Трагедия в Свердловске-19: биодиверсия или халатность?

«В Свердловске и области участились случаи заболевания скота. В колхоз был завезен низкокачественный корм для коров. Администрация города убедительно просит всех свердловчан воздержаться от приобретения мяса в «случайных местах», в том числе на рынках».









Лев Фёдоров. Советское биологическое оружие:

К. Алибеков. Осторожно! Биологическое оружие!

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diletant.media По материалам:Лев Фёдоров. Советское биологическое оружие: история , экология, политика.К. Алибеков. Осторожно! Биологическое оружие!supotnitskiy.rudiletant.media