Ушел из жизни Владимир Этуш

Девятого марта в Москве на 97 году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш.Прощание с артистом состоится в театре им. Вахтангова. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. Однако уже в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал в горах Осетии и Кабарды, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды.В 1943 году после тяжелого ранения был комиссован и вернулся в Щукинское училище. По окончании был принят в труппу Театра им. Вахтангова. Этой сцене артист посвятил всю свою жизнь.Дебют в кино состоялся в 1953 года: Этуш снялся в картине Ромма «Адмирал Ушаков». Всего же на его счету более 150 киноролей. Наибольшую известность артисту принесли работы в комедиях Гайдая «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев».Владимир Этуш – лауреат Государственной премии в области литературы, а также многочисленных театральных премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».В последние годы вел активную творческую жизнь, играл в спектаклях на сцене театра им. Вахтангова.Около месяца назад стало известно, что Этуш перенес инсульт. Через две недели был выписан из больницы и проходил курс терапии дома.