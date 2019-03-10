Они побеждали Бонапарта. Уильям Сидней Смит

…коммодор сэр Сидней Смит пытался входить во все подробности сухопутных операций, хотя не понимал их, да и вообще мало мог сделать в этой области, и запускал морские дела, которые знал, хотя в этой области мог сделать всё. Если бы английская эскадра не прибыла в залив Сен-Жан д'Акра, этот город был бы взят до 1 апреля, поскольку 19 марта двенадцать тартан с осадным парком прибыли бы в Хайфу, а эти тяжёлые орудия в 24 часа сровняли бы с землей укрепления Сен-Жан д'Акра. Захватив или рассеяв эти двенадцать тартан, английский коммодор, следовательно, спас Джеззар-пашу. Его помощь и советы относительно обороны крепости не имели большого значения.

Адмирал Уильям Сидней Смит. Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы именно на его долю выпала слава первого победителя Наполеона, в те годы ещё генерала Бонапарта. Жизнь Сиднея Смита сложилась покруче сюжета любого авантюрного романа, что, впрочем, неудивительно для той героической эпохи. Он был достойным наследником славы корсаров, и в другое время наверняка конкурировал бы с самим Френсисом Дрейком.Среди его командиров были выдающиеся флотоводцы, в том числе Нельсон и его соратник Коллингвуд, а также адмиралы Худ, Родней и Бархэм, чьи имена носили и до сих пор носят многие корабли британского флота. С противниками Смиту, можно сказать, тоже повезло: среди них были не только французы и испанцы, но и русские адмиралы С. Грейг и П. Чичагов, больше известный как неудачник Березины. Но Наполеон среди них, конечно, занимает особое место.На рубеже XVIII и XIX веков предприимчивость и смелость Смита, готовность браться за решение самых невыполнимых задач так и не были оценены по достоинству. И всё же именно он, на тот момент обычный коммодор Средиземноморской эскадры, сумел нанести первое серьёзное поражение будущему властелину Европы. Флотский командир, взявший на себя защиту приморской крепости, в данное время и в данном месте оказался удачливее лучшего полководца Франции.Сидней Смит, уроженец Лондона, сын капитана королевской охраны, был старше Наполеона на пять лет. Среди его предков и родни было немало офицеров флота, и юный Сидни Смит, которого все считали слишком живым и дерзким, начал карьеру в 13 лет юнгой на корабле, который отправлялся на войну в Северную Америку. Там 13 штатов потребовали независимости от британской короны. Смит сражался на 44-пушечном бриге, который сумел захватить один из американских фрегатов. Приняв участие в целой серии сражений, Смит уже в 1780 году сдал экзамен на лейтенанта, а в 18 лет принял командование шлюпом «Фьюри».Молодой офицер успел пожить во Франции, побывал с инспекционной миссией на Севере Африки, а в 1789 году получил шестимесячный отпуск от Адмиралтейства для того, чтобы отправиться в Швецию и Россию. В Россию он не попал, но принял предложение служить в шведском флоте, забыв, что взял на себя обязательство не наниматься ни к кому. В просьбе снять это обязательство ему в Лондоне отказали, но он вернулся в Карлскрону, согласившись служить королю Густаву III в качестве добровольца.В это время в Финском заливе развернулись активные действия, где Смит под началом герцога Зюдерманландского отличился, когда вывел из Выборгского залива почти сотню мелких судов, заблокированных русскими. Он также участвовал в безрезультатном сражении у Кронштадтского форта Красная горка. О его службе шведам стало известно, а ведь многие из тех, кто знали Смита, сражались на другой стороне. После перемирия Смит вернулся в Лондон, где в мае 1792 года по просьбе шведского монарха король Георг III наградил его рыцарским крестом ордена Меча. О «шведском рыцаре» теперь знали и враги Смита, к тому же незадолго до награждения шесть британских морских офицеров были убиты, сражаясь за Россию уже с турками.Тем временем младший брат Смита, Джон Спенсер, был назначен в посольство в Стамбуле. В 1792 году Сиднея Смита отправили к турецкому султану Селиму III, и он не только навестил брата, а также осмотрел укрепления турок на берегах Средиземного и даже Черного моря. Когда в феврале 1793 года Франция объявила войну Британии, Сидней Смит в Смирне принял на службу около сорока отозванных британских моряков. Он восстановил на собственные средства затонувшее судно и отправился в Тулон, где его ожидала первая встреча с Бонапартом, тогда ещё никому не известным офицером Революции.На рейде Тулона стоял флот под командованием лорда Худа, который вместе с испанскими и неаполитанскими союзниками пытался поддержать антиякобинскую партию. В середине декабря Бонапарт организовал знаменитую бомбардировку фортов и флота, которая заставила союзников выводить войска. Смит вызвался уничтожить те корабли французского флота — тридцать два линейных и четырнадцать фрегатов — которые нельзя было увести, они находились во внутренней гавани, рядом с морским арсеналом. Сам арсенал ему предстояло взорвать.Однако сжечь удалось только тринадцать из этих кораблей, включая десять линейных. Благодаря героизму галерных ссыльных, не испугавшихся огня, восемнадцать линейных кораблей и четыре фрегата достались республиканцам. Не слишком пострадал и арсенал. Наполеон, в своём очерке об осаде Тулона счёл необходимым написать, что «этот офицер очень плохо исполнил свою обязанность, и республика должна быть ему признательна за те весьма ценные предметы, которые сохранились в арсенале».В Англии многие были возмущены действиями Смита, утверждая, что он упустил уникальный шанс ослабить военно-морские силы Франции. Но этом адмирал Худ считал, что он, вынужденный действовать без подготовки, сделал всё что мог, и даже хотел добиться повышения Смита в чине. В Адмиралтействе приняли аргументы лорда Худа и назначили Смита командиром нового 38-орудийного фрегата «Даймонд» в Северном море.В декабре 1794 года первым лордом Адмиралтейства стал граф Спенсер, хорошо знавший Смита, и тот выпросил у него новое назначение. С флотилией малых судов он организовал блокаду в устьях рек северной Франции. Вплоть до весны 1796 года Смит вёл её очень успешно, но в апреле этого года французы сумели отрезать его флагман, который не смог обойти каменистые отмели под Брестом. Они взяли Смита в плен. Есть и несколько иная версия событий, которые привели капитана Смита в тюрьму Тампль, в соответствии с ней он просто попал под жернова террора.Оказавшись в заключении, Сидней Смит не без оснований рассчитывал, что его обменяют на офицера такого же ранга. Однако его заподозрили в шпионаже, и Смит оставался под стражей почти два года. Один из сокамерников Смита – некто Тромелин связал его с роялистом полковником Луи-Эдмондом Пикаром де Фелиппо, который в 1793 году тоже был под Тулоном. В феврале 1798 года, когда поступил приказ о переводе Смита в другую тюрьму, де Фелиппо и Тромелин организовали его побег. Де Фелиппо с несколькими сообщниками, переодевшись жандармами, предъявили начальнику тюрьмы поддельное предписание Директории о передаче им заключённого. Через Руан и Онфлёр, на взятой в аренду лодке, которую уже в проливе перехватил королевский фрегат «Арго», Смит и де Фелиппо добрались до Британии.Французский товарищ Смита даже получил чин полковника английской армии, а сам он стал коммодором и отправился на Восток. В это время экспедиция Бонапарта уже отправлялась в Египет из Тулона. Сидней Смит получил под команду 80-пушечный линкор «Тигр», а заодно стал вместе с братом полномочным представителем британской короны в Константинополе. Формально его начальником был адмирал Сен-Винсент, но реально в восточной части Средиземноморья всем заправлял контр-адмирал Нельсон, разгромивший французскую эскадру Брюэса у Абукира.Сидней Смит вступил с Нельсоном в переписку, неосознанно покушаясь на его власть уже тем, что был вынужден сочетать роль морского флагмана с дипломатической миссией. В Константинополе Смит приложил руку к примирению России с Турцией, его даже сделали членом султанского дивана, и командующим турецкими морскими и военными силами на острове Родос. Коммодор Смит, никогда не отличавшийся заниженной самооценкой, пытался привлечь к операциям у берегов Сирии часть русской эскадры адмирала Ф.Ф.Ушакова, однако тот обоснованно считал, что его корабли нужнее в Адриатике и у Ионических островов.Ушаков вовсе не собирался разделять свои силы ради англичан и замечал по поводу требований Смита:Адмирал писал, что Смит достаточно силён и не нуждается в подкреплении, и не без иронии отмечал:Весной 1799 года, когда Бонапарт вёл свою армию к стенам Акры, которую французы со времён крестоносцев называли Сен-Жан д’Акр, под командованием коммодора Сиднея Смита было уже два линейных корабля «Тигр» и «Тезей». Когда Смит получил известия о том, что Бонапарт штурмовал Яффу, он незамедлительно отправил в порт Акры один из своих кораблей. С началом осады Смит послал на подмогу 4-тысячному гарнизону Акры 800 английских моряков. Захваченные его кораблями французские осадные орудия тоже пригодились в защите цитадели.Одним из главных помощников Смита стал его старый товарищ инженер де Фелиппо, который сделал из полуразрушенной крепости вполне современное фортификационное сооружение. Затем Акра получила подкрепления с Родоса и в итоге выдержала не меньше 12 атак французов, в отражении которых Смит неоднократно участвовал лично. В конце концов Бонапарту пришлось снять осаду 20 мая.Защита Акры не сделала Смита знаменитым, к тому же тогда мало кто предполагал, какое будущее ждёт его французского соперника. Тем не менее, коммодора отблагодарили обе палаты британского парламента, и ему назначили пенсию в 1000 фунтов стерлингов. Были награды и от султана, и даже от русского императора.Когда армия Бонапарта двинулась обратно в Египет, Сидней Смит отплыл из Акры на Родос. Он числился номинальным командующим турецкими войсками, которые высадились у мыса Абукир. В каком-то смысле можно считать, что разгромом турецкой десантной армии Бонапарт рассчитался со Смитом за Сен-Жан д’Акр. Однако именно на флагманском корабле Сиднея Смита – «Тигре» французский офицер, который вёл переговоры об обмене пленными, получил новости из Европы, ускорившие отбытие Бонапарта во Францию.После этого Смит вёл переговоры о мирной конвенции с преемником Бонапарта генералом Клебером, который разгромил и вторую турецкую высадку в Египте. Смит решился на трёхмесячное перемирие, а затем и на конвенцию в Эль-Арише, которая фактически спасла для Франции результаты Египетской экспедиции. Египетской армии, которая потеряла командующего Клебера и сократилась до 17 с небольшим тысяч человек, после ещё одной серии столкновений с турками, удалось эвакуироваться с оружием и большей частью богатых трофеев.Практичные англичане за конвенцию Эль-Ариш подвергли Сиднея Смита настоящей обструкции, и ему очень долго пришлось дожидаться адмиральских чинов. Подмоченная репутация не мешала, впрочем, популярности порывистого офицера, которого вскоре избрали в парламент. Но уже в 1803 году, проиграв очередные выборы, Смит возглавил флотилию малых судов, блокирующих фламандское побережье. Он получил звание полковника морской пехоты и даже обстреливал ракетами Конгрива французские десантные суда, подготовленные в Булонском лагере, впрочем, безуспешно.Первый лорд Адмиралтейства Бархэм по этому поводу даже заметил, чтоТем не менее, именно после Дувра Сидней Смит был наконец повышен в звании до контр-адмирала, и отправлен к побережью Неаполя. Он боролся с французами у Гаэты и острова Капри, а король Неаполя и обеих Сицилий Фердинанд даже назначил его наместником Калабрии. Предприимчивый Смит активно снабжал и усиливал партизанскую войну в горах, но командующий на суше генерал Мур не поддержал Смита, продолжавшего раздражать своих командующих.Сидней Смит успел побывать в Константинополе, а став в Лиссабоне советником португальского короля, помог эвакуировать августейшую семью и остатки португальского флота в Рио-де-Жанейро. Там он не терял присутствия духа и энергии, и организовал неудачное нападение португальцев на испанцев в Буэнос-Айресе. В августе 1809 года Смит был отозван в Лондон для выговора, но… получил повышение в звании. 31 июля 1810 года Уильям Сидней Смит стал вице-адмиралом.Следуя рекомендации одного из лордов Адмиралтейства «опасаться героев», Смита держали подальше от больших дел. Его назначили заместителем сэра Эдварда Пеллью в Средиземном море, и он был в основном занят в блокаде Тулона. Там его сменили только в июле 1814 года, когда Наполеон уже пребывал на Эльбе.Судьба вновь свела Сиднея Смита с его старым противником, точнее он сам искал и нашёл эту встречу. При Ватерлоо командующим у англичан был герцог Веллингтон, а контр-адмирал Сидней Смит из Брюсселя занимался организацией эвакуации раненых с поля битвы. Веллингтон не без удовольствия назначил его своим представителем в Адмиралтействе. Сидней Смит больше уже не воевал, но ещё успел получить звание адмирала в 1821 году. Последние годы жизни он провёл, как ни странно, в Париже, где и умер 26 мая 1840 года. Первый победитель Бонапарта упокоился на кладбище Пер-Лашез, у нас больше известном как место захоронения героев Парижской коммуны.Современники отмечали эксцентричный характер Сиднея Смита, признавая его энергию, интеллект, богатое воображение и смелость. При этом он был редким индивидуалистом, совершенно нечувствительным к другим, за что и не раз пострадал. Если судить по сочинениям Наполеона, сухопутное поражение от моряка крепко зацепило его, не зря же он совсем не скупится на едкие замечания в адрес Сиднея Смита, даже когда отдаёт ему должное.