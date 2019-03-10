РФ и Сирия призвали сообщество открыть глаза на ситуацию в лагере «Рукбан»

Основываясь на принципах гуманизма, (…) в очередной раз призываем мировое сообщество открыть глаза на реальное положение дел в лагере беженцев "Рукбан", не поддаваться заверениям США о заботе, проявляемой к простым сирийцам, верить только фактам и реальным делам

Главы межведомственных координационных штабов России и Сирии призвали международную общественность открыть глаза на реальную ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан», расположенного на территории, подконтрольной американской военной базе «Эт-Танф», передает ТАСС – говорится в распространенном в воскресенье документе.По данным представителей двух стран, в настоящее время в лагере процветают голод, антисанитария и болезни. В заявлении отмечается также, что Москва и Дамаск неоднократно указывали на лицемерие представителей США, заявляющих о «приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям», однако ничего не делающих для претворения их в жизнь.Кроме того, заявления американской стороны по лагерю «Эр-Рукбан» противоречат друг другу.Так, представитель западной коалиции во главе с США Шон Райан недавно заявил об отсутствии каких либо ограничений в перемещении беженцев. При этом американский дипломат Алекс Хоукс, уполномоченный обсуждать проблемы лагеря, выдвинул целый ряд условий, лишь при выполнении которых беженцы получат право покинуть «Рукбан».Напомним, лагерь образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти Иордании закрыли границу по соображениям безопасности. Район фактически контролируется отрядами экстремистов, из-за чего в «Рукбане» сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация.В начале марта Минобороны РФ сообщило, что рядом с лагерем появилось 300 новых захоронений. Таким образом, «Рукбан» утратил свой первоначальный статус, превратившись в резервацию, где «насильно удерживают заложников».