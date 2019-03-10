Трамп в 5 раз повысит цену содержания войск США в других странах
Команда президента США Дональда Трампа разработала новую формулу, которая будет применяться при расчете с правительствами других стран за размещение и содержание там американских войск, сообщает CNN.
В Белом доме назвали новый метод расчета «цена плюс 50%». Согласно этой методике, страны будут полностью оплачивать расходы на размещение и содержание у себя американских воинских контингентов, дополнительно перечисляя половину этой суммы.
По данным телеканала, это приведет к тому, что содержание американских войск обойдется союзникам в 5, а то и в 6 раз дороже.
Ранее Трамп неоднократно жаловался на то, что принимающие страны лишь частично покрывают расходы на содержание американских военных. По его мнению, это несправедливо, так как, находясь за рубежом и защищая другие страны, войска приобретают дополнительную ценность, и ее необходимо окупить.
В настоящее время американские военнослужащие находятся более чем в ста странах мира. Наиболее крупные контингенты находятся в Японии, Южной Корее, ФРГ, ОАЭ и Катаре.
Также стало известно, что Трамп намерен обратиться с просьбой к Конгрессу об увеличении финансирования NASA в 2020 году на $500 млн. Эти средства пойдут на реализацию проекта освоения Луны.
По данным на сайте NASA, в прошлом финансовом году ведомство запрашивало на «лунную» программу $820 млн., в 2019 году – более $1 млрд., а в 2020 году планирует запросить $912 млн.
Напомним, главным приоритетом указанной программы является создание на орбите луны космической станции Lunar Gateway.
В Белом доме назвали новый метод расчета «цена плюс 50%». Согласно этой методике, страны будут полностью оплачивать расходы на размещение и содержание у себя американских воинских контингентов, дополнительно перечисляя половину этой суммы.
По данным телеканала, это приведет к тому, что содержание американских войск обойдется союзникам в 5, а то и в 6 раз дороже.
Ранее Трамп неоднократно жаловался на то, что принимающие страны лишь частично покрывают расходы на содержание американских военных. По его мнению, это несправедливо, так как, находясь за рубежом и защищая другие страны, войска приобретают дополнительную ценность, и ее необходимо окупить.
В настоящее время американские военнослужащие находятся более чем в ста странах мира. Наиболее крупные контингенты находятся в Японии, Южной Корее, ФРГ, ОАЭ и Катаре.
Также стало известно, что Трамп намерен обратиться с просьбой к Конгрессу об увеличении финансирования NASA в 2020 году на $500 млн. Эти средства пойдут на реализацию проекта освоения Луны.
По данным на сайте NASA, в прошлом финансовом году ведомство запрашивало на «лунную» программу $820 млн., в 2019 году – более $1 млрд., а в 2020 году планирует запросить $912 млн.
Напомним, главным приоритетом указанной программы является создание на орбите луны космической станции Lunar Gateway.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/realDonaldTrump
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter