В США: Россия и КНР создают самолёты 5-го поколения, а мы тратимся на F-15

В США представители ассоциации военных лётчиков в отставке подвергли критике решение Пентагона увеличить расходы на приобретение самолётов 4-го поколения. Речь идёт о программе по увеличению числа приобретаемых всепогодных F-15. В американском командовании отмечают, что у этих самолётов после модернизации остаётся большой потенциал, от которого ВВС США не нужно отказываться.В американских СМИ опубликовано мнение старшего научного сотрудника «Фонда наследия» по вопросам оборонной политики (США) Дж.Венейбла. По его словам, Пентагон собирается тратить деньги на F-15 Eagle и эксплуатировать эти истребители ещё 30 лет, в то время как «противники США активно вкладываются в разработку авиации не только 5-го, но уже и 6-го поколений».По словам отставного военного лётчика, покупка самолётов 4-го поколения с прицелом на их использование в течение длительного срока не отвечает стратегии национальной обороны Соединённых Штатов.Американский эксперт отмечает, что в стратегии Россия и Китай указаны в качестве противников США, а значит «необходимо активизировать подготовку к возможному конфликту с Москвой и Пекином».В ходе мероприятия, организованного ассоциацией ветеранов ВВС США, Венейбл отметил, что F-15X «не дотягивает до современных требований и во многом проигрывает зарубежным самолётам пятого поколения».Напомним, что на сегодняшний день самолёты 5-го поколения помимо США производят только две страны в мире. Это упомянутые Россия (Су-57) и Китай (один из производимых – J-20). Если не считать производством участие в программе F-35 ряда стран, называемых США «союзниками».