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Запах спирта на МКС стал выветриваться после отстыковки Dragon-2

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Запах изопропилового спирта, появившийся на МКС после прибытия американского корабля Dragon-2, начал выветриваться, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.




Ранее другой источник рассказал агентству, что 3 марта после осуществления стыковки американского корабля Dragon-2 с МКС члены экипажа почувствовали необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере станции повышенное содержание изопропилового спирта – около 6 мг на кубический метр.

После включения системы очистки воздуха концентрация изопропилового спирта снизилась примерно до 2 мг на 1 м³ (до прибытия американского корабля она составляла одну десятую долю миллиграмма на кубический метр).

Пробы воздуха, взятые после ухода Dragon-2, показали, что концентрация изопропилового спирта начала снижаться. Таким образом, подтверждается версия о том, что сам корабль и являлся источником повышения концентрации


– сказал источник.

По его словам, концентрация спирта в воздухе не превышала допустимых пределов для членов экипажа, но могла отрицательно сказаться на работе оборудования, в частности, на американской системе переработки воды.

Издание напоминает, что изопропиловый спирт – бесцветная жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом. Используется в парфюмерии, косметике, медицине (в качестве антисептика) и бытовой химии. Огнеопасен, умеренно токсичен. Предельно допустимая концентрация (по российскому ГОСТу) – 10 мг на 1 м³.

Длительное воздействие паров изопропилового спирта раздражает дыхательные пути, слизистые глаз и вызывает головную боль. Наркотический эффект от приема вдвое превышает аналогичный эффект этанола.

Американский космический корабль Dragon-2 отстыковался от МКС 8 марта. В тот же день он благополучно приводнился в Атлантическом океане.
Использованы фотографии:
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