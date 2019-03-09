В Ростехе рассказали, как идёт реализация «турецкого» контракта по С-400

Это система, которую хочет получить турецкое правительство, и мы хотим ее предоставить. И пока все идет очень гладко

Мы сотрудничаем с партнерами независимо от того нравится ли это кому-то или не нравится. Это просто деловые связи. Это бизнес

Таким образом, мы должны изменить наши пути от простой поставки оборудования к созданию технологического партнерства