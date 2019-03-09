Пекин надеется на скорое окончание торговой войны с Вашингтоном

Группы переговорщиков из двух стран продолжают консультации. Обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись в нормальное русло

Думаю, надежда на достижение договоренностей есть.