приняла католичество. Богдан Хмельницкий был русским и под его началом шла Русская национально-освободительная война.Позднее в России для обозначения южнорусского населения появилось понятие «малороссы». Но малороссы были такой же частью русского суперэтноса, как и русские поморы – жители Русского Севера, сибиряки, жителя бывших отдельных княжеств и земель – Рязани, Пскова, Новгорода, Твери и т. д. Они просто имели свой южнорусский говор, особенности быта и т. д. Ватикан, Польша, Австрия и Германия – с цель раскола единого русского суперэтноса, стравливания его частей между собой, вели работу по созданию украинской интеллигенции, «языка». Однако к началу XX столетия результаты были минимальны. «Украинцами» считала себя крайне малочисленная, маргинальная, не имеющая влияния на народ прослойка интеллигенции. Только геополитическая, цивилизационная катастрофа 1917 года позволила создать украинскую государственность и «украинский народ» — этнографическую химеру, русских людей, которых репрессиями, террором, административными реформами и активной культурно-языковой пропагандой, а также старательной борьбой со всем русским, сделали «украинцами».С 1991 года этот процесс принял наиболее активный, радикальный характер. Вот с этого времени имя и образ Тараса Шевченко, южнорусского поэта и художника, стало знаменем агрессивного украинизма для окончательной дерусификации, уничтожения общерусской цивилизационной основы, в Малороссии-Украине. Его превратили в кумира пещерной, зоологической русофобии, идеологии украинства.Сам Шевченко никогда не разграничивал малороссов и русских. Нигде и никогда не назвал себя «украинцем». Поэт прекрасно знал русский язык, литературу и культуру в целом, которые были полноправными преемницами древнерусского языка и культуры. Большая часть прозы Шевченко, а также часть стихов написаны на русском языке. Южнорусский поэт был «продуктом» именно русской культуры. Представители русской культуры (Жуковский, Брюллов, Григорович) и другие помогли ему освободиться от крепостной неволи, стали учителями, помогли стать на ноги. Сам Шевченко был частью столичной интеллигенции. В итоге поэт никогда не разделял «Милую Украйну» и Россию. Даже в своём дневнике свою родину он только пару раз называет Украиной, а остальных случаях Малороссией.При этом сам Шевченко не был образцом нравственного, хорошего человека. В частности, когда следствие не смогло доказать причастность Шевченко к деятельности Кирилло-Мефодиевского общества, его наказали за собственные проступки. Шевченко клеветал на государя и государыню. А в личной жизни проявил безнравственность. Так, череда порочных поступков привела к разрыву с его учителем Брюлловым и другими прежними благодетелями.А с 1991 года эта информационная кампания приняла уже более радикальный, антирусский характер. Шевченко сделали кумиром украинских нацистов, хотя в реальности он был сторонником панславизма – создания единой славянской державы, включая западных и южных славян.