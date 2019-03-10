Столкновения радикалов и полиции в Черкассах и Киеве привели к кровопролитию

На Украине пытаются сделать хоть какие-то выводы из массового побоища между представителями радикальных группировок и сотрудниками украинской нацполиции. События разворачивались накануне в Черкассах и Киеве. В акциях протеста, переросших с стычки с представителями органов правопорядка, принимали участие молодчики из так называемого «Нацкорпуса» Украины.Активность радикалов в Черкасской области была вызвана появлением кортежа Петра Порошенко. В один из моментов группа наиболее рьяных активистов попыталась заблокировать передвижение машин кортежа. Другие радикалы решили прорваться за оцепление, выставленное полицией, заняли сцену, на которой должен был выступать Порошенко. В итоге нарвались на ответную реакцию со стороны полицейских.Против националистов были применены, как отмечает пресс-служба Нацполиции, «меры принуждения». В ход пошли резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым газом. А как же евродемократия?..В ходе массовой драки и стычек с полицейскими пострадали 15 сотрудников национальной полиции, включая начальника управления НП по Черкасской области. Полковнику Валерию Лютому рассекли лицо.Черкасские СМИ сообщают, что националисты поймали кураж и пытались пойти на штурм здания областной госадминистрации под лозунгами: «Скидывать коррумпированных ставленников Порошенко». Полиция была вынуждена вывести на улицы дополнительные наряды, чтобы противостоять активности «Нацкорпуса».Когда нескольких радикалов забрали в участок, выяснилось, что ни один из задержанных не является жителем Черкасс – все они приехали из Киева. Местные СМИ объявили, что стычку радикалов с полиции финансировал олигарх Коломойский.В окружении Порошенко говорят о том, что имела место "антигосударственная провокация".