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Пекин надеется на скорое окончание торговой войны с Вашингтоном

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Представители Китая и США прорабатывают варианты отмены всех существующих повышенных пошлин на товары из обеих стран, передает ТАСС заявление замминистра коммерции КНР Вана Шоувэня.




Группы переговорщиков из двух стран продолжают консультации. Обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись в нормальное русло


– сказал Шоувэнь на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что дальнейшее взаимное усиление протекционистских барьеров не принесет пользы ни той, ни другой стороне. Малого того, торговая война между США и КНР отрицательно сказывается на интересах многих других государств.

На вопрос, чего следует ожидать от следующего раунда переговоров, Шоувэнь ответил:

Думаю, надежда на достижение договоренностей есть.


Он рассказал также о дружеских отношениях, царящих на переговорах. Так, во время обеденного перерыва представитель США Роберт Лайтхайзер заказал себе китайское блюдо, а глава делегации КНР – гамбургер. Из напитков и тот и другой выбрали воду, демонстрируя тем самым наличие общих позиций.

Согласно китайской статистике, товарооборот между КНР и США за январь-февраль сократился на 19,9% (в годовом исчислении) и составил $76,47 млрд.: китайский экспорт уменьшился на 14,1%, до $59,29 млрд., а импорт американских товаров – на 35,1%, до $17,18 млрд.

Напомним, в 2017 году американо-китайский товарооборот составил $583,7 млрд. Увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 12,3%.
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