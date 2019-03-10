Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин

Инженеры-механики Бостонского университета создали синтетические звукоизолирующие структуры - акустические материалы, которые могут блокировать 94% звуковых волн. Основное отличие метаматериала - это возможность его использования в ситуациях, когда очень важен воздушный поток. Ученым удалось спроектировать конструкцию, которая может блокировать шум, но при этом сохранять воздушный поток. С помощью технологии 3D-печати, опираясь на математические расчеты, была создана открытая кольцеобразная структура для «вырезания» звуков при сохранении воздушного потока.Инженеры рассчитали размеры и характеристики метаматериала, который должен мешать передаваемым звуковым волнам без препятствий для прохождения воздуха.В качестве тестового примера ученые решили создать структуру, которая могла бы заглушить звук из динамика. Основываясь на своих расчетах, они смоделировали физическую модель, которая наиболее эффективно подавляет шумы. Испытывая это в лаборатории, исследователи закрепили громкоговоритель на одном конце трубы из ПВХ, а на другом конце был закреплен изготовленный акустический метаматериал. При воспроизведении звука новая структура полностью заглушала раздражающую высокочастотную ноту. Сравнивая уровни звука с закрепленным на месте метаматериалом и без него, команда обнаружила, что они могут заглушить почти весь шум (точнее 94%), делая звуки, исходящие из громкоговорителя, невоспринимаемыми человеческим слухом.Также форма материалов акустического глушения полностью настраивается. Внешняя часть может быть спроектирована не только в форме кольца, но и в виде куба, шестиугольника или других различных форм.Данная технология найдет широкое применение как в промышленной, так и в военной сфере. Например, акустические метаматериалы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха делают их бесшумными, но при этом позволяют горячему или холодному воздуху беспрепятственно циркулировать по всей системе; также, заглушая посторонние звуки на подводных лодках, позволяют добиться большей незаметности для средств обнаружения противника. Снижение звуковых параметров субмарин - то, над чем конструкторы работают не один десяток лет.