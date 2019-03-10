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Как "Филин" на "Адмирале Горшкове" вызвал озабоченность в Британии

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В западных СМИ обсуждают новое оружие, которое получил российский фрегат «Адмирал Горшков». В газете «Таймс» вышла статья, отмечающая, что фрегат несёт на борту нелетальное вооружение, которое при воздействии на человека вызывает многочисленные негативные эффекты для здоровья, вплоть до появления видений (галлюцинаций), сильной рвоты и др. Именно этот факт напугал политиков на Туманном Альбионе.

Как "Филин" на "Адмирале Горшкове" вызвал озабоченность в Британии



Журналисты британского издания отмечают, что группа российских боевых кораблей, в составе которой был «Адмирал Горшков», прошла неподалёку от базы британских ВВС на шотландской территории. И факт такого прохода «вызвал серьёзную озабоченность у Лондона».

Речь идёт о проведении антидиверсионных морских маневров, а также учений ПВО. В Британии утверждают, что они проводились «в опасной близости от Лоссимута».

Для справки: «серьёзную озабоченность» у Лондона вызвала станция 5П-42 «Филин». Речь идёт о системе визуально-оптических помех, вызываемых изменением яркости высокой интенсивности при её использовании.

В шотландском парламенте назвали появление «Адмирала Горшкова» с группой других кораблей российского Военно-морского флота «провокацией Москвы». Однако британские военные отметили, что корабли ВМФ РФ находились в нейтральных водах и никаких запрещённых международным законодательством действий не осуществляли.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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