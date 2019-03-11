Анкара и Вашингтон обмениваются ультиматумами
Вашингтон не оставляет попыток заставить Анкару отказаться от покупки российских ЗРК С-400 «Триумф». Пресс-секретарь Министерства обороны США Чарльз Саммерс заявил, что при получении С-400 Турция столкнется с «серьезными последствиями» в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой.
«Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними… Они не получат F-35 и Patriot», — заявил пресс-секретарь.
Таким образом, официальный представитель военного ведомства США повторил угрозы, ранее озвученные заместителем руководителя пресс-службы Госдепартамента Робертом Палладино, который сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к отказу от участия Анкары в программе создания F-35 и других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также к санкциям.
Между тем уже сейчас очевидно, что угрозы эти не сработают. Хотя бы потому, что Реджеп Эрдоган и другие высшие должностные лица турецкого государства столько раз говорили, что их позиция по С-400 неизменна, и они от нее не отступят, что отказ от нее будет для них, помимо всего прочего, потерей лица.
Если же американцы приведут в действие свою угрозу, чего они добьются? Прежде всего они понесут определенные финансовые убытки из-за непроданной техники. Кроме того, исключение Турции из программы F-35, в финансировании которой она участвовала, если даже и не приведет к США к неустойкам (что маловероятно), но может привести некоторых других американских союзников к тягостным размышлениям на тему целесообразности участия в такого рода программах. Напомним, что проект F-35 стал для ряда западных стран не только серьезным ударом по бюджету, но и немалым разочарованием из-за недоработанной конструкции и проблем с логистикой самолета. А теперь они увидят, что это сырое «вундерваффе», в которое они уже вбухали огромные средства, еще и является инструментом шантажа и давления со стороны Вашингтона, который угрожает «проштрафившуюся» страну «кинуть» на деньги.
И, наконец, выполнив свою угрозу, американцы сами подтолкнут Анкару к еще более тесному военно-техническому сотрудничеству с Россией и Китаем. Напомним, что на днях в Черном море прошли учения Черноморского флота РФ и ВМС Турции, а турецкие и российские военные приступили к совместной операции по обеспечению мира в сирийской провинции Идлиб. То есть «дрейф» Анкары от НАТО в сторону России, Ирана и Китая может быть усилен шагами самих американцев.
К этому можно прибавить, что Турция является важнейшим союзником США. Помимо того что она обладает мощными, хорошо подготовленными и боеспособными сухопутными войсками, ее геополитическое положение является ключевым, поскольку обеспечивает доступ к Восточному Средиземноморью, к Черному морю, к Центральному и Ближнему Востоку, и к Южному Кавказу.
В случае окончательного разрушения отношений Анкары и Вашингтона (к чему с большой долей вероятности может поспособствовать отказ от поставок F-35 и Patriot), положение США в этих регионах значительно ухудшится.
Маловероятно, что все эти риски не просчитаны в Белом доме, однако Америка продолжает играть на повышение ставок. И, вполне вероятно, что эта столь любимая Трампом игра ведется в надежде «прогнуть» турок в другом, не менее важном для Вашингтона вопросе.
Речь идет о северо-востоке Сирии, где Турция намерена создать вдоль своей границы «буферную зону», вытеснив из нее курдские вооруженные формирования. Эта задача предельно важна для Анкары, поскольку действующие на юге Турции курдские повстанцы получают мощную помощь и подпитку от своих соплеменников на северо-востоке Сирии из YPG, пользующихся, в свою очередь, покровительством США. Анкара утверждает, что уже на территории самой Турции силами правопорядка изымалось у боевиков оружие, поставленное американцами «Отрядам народной самообороны» (так переводится YPG).
28 февраля — 1 марта в Анкаре прошло второе заседание совместной турецко-американской целевой группы, созданной с целью координации процесса вывода войск США из Сирии. По настоянию Турции одна из ключевых тем обсуждения группы — создание «буферной зоны». Как отмечают вашингтонские аналитики, консультации союзников по НАТО активизировались после того как президент Трамп сначала объявил, что США выведут свой двухтысячный контингент из Сирии, а затем, после настоятельных рекомендаций советников в Белом доме и руководства Пентагона, согласился оставить 200 солдат и офицеров на северо-востоке САР. Позже стало известно, что примерно такое же количество американских военных под видом «миротворцев» планируется сохранить и в районе Ат-Танф провинции Хомс, вокруг которого США в одностороннем порядке создали свою «буферную зону» глубиной в 50 километров.
В свете этого планы Турции по северо-востоку Сирии предполагают полное вытеснение курдских YPG с территории глубиной от 30 до 40 километров к югу от турецкой границы с последующим созданием там «зоны безопасности».
Анкара также выступает за скорейшее формирование военной и гражданской администрации города Манбиджа и согласование с ней списка членов этих местных управленческих структур, поскольку турецкая сторона категорически против включения в нее лиц, связанных или сотрудничавших с YPG.
Актуализации этих турецких планов послужило заявление Дональда Трампа о принятом им решении вывести американские оккупационные силы с территории Сирии. Отметим, что американцы под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) занимались там созданием на территории САР сепаратистского квазигосударства, используемого ими как своей оперативной базы. В рамках этой задачи американцы не только вооружают курдские формирования, но и своим присутствием прикрывают их от действий турецких военных и прокси.
И вот Трамп лично пообещал Эрдогану не только вывести американский «живой щит», но и передать занимаемый им территории под турецкий контроль. Таким образом устранялся одна из самых главных причин кризиса в американо-турецких отношениях.
Но идиллии, как мы понимаем, не получилось. Жесткий прессинг со стороны своего окружения заставил американского президента отказаться от своих слов и взятых на себя обязательств перед Эрдоганом, что, понятное дело, только усугубило отношения Анкары и Вашингтона.
28 февраля — 1 марта в Анкаре прошло второе заседание совместной турецко-американской целевой группы, созданной с целью координации процесса вывода войск США из Сирии. По настоянию Турции одна из ключевых тем обсуждения группы — создание «буферной зоны». Однако никакого «прорыва» заседание не принесло. Можно говорить только о том, что стороны обменялись мнениями. И позиция американцев, согласно которой Пентагон оставляет военных на сирийской территории без указания даже приблизительных сроков пролонгации их присутствия в САР, совершенно турок не удовлетворила.
В свою очередь, Турция категорически требует, чтобы американские базы на северо-востоке Сирии были переданы под контроль турецких военных или уничтожены. Причем до сведения американской стороны было доведено, что, если США не учтут обеспокоенность Турции относительно YPG и не будут координировать свои действия в САР, включая вывод войск, с турецким партнёром, последний оставит за собой право на использование «международно признанного права на самооборону». Более того, Анкара объявила, что, не найдя понимания у американцев, будет вынуждена сотрудничать со всеми внешними силами, которые помогут ей помешать возникновению псевдогосударственного образования «Сирийский Курдистан», имея в виду Иран и Россию.
Возможно, что в свете происходящего давление Вашингтона на Анкару по линии С-400, в целом бесперспективное, имеет целью попытку «разменять» поставки F-35 и Patriot на большую «терпимость» турок в отношении американо-курдского альянса на Северо-Востоке Сирии.
Однако с точки зрения Анкары договороспособность американцев, неоднократно их «кидавших», невысока. Напомним, что перед обещанием Трампа о выводе войск Турция и США уже достигали соглашения об отводе YPG от турецкой границы и о совместном американо-турецком контроле над этими районами. Однако эти договоренностями американцами так и не были выполнены.
А ультимативные интонации, появившиеся в заявлениях турецкой стороны, подкрепленные к тому же мощной ударной группировкой на границе с САР, насчитывающей около 16 тыс. турецких военнослужащих и 10 тыс. прокси, показывает, что и Анкаре не чужда игра на повышение ставок.
«Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними… Они не получат F-35 и Patriot», — заявил пресс-секретарь.
Таким образом, официальный представитель военного ведомства США повторил угрозы, ранее озвученные заместителем руководителя пресс-службы Госдепартамента Робертом Палладино, который сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к отказу от участия Анкары в программе создания F-35 и других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также к санкциям.
Между тем уже сейчас очевидно, что угрозы эти не сработают. Хотя бы потому, что Реджеп Эрдоган и другие высшие должностные лица турецкого государства столько раз говорили, что их позиция по С-400 неизменна, и они от нее не отступят, что отказ от нее будет для них, помимо всего прочего, потерей лица.
Если же американцы приведут в действие свою угрозу, чего они добьются? Прежде всего они понесут определенные финансовые убытки из-за непроданной техники. Кроме того, исключение Турции из программы F-35, в финансировании которой она участвовала, если даже и не приведет к США к неустойкам (что маловероятно), но может привести некоторых других американских союзников к тягостным размышлениям на тему целесообразности участия в такого рода программах. Напомним, что проект F-35 стал для ряда западных стран не только серьезным ударом по бюджету, но и немалым разочарованием из-за недоработанной конструкции и проблем с логистикой самолета. А теперь они увидят, что это сырое «вундерваффе», в которое они уже вбухали огромные средства, еще и является инструментом шантажа и давления со стороны Вашингтона, который угрожает «проштрафившуюся» страну «кинуть» на деньги.
И, наконец, выполнив свою угрозу, американцы сами подтолкнут Анкару к еще более тесному военно-техническому сотрудничеству с Россией и Китаем. Напомним, что на днях в Черном море прошли учения Черноморского флота РФ и ВМС Турции, а турецкие и российские военные приступили к совместной операции по обеспечению мира в сирийской провинции Идлиб. То есть «дрейф» Анкары от НАТО в сторону России, Ирана и Китая может быть усилен шагами самих американцев.
К этому можно прибавить, что Турция является важнейшим союзником США. Помимо того что она обладает мощными, хорошо подготовленными и боеспособными сухопутными войсками, ее геополитическое положение является ключевым, поскольку обеспечивает доступ к Восточному Средиземноморью, к Черному морю, к Центральному и Ближнему Востоку, и к Южному Кавказу.
В случае окончательного разрушения отношений Анкары и Вашингтона (к чему с большой долей вероятности может поспособствовать отказ от поставок F-35 и Patriot), положение США в этих регионах значительно ухудшится.
Маловероятно, что все эти риски не просчитаны в Белом доме, однако Америка продолжает играть на повышение ставок. И, вполне вероятно, что эта столь любимая Трампом игра ведется в надежде «прогнуть» турок в другом, не менее важном для Вашингтона вопросе.
Речь идет о северо-востоке Сирии, где Турция намерена создать вдоль своей границы «буферную зону», вытеснив из нее курдские вооруженные формирования. Эта задача предельно важна для Анкары, поскольку действующие на юге Турции курдские повстанцы получают мощную помощь и подпитку от своих соплеменников на северо-востоке Сирии из YPG, пользующихся, в свою очередь, покровительством США. Анкара утверждает, что уже на территории самой Турции силами правопорядка изымалось у боевиков оружие, поставленное американцами «Отрядам народной самообороны» (так переводится YPG).
28 февраля — 1 марта в Анкаре прошло второе заседание совместной турецко-американской целевой группы, созданной с целью координации процесса вывода войск США из Сирии. По настоянию Турции одна из ключевых тем обсуждения группы — создание «буферной зоны». Как отмечают вашингтонские аналитики, консультации союзников по НАТО активизировались после того как президент Трамп сначала объявил, что США выведут свой двухтысячный контингент из Сирии, а затем, после настоятельных рекомендаций советников в Белом доме и руководства Пентагона, согласился оставить 200 солдат и офицеров на северо-востоке САР. Позже стало известно, что примерно такое же количество американских военных под видом «миротворцев» планируется сохранить и в районе Ат-Танф провинции Хомс, вокруг которого США в одностороннем порядке создали свою «буферную зону» глубиной в 50 километров.
В свете этого планы Турции по северо-востоку Сирии предполагают полное вытеснение курдских YPG с территории глубиной от 30 до 40 километров к югу от турецкой границы с последующим созданием там «зоны безопасности».
Анкара также выступает за скорейшее формирование военной и гражданской администрации города Манбиджа и согласование с ней списка членов этих местных управленческих структур, поскольку турецкая сторона категорически против включения в нее лиц, связанных или сотрудничавших с YPG.
Актуализации этих турецких планов послужило заявление Дональда Трампа о принятом им решении вывести американские оккупационные силы с территории Сирии. Отметим, что американцы под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) занимались там созданием на территории САР сепаратистского квазигосударства, используемого ими как своей оперативной базы. В рамках этой задачи американцы не только вооружают курдские формирования, но и своим присутствием прикрывают их от действий турецких военных и прокси.
И вот Трамп лично пообещал Эрдогану не только вывести американский «живой щит», но и передать занимаемый им территории под турецкий контроль. Таким образом устранялся одна из самых главных причин кризиса в американо-турецких отношениях.
Но идиллии, как мы понимаем, не получилось. Жесткий прессинг со стороны своего окружения заставил американского президента отказаться от своих слов и взятых на себя обязательств перед Эрдоганом, что, понятное дело, только усугубило отношения Анкары и Вашингтона.
28 февраля — 1 марта в Анкаре прошло второе заседание совместной турецко-американской целевой группы, созданной с целью координации процесса вывода войск США из Сирии. По настоянию Турции одна из ключевых тем обсуждения группы — создание «буферной зоны». Однако никакого «прорыва» заседание не принесло. Можно говорить только о том, что стороны обменялись мнениями. И позиция американцев, согласно которой Пентагон оставляет военных на сирийской территории без указания даже приблизительных сроков пролонгации их присутствия в САР, совершенно турок не удовлетворила.
В свою очередь, Турция категорически требует, чтобы американские базы на северо-востоке Сирии были переданы под контроль турецких военных или уничтожены. Причем до сведения американской стороны было доведено, что, если США не учтут обеспокоенность Турции относительно YPG и не будут координировать свои действия в САР, включая вывод войск, с турецким партнёром, последний оставит за собой право на использование «международно признанного права на самооборону». Более того, Анкара объявила, что, не найдя понимания у американцев, будет вынуждена сотрудничать со всеми внешними силами, которые помогут ей помешать возникновению псевдогосударственного образования «Сирийский Курдистан», имея в виду Иран и Россию.
Возможно, что в свете происходящего давление Вашингтона на Анкару по линии С-400, в целом бесперспективное, имеет целью попытку «разменять» поставки F-35 и Patriot на большую «терпимость» турок в отношении американо-курдского альянса на Северо-Востоке Сирии.
Однако с точки зрения Анкары договороспособность американцев, неоднократно их «кидавших», невысока. Напомним, что перед обещанием Трампа о выводе войск Турция и США уже достигали соглашения об отводе YPG от турецкой границы и о совместном американо-турецком контроле над этими районами. Однако эти договоренностями американцами так и не были выполнены.
А ультимативные интонации, появившиеся в заявлениях турецкой стороны, подкрепленные к тому же мощной ударной группировкой на границе с САР, насчитывающей около 16 тыс. турецких военнослужащих и 10 тыс. прокси, показывает, что и Анкаре не чужда игра на повышение ставок.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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