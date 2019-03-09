Украинский ветеран предложил «вернуть» Крым, продав его по частям Америке
Украинские власти должны выделить ветеранам боевых действий земельные участки на территории Крыма, а те продадут их Соединенным Штатам. Таким образом, Киев снова получит контроль над полуостровом. Об этом в эфире ObozTV заявил участник конфликта в Донбассе Евгений Яранцев.
Он напомнил аудитории, что согласно украинскому законодательству, Крым по-прежнему является частью Украины.
– сказал Яранцев.
По его словам, он найдет сто ветеранов, которые возьмут по два гектара земли близ Крымского моста.
Это уже двести гектаров, которые «с точки зрения международных законов» являются частной собственностью, а значит и объектом для сделок, продолжил ветеран.
– предложил он.
Яранцев завил также, что после оформления земли в собственность ветераны запретят пользоваться мостом, который «неясно почему построен без ведома землевладельцев».
Таким образом можно раздать ветеранам большую часть территории Крыма, и проблема полуострова будет разрешена, добавил он.
В Киеве периодически поднимается тема «возвращения» Крыма. Например, экс-президент Леонид Кравчук предлагал не так давно предоставить региону особый статус, при котором «субъектом власти будут крымские татары».
Он напомнил аудитории, что согласно украинскому законодательству, Крым по-прежнему является частью Украины.
А раз так, значит, я имею право получить там свои 2 гектара земли. Так дайте мне их. Они могут стать объектом купли-продажи. Лучше, если эти гектары будут находиться под Крымским мостом, как раз у выхода на полуостров
– сказал Яранцев.
По его словам, он найдет сто ветеранов, которые возьмут по два гектара земли близ Крымского моста.
Это уже двести гектаров, которые «с точки зрения международных законов» являются частной собственностью, а значит и объектом для сделок, продолжил ветеран.
Давайте продадим их США. Это будет эффективнее разнообразных штрафов и судебных исков, потому что «Газпром» далеко, а свои ветераны рядом
– предложил он.
Яранцев завил также, что после оформления земли в собственность ветераны запретят пользоваться мостом, который «неясно почему построен без ведома землевладельцев».
Таким образом можно раздать ветеранам большую часть территории Крыма, и проблема полуострова будет разрешена, добавил он.
В Киеве периодически поднимается тема «возвращения» Крыма. Например, экс-президент Леонид Кравчук предлагал не так давно предоставить региону особый статус, при котором «субъектом власти будут крымские татары».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Krymsky_bridge
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter