Венесуэла остаётся без электроэнергии уже более 30 часов
Более 30 часов около 80 процентов территории Венесуэлы лишены электроэнергии, сообщает Интерфакс.
Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», которую провели, по всей видимости, Соединенные Штаты.
ГЭС отключили в целях безопасности, когда стало ясно, что ее система контролируется хакерами. Это отключение, по словам Родригеса, привело к «блэкауту», охватившему почти всю территории Венесуэлы.
Министр отметил, что «Гури» вырабатывает 80% электроэнергии, потребляемой в республике. Он добавил, что набольшую опасность отсутствие электричества представляет для тяжелобольных, находящихся в больницах, где в настоящее время невозможно проводить операции и оказывать пациентам полноценный послеоперационный уход.
Министр заявил также, что в ближайшие дни власти Венесуэлы передадут в международные организации доказательства американской кибератаки.
Он раскритиковал реакцию на события в Венесуэле американских должностных лиц и политиков, назвав ее циничной и преступной. Так, госсекретарь США Майк Пенс заявил: «нет еды, нет света, а затем – не станет и Мадуро».
Кроме того, Родригес обратил внимание на комментарий сенатора-республиканца Марко Рубио, сообщившего, что «запасные генераторы не включились». Министр подчеркнул, что слова сенатора прозвучали до того, как об этой проблеме официально заявили специалисты. А это означает, что Рубио заранее знал о кибератаке и был проинформирован о ее возможных последствиях.
Из последних сообщение известно, что энергоснабжение Каракаса постепенно восстанавливается. Однако продолжают ощущаться серьезные проблемы с мобильной связью и интернетом. У автозаправок сохраняются большие очереди.
Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», которую провели, по всей видимости, Соединенные Штаты.
ГЭС отключили в целях безопасности, когда стало ясно, что ее система контролируется хакерами. Это отключение, по словам Родригеса, привело к «блэкауту», охватившему почти всю территории Венесуэлы.
Министр отметил, что «Гури» вырабатывает 80% электроэнергии, потребляемой в республике. Он добавил, что набольшую опасность отсутствие электричества представляет для тяжелобольных, находящихся в больницах, где в настоящее время невозможно проводить операции и оказывать пациентам полноценный послеоперационный уход.
Министр заявил также, что в ближайшие дни власти Венесуэлы передадут в международные организации доказательства американской кибератаки.
Он раскритиковал реакцию на события в Венесуэле американских должностных лиц и политиков, назвав ее циничной и преступной. Так, госсекретарь США Майк Пенс заявил: «нет еды, нет света, а затем – не станет и Мадуро».
Кроме того, Родригес обратил внимание на комментарий сенатора-республиканца Марко Рубио, сообщившего, что «запасные генераторы не включились». Министр подчеркнул, что слова сенатора прозвучали до того, как об этой проблеме официально заявили специалисты. А это означает, что Рубио заранее знал о кибератаке и был проинформирован о ее возможных последствиях.
Из последних сообщение известно, что энергоснабжение Каракаса постепенно восстанавливается. Однако продолжают ощущаться серьезные проблемы с мобильной связью и интернетом. У автозаправок сохраняются большие очереди.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/jguaido
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