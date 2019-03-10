В СМИ Израиля заявили, что Кремль раздражён "тайным" визитом Асада в Иран
Израильские средства массовой информации явно пытаются вбить клин между Россией и Сирией, а главным образом – между Россией и Ираном. Так, сегодня израильское издание Nziv выходит с материалом, в котором объявляет, будто бы в Кремле раздражены Асадом и будто бы российские власти обвинили президента Сирии в «неблагодарности».
Автор этого заявления сообщает своим читателям, что Асад до совершения свой визит в Тегеран (визит состоялся несколько дней назад) якобы попросил иранцев, чтобы те не сообщали Москве о его готовности прибыть на переговоры в иранскую столицу. Само это заявление в израильском СМИ вызывает как минимум недоумение по той простой причине, что о визите Асада в Иран одними из первых сообщили именно СМИ Израиля.
Сам материал в упомянутом израильском издании носит громкое название: «Оскорблённая Россия готова мстить Асаду за его тайный визит в Иран». Интересная логика: То есть СМИ Израиля о визите президента Сирии в Тегеран знали, а Кремль «ничего не знал, так как Асад попросил Роухани ничего не говорить Путину».
В статье автор заявляет, что «месть со стороны Москвы может прийти не сразу».
На самом деле все эти заявления выглядят в крайней степени надуманными. В первую очередь Nziv, судя по всему, пытается заявить израильским читателям о том, что отношения между Москвой и Дамаском, а также между Москвой и Тегераном якобы охладились из-за того самого визита Асада в гости к президенту Ирана. Кто-то в Израиле в это готов верить?
Автор этого заявления сообщает своим читателям, что Асад до совершения свой визит в Тегеран (визит состоялся несколько дней назад) якобы попросил иранцев, чтобы те не сообщали Москве о его готовности прибыть на переговоры в иранскую столицу. Само это заявление в израильском СМИ вызывает как минимум недоумение по той простой причине, что о визите Асада в Иран одними из первых сообщили именно СМИ Израиля.
Сам материал в упомянутом израильском издании носит громкое название: «Оскорблённая Россия готова мстить Асаду за его тайный визит в Иран». Интересная логика: То есть СМИ Израиля о визите президента Сирии в Тегеран знали, а Кремль «ничего не знал, так как Асад попросил Роухани ничего не говорить Путину».
В статье автор заявляет, что «месть со стороны Москвы может прийти не сразу».
На самом деле все эти заявления выглядят в крайней степени надуманными. В первую очередь Nziv, судя по всему, пытается заявить израильским читателям о том, что отношения между Москвой и Дамаском, а также между Москвой и Тегераном якобы охладились из-за того самого визита Асада в гости к президенту Ирана. Кто-то в Израиле в это готов верить?
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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