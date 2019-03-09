Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны
Президент Петр Порошенко специально затягивает боевые действия в Донбассе для большей выгоды для себя и готовится к побегу из страны после выборов, пишет в своей статье для издания Главред глава Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.
По мнению Ланового, Порошенко уже понял, что проиграет выборы, после которых ему придется отвечать за коррупцию и ужасное состояние армии.
Он отметил, что конфликт в Донбассе приносит действующему президенту и его окружению огромную прибыль благодаря разворовыванию бюджетных средств. Для примера эксперт приводит скандал в украинском ОПК с закупкой российских контрабандных комплектующих для военной техники.
При этом Лановой подчеркивает, что подавляющая часть оборонных контрактов заключается только с теми предприятиями, от которых Порошенко и его приближенные получают прибыль.
– пишет он.
Эти обстоятельства – «коррупция на крови» – привели армию в неудовлетворительное состояние: она осталась слабой, морально устаревшей, необеспеченной, констатирует эксперт.
Он напомнил о решении Порошенко продать ряд своих предприятий, а также о том, что доходы президента увеличились за год в 82 раза.
– заключает Лановой.
По мнению Ланового, Порошенко уже понял, что проиграет выборы, после которых ему придется отвечать за коррупцию и ужасное состояние армии.
Он отметил, что конфликт в Донбассе приносит действующему президенту и его окружению огромную прибыль благодаря разворовыванию бюджетных средств. Для примера эксперт приводит скандал в украинском ОПК с закупкой российских контрабандных комплектующих для военной техники.
При этом Лановой подчеркивает, что подавляющая часть оборонных контрактов заключается только с теми предприятиями, от которых Порошенко и его приближенные получают прибыль.
Ведь на Украине более ста заводов, способных выпускать ракеты, танки, самолеты, надводные и подводные плавсредства, БМП и БТР и т.д., но средства из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху
– пишет он.
Эти обстоятельства – «коррупция на крови» – привели армию в неудовлетворительное состояние: она осталась слабой, морально устаревшей, необеспеченной, констатирует эксперт.
Он напомнил о решении Порошенко продать ряд своих предприятий, а также о том, что доходы президента увеличились за год в 82 раза.
Порошенко готовит свое бегство из Украины из-за безнадежности победы на выборах. Ведь тогда ему придется ответить и за армию, и за коррупцию, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение конституции
– заключает Лановой.
- Использованы фотографии:
- https://www.unian.net
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter