Украинский ветеран предложил «вернуть» Крым, продав его по частям Америке

А раз так, значит, я имею право получить там свои 2 гектара земли. Так дайте мне их. Они могут стать объектом купли-продажи. Лучше, если эти гектары будут находиться под Крымским мостом, как раз у выхода на полуостров

Давайте продадим их США. Это будет эффективнее разнообразных штрафов и судебных исков, потому что «Газпром» далеко, а свои ветераны рядом