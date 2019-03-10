В Эфиопии разбился Boeing 737 с пассажирами на борту
Лайнер авиакомпании «Эфиопские авиалинии» (Ethiopian Airlines), летевший в Найроби, потерпел крушение, передает Reuters.
Пассажирский самолет «Боинг-737» (рейс ET 302, регистрационный номер ET-AVJ) разбился в воскресенье утром в регионе Оромия близ населенного пункта Дебре-Зейт.
Позднее на сайте авиакомпании появилось сообщение, согласно которому на борту находились 157 человек: 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Сообщается, что самолет Boeing 737-800 вылетел из международного аэропорта Аддис-Абебы в 08:38 по местному времени (совпадает с московским) и через несколько минут (в 08:44) потерял связь с диспетчерской вышкой.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции. Премьер-министр Эфиопии через социальные сети выразил соболезнование семьям погибшим. Какой-либо дополнительной информации в его сообщениях не было.
Агентство отмечает, что Ethiopian Airlines является одним из крупнейших авиаперевозчиков на Африканском континенте. В среднем авиакомпания перевозит 10 млн. пассажиров в год. Предыдущая крупная авария произошла в 2010 году, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс из Бейрута, упал вскоре после взлета.
Пока неизвестно, были ли на борту разбившегося «Боинга» россияне. Об этот РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Кении Олег Кипоренко. Информация о пассажирах уточняется.
При этом Кипоренко отметил, что граждане РФ активно пользуются услугами Ethiopian Airlines из-за дешевизны билетов.
Пассажирский самолет «Боинг-737» (рейс ET 302, регистрационный номер ET-AVJ) разбился в воскресенье утром в регионе Оромия близ населенного пункта Дебре-Зейт.
Позднее на сайте авиакомпании появилось сообщение, согласно которому на борту находились 157 человек: 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Сообщается, что самолет Boeing 737-800 вылетел из международного аэропорта Аддис-Абебы в 08:38 по местному времени (совпадает с московским) и через несколько минут (в 08:44) потерял связь с диспетчерской вышкой.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции. Премьер-министр Эфиопии через социальные сети выразил соболезнование семьям погибшим. Какой-либо дополнительной информации в его сообщениях не было.
Агентство отмечает, что Ethiopian Airlines является одним из крупнейших авиаперевозчиков на Африканском континенте. В среднем авиакомпания перевозит 10 млн. пассажиров в год. Предыдущая крупная авария произошла в 2010 году, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс из Бейрута, упал вскоре после взлета.
Пока неизвестно, были ли на борту разбившегося «Боинга» россияне. Об этот РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Кении Олег Кипоренко. Информация о пассажирах уточняется.
При этом Кипоренко отметил, что граждане РФ активно пользуются услугами Ethiopian Airlines из-за дешевизны билетов.
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- https://www.aviaport.ru
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