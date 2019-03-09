Пьяные солдаты ВСУ застрелили своего командира
Командир взвода украинского соединения, дислоцированного в Донбассе, был застрелен пьяными военнослужащими во время ночного обхода подразделения, приводит Донецкое агентство новостей сообщение представителя военного ведомства ДНР Эдуарда Басурина.
По словам Басурина, инцидент произошел 6 марта в расположении 18-й горно-штурмовой бригады, дислоцированной на Донецком направлении. Лейтенант – командир взвода первого батальона – проводил ночной обход подразделения и застал пятерых бодрствующих солдат за распитием спиртного. Командир сделал им замечание, в ответ прозвучал выстрел.
Согласно информации, полученной разведкой, случай с убийством лейтенанта переполнил чашу терпения украинского командования: командующий группировкой «Восток» генерал Евгений Мойсюк снят с должности приказом начальника штаба ВСУ Виктора Муженко. На его место уже назначен полковник Артем Лучников, замкомандующего морской пехоты ВМС Украины.
Снятию Мойсюка с должности также способствовали выявленные представителями Минобороны факты массового хищения оружия, боеприпасов и материальных ресурсов, а также рост небоевых потерь и дезертирства, рассказал Басурин, добавив, что за время его командования на сторону ДНР перешли 20 военнослужащих.
Агентство также сообщило, что за истекшие сутки (с момента начала «весеннего перемирия») подразделения ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 91 боеприпас. При обстрелах применялись минометы калибра 120 мм, вооружение БТР и БМП, гранатометы. О погибших и раненых не сообщается.
По словам Басурина, инцидент произошел 6 марта в расположении 18-й горно-штурмовой бригады, дислоцированной на Донецком направлении. Лейтенант – командир взвода первого батальона – проводил ночной обход подразделения и застал пятерых бодрствующих солдат за распитием спиртного. Командир сделал им замечание, в ответ прозвучал выстрел.
Согласно информации, полученной разведкой, случай с убийством лейтенанта переполнил чашу терпения украинского командования: командующий группировкой «Восток» генерал Евгений Мойсюк снят с должности приказом начальника штаба ВСУ Виктора Муженко. На его место уже назначен полковник Артем Лучников, замкомандующего морской пехоты ВМС Украины.
Снятию Мойсюка с должности также способствовали выявленные представителями Минобороны факты массового хищения оружия, боеприпасов и материальных ресурсов, а также рост небоевых потерь и дезертирства, рассказал Басурин, добавив, что за время его командования на сторону ДНР перешли 20 военнослужащих.
Агентство также сообщило, что за истекшие сутки (с момента начала «весеннего перемирия») подразделения ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 91 боеприпас. При обстрелах применялись минометы калибра 120 мм, вооружение БТР и БМП, гранатометы. О погибших и раненых не сообщается.
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