Продолжается обсуждение темы с задержанием представителя верхней палаты парламента от Республики Карачаево-Черкесия Рауфа Арашукова. Инкриминируют Арашукову и его окружению, включая отца, участие в преступном сообществе, заказные убийства, аферы по воровству газа на миллиарды рублей.В документальной ленте каналарассказывается о том, что стояло за стремительным карьерным взлётом Арашукова-младшего и почему это дело вышло на такой уровень важности, что сенатора задерживали прямо в зале заседаний Совфеда, причём задержание проводилось в присутствии генерального прокурора страны.В фильме представлены и заявления адвокатов, отмечающих, что следствие сталкивается с определёнными трудностями ввиду того, что Арашуков и после снятия с него неприкосновенности продолжает оставаться в ранге сенатора.Фактически это говорит о том, что для отдельных (непростых) граждан получение мандата представителя законодательной власти страны становится залогом определённого рода спокойствия даже в том случае, если они проворачивают дела с криминальным оттенком. Федеральное собрание такие люди используют как ширму для своей теневой деятельности. Попадают в законодательные органы и откровенные проходимцы – такие как депутат Денис Вороненков, о судьбе которого с бегством в Киев и последовавшим за этим его убийством хорошо известно.Подробности дела сенатора Арашукова: