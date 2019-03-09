Польский полковник назвал Калининград «военным пугалом» России
Профессор Академии военного искусства, полковник запаса Марек Вжосек, выступивший на Польском радио в качестве эксперта, назвал Калининградскую область военным пугалом из-за большого количества размещенных там вооружений.
Вжосек отметил, что Москва не прекращает наращивать боевую мощь на западных границах государства. Так, в начале недели развернутую в Калининградской области ПВО пополнил полковой комплект зенитных систем С-400. Кроме того, в регион переброшены дополнительные истребители Су-27.
По его словам, в настоящее время область представляет собой рубеж обороны с вооружением последнего поколения, который используется Москвой в качестве «военного пугала». При этом регион стал не только военной базой, но и «глазами и ушами» ВС РФ. Помимо защиты своей территории Москва стремится контролировать другие страны.
Вместе с тем полковник подчеркнул, что практически вся Калининградская область находится в зоне действия ракетных и артиллерийских систем Польши и Литвы.
– заявил он.
Польша уже многое сделала для возможного ответа на действия России, отметил Вжосек.
– пояснил он.
По его словам, работы впереди еще много, однако никто не может упрекнуть поляков в том, что они сидели сложа руки. Вооруженные силы Польши уже приступили к строительству системы «антидота» (в противовес российской концепции контроля и ограничения доступа в Балтийском море), добавил полковник.
Вжосек отметил, что Москва не прекращает наращивать боевую мощь на западных границах государства. Так, в начале недели развернутую в Калининградской области ПВО пополнил полковой комплект зенитных систем С-400. Кроме того, в регион переброшены дополнительные истребители Су-27.
По его словам, в настоящее время область представляет собой рубеж обороны с вооружением последнего поколения, который используется Москвой в качестве «военного пугала». При этом регион стал не только военной базой, но и «глазами и ушами» ВС РФ. Помимо защиты своей территории Москва стремится контролировать другие страны.
Вместе с тем полковник подчеркнул, что практически вся Калининградская область находится в зоне действия ракетных и артиллерийских систем Польши и Литвы.
Российские батареи в случае возможного вооруженного конфликта подвергаются разрушению сразу после начала операции
– заявил он.
Польша уже многое сделала для возможного ответа на действия России, отметил Вжосек.
Мы имеет самолеты, вооруженные недавно закупленными ракетами, которые способны эффективно поражать цели на территории РФ, если до этого дойдет. Кроме того, в последнее время польское правительство ведет переговоры о покупке ракет дальнего действия. Таким образом, мы возвращаемся к концепции ракетных войск, а не только артиллерии
– пояснил он.
По его словам, работы впереди еще много, однако никто не может упрекнуть поляков в том, что они сидели сложа руки. Вооруженные силы Польши уже приступили к строительству системы «антидота» (в противовес российской концепции контроля и ограничения доступа в Балтийском море), добавил полковник.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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