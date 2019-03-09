Жизни индейцев имеют значение
Одним из постулатов, на которых базируется внешняя политика США, является защита прав человека. Вашингтон выступает против каких-либо форм дискриминации, будь это ущемление прав гомосексуалистов, женщин или представителей других национальностей или рас. «Земля свободных, дом храбрых» предстает как главный поборник такого типа демократии, при котором любому гражданину гарантированы защита от произвола и соблюдение политических и социальных прав. Однако в самих США ситуация в этой сфере по-прежнему далека от идеальной.
В ходе текущей сессии комитета ООН по правам человека такие международные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch, отмечают, что американская администрация до сих пор отказывается подписать факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года, участником которого являются 115 государств мира. Этот документ предусматривает возможность на международной основе рассматривать заявления отдельных лиц об ущемлении их прав. Впрочем, изучение нарушений, допущенных в отношении представителей национальных меньшинств США, позволяет сделать вывод, что американские власти попросту не были бы готовы исполнять требования международного законодательства.
О притеснениях чернокожего населения Америки говорится достаточно часто, чего нельзя сказать о другой группе – коренных американцах, которые некогда помогли выжить европейским переселенцам. Речь идет об индейцах.
Индейские мужчины осуждаются на тюремное заключение в четыре раза чаще, чем представители белого населения, а индейские женщины – в шесть раз чаще, чем белые женщины. Это довольно показательная и вместе с тем ужасающая статистика. Еще более удивительным является тот факт, что, хотя коренные американцы составляют только 0,8% населения, их представители составляют три из пяти ведущих возрастных групп, которые чаще других становятся жертвами превышения полномочий со стороны полицейских.
В 2010 году разразился скандал из-за убийства индейского мужчины по имени Джон Уильямс полицейским Сиэттла. Сотрудник правоохранительных органов потребовал зарабатывавшего на жизнь резьбой по дереву жителя города опустить на землю находившийся у него в руках нож, а через несколько секунд убил его пятью выстрелами в тело. Нет никаких доказательств, что Уильямс кому-то угрожал или действовал агрессивно. Факт заключается в том, что он резал кусок дерева в руке, и что он не выбросил нож достаточно быстро, как показалось офицеру полиции. Эта бессмысленная стрельба дает представление о том, с какой легкостью американские полицейские принимают решение открыть огонь на поражение, если на их пути попадается «подозрительный» человек. Критерии подозрительности при этом часто сводятся к цвету кожи.
Сложившаяся в США правовая система работает против коренных американцев, и она является кульминацией долгой истории угнетения. Эта ситуация похожа на то, что до сих пор происходит с афроамериканцами в течение долгого времени после отмены рабства. Однако в то время как лозунг «Жизни черных имеют значение» завоевывает популярность и внимание всей страны, почему-то нет подобного лозунга для привлечения общественного внимания к проблемам, с которыми сталкивается индейское население.
В ходе текущей сессии комитета ООН по правам человека такие международные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch, отмечают, что американская администрация до сих пор отказывается подписать факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года, участником которого являются 115 государств мира. Этот документ предусматривает возможность на международной основе рассматривать заявления отдельных лиц об ущемлении их прав. Впрочем, изучение нарушений, допущенных в отношении представителей национальных меньшинств США, позволяет сделать вывод, что американские власти попросту не были бы готовы исполнять требования международного законодательства.
О притеснениях чернокожего населения Америки говорится достаточно часто, чего нельзя сказать о другой группе – коренных американцах, которые некогда помогли выжить европейским переселенцам. Речь идет об индейцах.
Индейские мужчины осуждаются на тюремное заключение в четыре раза чаще, чем представители белого населения, а индейские женщины – в шесть раз чаще, чем белые женщины. Это довольно показательная и вместе с тем ужасающая статистика. Еще более удивительным является тот факт, что, хотя коренные американцы составляют только 0,8% населения, их представители составляют три из пяти ведущих возрастных групп, которые чаще других становятся жертвами превышения полномочий со стороны полицейских.
В 2010 году разразился скандал из-за убийства индейского мужчины по имени Джон Уильямс полицейским Сиэттла. Сотрудник правоохранительных органов потребовал зарабатывавшего на жизнь резьбой по дереву жителя города опустить на землю находившийся у него в руках нож, а через несколько секунд убил его пятью выстрелами в тело. Нет никаких доказательств, что Уильямс кому-то угрожал или действовал агрессивно. Факт заключается в том, что он резал кусок дерева в руке, и что он не выбросил нож достаточно быстро, как показалось офицеру полиции. Эта бессмысленная стрельба дает представление о том, с какой легкостью американские полицейские принимают решение открыть огонь на поражение, если на их пути попадается «подозрительный» человек. Критерии подозрительности при этом часто сводятся к цвету кожи.
Сложившаяся в США правовая система работает против коренных американцев, и она является кульминацией долгой истории угнетения. Эта ситуация похожа на то, что до сих пор происходит с афроамериканцами в течение долгого времени после отмены рабства. Однако в то время как лозунг «Жизни черных имеют значение» завоевывает популярность и внимание всей страны, почему-то нет подобного лозунга для привлечения общественного внимания к проблемам, с которыми сталкивается индейское население.
- Автор:
- Аркадий Нойман
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