Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны

Ведь на Украине более ста заводов, способных выпускать ракеты, танки, самолеты, надводные и подводные плавсредства, БМП и БТР и т.д., но средства из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху

Порошенко готовит свое бегство из Украины из-за безнадежности победы на выборах. Ведь тогда ему придется ответить и за армию, и за коррупцию, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение конституции