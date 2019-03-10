Европейский политолог объяснил, почему Запад «снова полюбил» Порошенко
Руководители западных стран готовы закрыть глаза на все ошибки и промахи, допущенные Порошенко за время своего президентства, и поддержать его на предстоящих выборах, пишет в своей статье для Politico политолог, один из руководителей программы Атлантического совета «Украина в Европе» Адриан Каратницкий.
По словам политолога, Порошенко – единственный кандидат на выборах, который спасет Украину от «возвращения российского влияния». Все другие кандидаты, в том числе Зеленский и Тимошенко, приведут страну к очередному кризису и дадут Москве «больше возможностей для влияния на Украину».
Он признает, что итоги президентства Порошенко трудно назвать идеальными: в стране процветает коррупция, провалено проведение ряда реформ. Однако были и положительные моменты.
– перечислил Каратницкий «положительные» достижения действующего президента.
Что касается других претендентов на пост главы государства, то они, скорее всего, уничтожат «достигнутый прогресс» и ослабят связи с Западом, полагает он.
Сегодня западные политики поняли, что в их же интересах принять достижения Порошенко и закрыть глаза на его промахи, пишет политолог.
По его словам, сейчас вопрос не в том, поддерживать или не поддерживать Порошенко. На Западе решают, когда его лучше поддержать – в первом или во втором туре, заключает Каратницкий.
По словам политолога, Порошенко – единственный кандидат на выборах, который спасет Украину от «возвращения российского влияния». Все другие кандидаты, в том числе Зеленский и Тимошенко, приведут страну к очередному кризису и дадут Москве «больше возможностей для влияния на Украину».
Он признает, что итоги президентства Порошенко трудно назвать идеальными: в стране процветает коррупция, провалено проведение ряда реформ. Однако были и положительные моменты.
У себя на родине Порошенко снизил влияние России на культуру, успешно лоббировал создание независимой Украинской Православной Церкви, сумел убедить США предоставить Украине летальное оборонительное оружие, перестроил украинскую оборонную промышленность и создал огромную украинскую военную силу
– перечислил Каратницкий «положительные» достижения действующего президента.
Что касается других претендентов на пост главы государства, то они, скорее всего, уничтожат «достигнутый прогресс» и ослабят связи с Западом, полагает он.
Сегодня западные политики поняли, что в их же интересах принять достижения Порошенко и закрыть глаза на его промахи, пишет политолог.
По его словам, сейчас вопрос не в том, поддерживать или не поддерживать Порошенко. На Западе решают, когда его лучше поддержать – в первом или во втором туре, заключает Каратницкий.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter