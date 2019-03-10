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Подробности дела сенатора Арашукова

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Продолжается обсуждение темы с задержанием представителя верхней палаты парламента от Республики Карачаево-Черкесия Рауфа Арашукова. Инкриминируют Арашукову и его окружению, включая отца, участие в преступном сообществе, заказные убийства, аферы по воровству газа на миллиарды рублей.

В документальной ленте канала ТВЦ «Дело сенатора. Линия защиты» рассказывается о том, что стояло за стремительным карьерным взлётом Арашукова-младшего и почему это дело вышло на такой уровень важности, что сенатора задерживали прямо в зале заседаний Совфеда, причём задержание проводилось в присутствии генерального прокурора страны.


В фильме представлены и заявления адвокатов, отмечающих, что следствие сталкивается с определёнными трудностями ввиду того, что Арашуков и после снятия с него неприкосновенности продолжает оставаться в ранге сенатора.

Фактически это говорит о том, что для отдельных (непростых) граждан получение мандата представителя законодательной власти страны становится залогом определённого рода спокойствия даже в том случае, если они проворачивают дела с криминальным оттенком. Федеральное собрание такие люди используют как ширму для своей теневой деятельности. Попадают в законодательные органы и откровенные проходимцы – такие как депутат Денис Вороненков, о судьбе которого с бегством в Киев и последовавшим за этим его убийством хорошо известно.

Подробности дела сенатора Арашукова:

Использованы фотографии:
ТВЦ
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