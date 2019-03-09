На Украине решили устроить "деколонизацию"

Это наследие может использоваться и используется современной российской властью для возобновления своего влияния, для того чтобы подчеркнуть, что те или иные территории Украины никогда не были украинскими, а всегда были российскими, и это якобы легитимизирует российскую агрессию.

В так называемом институте национальной памяти Украины заявили о работе над проектом по «деколонизации». Проект собираются реализовать в виде закона, который действовал бы на фоне проводимых в стране декоммунизации и десоветизации. Глава упомянутого украинского института Владимир Вятрович заявил о том, что новый закон необходим для «избавления от имперского наследия».Так, предлагается провести «передатирование» основания украинских городов. По словам Вятровича, многие города Украины описываются как основанные во времена Российской империи. Однако украинский институт нацпамяти, «изучив исторические подробности», пришёл к выводу о том, что отдельные города страны «имеют куда более длительную историю ».Ещё одно направление «деколонизации» - снос памятников. Причём сносить собираются памятники тем, кто стоял у истоков основания городов Малороссии. Вятрович заявил, что в Одессе необходимо снести памятник российской императрице Екатерине II.По словам Вятровича, весь юг страны усеян «российскими топонимами», и от них он предлагает постепенно избавляться.Вятрович:Фактически на Украине объявляется война своей собственной истории. Годы развития этих территорий объявлены годами «колонизации», а те государственные деятели, по распоряжению которых то, что сегодня именуется Украиной, строилось, теперь псевдоисториками описываются исключительно как колонизаторы и угнетатели «украинскости».Вся проблема в том, что у майданной Украины нет тех исторических фигур, которые были бы по-настоящему достойны уважения. Поэтому те, кто называет себя украинскими историками, и вынуждены в качестве таких «героев» выставлять коллаборационистов, проходимцев и откровенных предателей интересов собственного народа. По-настоящему масштабные исторические фигуры пытаются стереть из той самой национальной памяти.Но г-ну Вятровичу нужно напомнить, что для полной и окончательной декоммунизации и деколонизации Украины само это государство придётся полностью удалить с карты мира, так как практически всё, что в этой стране есть, создавалось именно во времена Российской империи или Советского Союза.