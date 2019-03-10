Президент Латвии заявил, что после Украины РФ может напасть на страну ЕС

Это может быть так же, как произошло с Украиной.

Латвийский президент Раймондс Вейонис дал обстоятельное интервью немецкому журналу Der Spiegel. Одна из тем, которая в наибольшей степени будоражит мысли президента прибалтийского государства – Российская Федерация. По словам Вейониса, странам Европы необходимо «ещё больше объединяться с целью сдерживания России».По заявлению президента Вейониса, если европейской консолидации в этом вопросе не произойдёт, то Россия может напасть на какую-либо европейскую страну, включая страну ЕС.Из интервью:Вейонис дал понять, что считает Латвию «потенциальной целью» для Москвы. По мнению Вейониса, нельзя недооценивать российское влияние на определённые слои латвийского населения. Судя по всему, латвийский президент имеет в виду в первую очередь русскоязычных, проживающих на территории Латвии.Вейнонис добавил, что уверенности официальной Риге придаёт тот факт, что в Латвии размещается натовский военный контингент, который практически постоянно задействован в военных учениях совместно с латвийскими военнослужащими. По мнению президента страны, это является существенно важным, однако не достаточным фактором по сдерживанию Российской Федерации.Видимо, снос памятников, установленных в память об освобождении Латвии от нацизма, а также ущемление прав упомянутого русскоязычного населения, тоже является лептой в «сдерживание России».Для справки: Раймондс Вейонис - уроженец деревни Никоново Псковской области, президент Латвии с 2015 года. До 2015 года занимал самые разные посты в латвийском правительстве: от министра окружающей среды до главы Минобороны.