Российские батареи в случае возможного вооруженного конфликта подвергаются разрушению сразу после начала операции

Мы имеет самолеты, вооруженные недавно закупленными ракетами, которые способны эффективно поражать цели на территории РФ, если до этого дойдет. Кроме того, в последнее время польское правительство ведет переговоры о покупке ракет дальнего действия. Таким образом, мы возвращаемся к концепции ракетных войск, а не только артиллерии