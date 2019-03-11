Как "играет пианист" в Минэкономразвития России

Телеведущий Константин Сёмин в своей авторской программе «Агитпроп» решил уделить внимание ситуации с выступлением министра Орешкина в Госдуме РФ, а точнее – тем данным, которые в этом выступлении пытался озвучить министр. Это выступление было прервано председателем ГД Вячеславом Володиным, который, обращаясь к Максиму Орешкину, посоветовал тому лучше подготовиться к докладу перед законотворцами.По словам Константина Сёмина, всё это напомнило анекдотическое высказывание о том, что не нужно стрелять в пианиста.При этом приводится заявление экономиста Никиты Масленникова, который отмечает определённые вопросы к подсчёту имеющихся темпов роста российской экономики. В частности, отмечено, что МЭР заявляет о 0,7%, а в ВЭБ говорят о наметившемся падении на уровне около 0,2 процентов.Далее отмечается, что российская экономика с такими показателями оказалась в общемировом (точнее - в западном) тренде. Автор не без иронии замечает, что к этому все годы и стремились, проведя множество экономических форумов, включая так называемые гайдаровские.В ролике приводится заявление китайского руководства об амбициозной задаче – полностью искоренить бедность в стране к 2020 году.Статистика, по данным официального Пекина, такова, что с 2012 года число китайских граждан, вышедших из зоны бедности составило 82 млн человек. Теперь официально бедных в Китае – 16 млн. Для сравнения: в России – 19 млн при численности населения примерно в 9 раз меньше китайского и при наличии объёмов энергоресурсов, которые на несколько порядков превосходят объёмы энергоресурсов Поднебесной.