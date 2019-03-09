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Сотрудник посольства США пытался пронести мину Шереметьево

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Сотрудник американского посольства в субботу утром попытался провезти в аэропорт Шереметьево в багаже мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем, передает ТАСС сообщение МИД РФ.




Девятого марта утром на входе в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника американского посольства был выявлен предмет, похожий на минометную мину


– говорится в сообщении.

Вызванные на место взрывотехники подтвердили, что это действительно минометная мина со взрывателем. Взрывчатое вещество из боеприпаса было удалено, хотя его следы внутри корпуса остались.

В ведомстве считают, что дипломат сделал это сознательно, и расценивают происшествие как попытку провокации.

Как отметили в пресс-службе, после терактов 2001 года в самих США уделяется высочайшее внимание обеспечению безопасности на воздушном транспорте, поэтому дипломат не мог не знать, что боеприпас в багаже – это очень серьезно.

Значит, пошел на такой шаг сознательно


– добавили в ведомстве.

Сообщается, что после изъятия мины сотрудник посольства вылетел в Нью-Йорк. Об инциденте было немедленно извещено посольство США. В МИД РФ надеются, что американская дипмиссия объяснит случившееся.
Использованы фотографии:
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