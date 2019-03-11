Порошенко сменят на выборах без шума

Режиссёр Карен Шахназаров в программе В. Соловьёва получил титул: «наше политологическое всё», причём заслуженно. Политика сродни режиссуре, а Шахназаров знает в ней толк.Анализируя американскую политику, начиная с обстоятельств убийства президента Джона Кеннеди, Шахназаров приходит к выводу, что случайностей в большой политике не бывает, и вся американская демократия, в частности, давно под колпаком спецслужб. Сегодня это наглядно и цинично доказывает травля в США при поддержке ФБР президента Дональда Трампа.Из этого фундаментального факта Шахназаров делает вывод, что Пётр Порошенко выиграет президентские выборы и сохранит свой пост, потому что его фигура – лучшая гарантия для США сохранения своего безусловного влияния на Украине. Спектакль президентских выборов на Украине подгонят под победу Порошенко: режиссёр Шахназаров знает, что сделать это совсем не трудно при наличии соответствующих ресурсов и полномочий, и некоторой поддержке спецслужб. Они обеспечат при необходимости специальные эффекты.Только Порошенко сжёг все мосты в Россию своей деятельной русофобской политикой, остальные главные участники президентских выборов, особенно Зеленский, имеют определённую свободу рук, и как они ею воспользуются, предсказать невозможно, потому что все предвыборные обещания – это всего лишь обещания. Политики вообще очень редко выполняют свои обещания, особенно предвыборные, и Вашингтону ли это не знать?Поэтому Шахназаров несомненно прав, когда говорит, что Порошенко для США теоретически безальтернативен. В том случае, если Вашингтон думает продолжать стратегию полного контроля над своим украинским плацдармом. Однако ранее Вашингтон неоднократно менял свою стратегию контроля над геополитическими плацдармами на стратегию провоцирования на них цветных революций, сносов режимов или просто социальных взрывов.Наиболее ярким примером этого является предательство США своего египетского верного вассала Хосни Мубарака, который вполне мог разделить судьбу Каддафи, если бы египетские военные во главе с генералом Ас-Сиси не подавили спровоцированную США дестабилизацию в стране и не взяли власть в свои руки. Потом они её демократически легитимизировали, и вернули Египет к нормальной жизни.Маркером смены США стратегии в отношении своих сателлитов является изменение тона публикаций мировых глобалистских СМИ и мозговых центров США о лидерах этих режимов. Они подвергаются всё большей критике, вплоть до предъявления заведомо невыполнимых требований. Отношение к ним становится двойственным. Официальный Вашингтон и Евросоюз ещё публично поддерживают, а полуофициальные и неофициальные влиятельные круги начинают шантажировать по различным поводам.Так было со всеми украинскими президентами, в том числе и с Виктором Януковичем, который прошёл путь от поздравлений Барака Обамы с победой на выборах до сноса его евромайданом при помощи администрации Барака Обамы. Поддержка режима Петра Порошенко США и Европой сегодня тоже весьма двойственна, если не сказать лицемерна: украинские эксперты говорят, что как бы евроассоциированной Украине помогают только кредитами МВФ, и то на грани выживания. Серьёзных инвестиций нет.Европа старается дистанцироваться от Порошенко, в США его подвергает всё большей критике небезызвестный Атлантический совет, только маккейновский спецпредставитель Курт Волкер публично поддерживает Порошенко, и вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции довольно неожиданно заявил: «Америка с вами!» Но вряд ли поддерживает Порошенко президент Дональд Трамп, не замечающий его на саммитах и в своём «Твиттере».Шахназаров и другие политологи справедливо указывают, что США не могут публично отказаться от поддержки Порошенко, потому что это будет полным провалом их политики в отношении России. Поэтому многие в Европе хотели бы по-тихому сменить на выборах Порошенко, ставшего вполне «циничным Бандерой», на менее одиозную фигуру — хоть Тимошенко, хоть Зеленского. Из этого исходят прогнозы украинских политологов о более или менее приличных выборах, потому что Западу не нужна дестабилизация на Украине, и он в любом случае признает итоги выборов.Однако если публичная критика режима Порошенко для США и Европы невозможна, это ещё не значит, что США не могут попытаться снести его силою непреодолимых обстоятельств, неожиданным форс-мажором. После таких грандиозных провокаций, как «сговор Трампа и Путина» и «отравления Скрипалей», от наших американских партнёров можно ожидать сколь угодно грязной игры. Например, применение к Украине египетского сценария.США осознанно пошли на ликвидацию своего египетского плацдарма, почему же они не могут поступить так с украинским? Он очень далёк от США, и слишком близок к России. Содержание этого плацдарма становится для США слишком обременительным ввиду строительства газопровода СП-2 и весьма вероятного полного прекращения украинского транзита газа в Европу с соответствующими финансовыми потерями для Киева. США могут уйти из Украины, постаравшись при этом громко хлопнуть дверью по России и по Европе/Германии.