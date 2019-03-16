Донская пехота Первой мировой. Добыча 4-го Донского казачьего отдельного батальона
Может быть, результат 3-го Донского батальона был исключительным? Сравним его с показателями 4-го батальона – также проанализировав по документу боевой путь части за тот же период, с 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г.
С 1 по 29 декабря 1915 года 4-й батальон находился на Зивиниских и Саномерских позициях, против горы Джилигель. В сторожевом охранении. 29 декабря утром батальон выступил в поход, составив с 3-м Донским казачьим отдельным батальоном левую колонну отряда генерал-майора Волошина-Петриченко, и к вечеру занял исходное положение для наступления на позиции турок на г. Коджут и отроги его — хр. Оглан-Боган. Состав батальона: 20 офицеров, 995 штыков и 65 шашек.
С 10 ноября 1915 года по 25 февраля 1916 года батальоном временно командовал есаул, затем войсковой старшина, Попов; с 26 февраля по 8 мая 1916 года – войсковой старшина Филатов (эвакуирован по болезни в распоряжение войскового Наказного Атамана); с 8 мая по 5 июня временно командовал войсковой старшина Нефедов (умер в госпитале от возвратного тифа); с 5 июня — войсковой старшина Попов.
29 декабря 1915 года в 23 часа батальон перешел в наступление на позиции турок по хребту Оглан-Боган. 30-го в 11 часов, несмотря на глубокий по пояс снег, сильный мороз, почти отвесные подъемы и упорное сопротивление турок, позиции были взяты. С 30 декабря 1915 года по 2 января 1916 года батальон по глубокому снегу, при непрекращавшейся метели с ураганным ветром, то карабкаясь по отвесным скалам, то скатываясь с кручи в глубокие, занесенные снегом, ущелья, без огня, горячей пищи и чаю, медленно, но уверенно и настойчиво продвигался на запад по хребту Чахир-Баба к укрепленной горе Кузучан — сбивая на своем пути арьергарды отступавших к этой укрепленной горе турок.
2 января в 11 часов батальон по пояс в снегу при почти отвесных скатах горы Кузучан повел наступление на последнюю; вследствие пятидневного непрерывного движения с боем люди еле продвигались вперед; но несмотря на сильную усталость, крутой подъем, снежную бурю, ураганный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь и отчаянное сопротивление турок, несколько раз пытавшихся переходить в контр-атаки, гора Кузучан в 23. 30. была взята — причем было захвачено в плен 17 офицеров и 103 солдата.
3 — 4 января происходило наступление на д. Чермык-Су в тех же условиях, что и по хребту Чахир-Баба, и бои у д.д. Карабыих и Чермык-Су. 5-го января — преследование отступавших турок до д. Падыжван; 6 января — движение через д. Сансур в д. Гинс (в 3 км севернее г. Гасан-кала), в обход отступавшей в Деве-бойнские укрепления турецкой армии.
С 19 часов 8-го января по 11. 30. 9-го января — движение обратно в д. Шербаган через д. Казил-Оран для присоединения к колонне Волошина-Петриченко. 10-го января — движение в д. Чермык и сторожевое охранение. 12-го января с 9 часов движение в д. Партанус и сторожевое охранение. 14-го января с 18 часов по 23 часа — движение в д. Шарабаган.
С 15 по 18 января батальон находился в Шарабагане. 18-го января — движение в д. Кизил-Оран, а 19-го января — движение в д. Курныч через д.д. Сансур, Галблас. С 20 по 28 января — сторожевое охранение в д. Курныч.
28-го января в 10 часов батальон выступил в д.Карак для соединения с 3-м Донским казачьим отдельным батальоном, и в 23 часа того же дня занял исходное положение для наступление на позицию турок по хребту Карга-Базар.
29-го января, буквально утопая в снегу, при резком жгучем ветре при морозе более 20 градусов, батальон с 10 часов повел наступление на позиции турок — и после непродолжительного боя к 16 часам занял их. С 23.00. 29-го по 15. 30. 30-го января по глубокому снегу, при густом тумане, освещаемый прожекторами под сильным фланговым артиллерийским огнем с форта Карагюбек, батальон преследовал до д. Кишля отходивших турок — всю ночь и весь день ведя бои с их арьергардами.
31-го января — движение в д. Гирекосак. Наконец, 1-го февраля с 12 часов батальон, присоединившись к колонне полковника Виберга, перешел в наступление на форт Тафта. Благодаря сплошному туману цепи имели возможность подойти к самому форту без потерь — и в 20. 30. форт был взят. В ночь на 2 февраля, двинутый в качестве авангарда в д. Хинцик (Гинс), батальон обошел отступавшую и остановившуюся на ночлег колонну турок, в составе одного полка — которая после упорного 4-х часового боя была взята в плен.
2-го февраля в 20 часов батальон, присоединившись к колонне Волошина-Петриченко, выступил из д. Гинс, через д.д. Аг-дог, Дамбар, Арцаты и Умудум в д. Тавник, куда пришел 4 февраля в 2 часа, совершив этот переход без больших привалов и без горячей пищи.
5-го февраля батальон перешел в д. Хачкаванк, где занял сторожевое охранение, 20-го февраля перешел в д. Комх, а 22-го – в д.д. Абдул-инди, Аринкар, Армаджик, Юнджали и Зуванс, где занял позицию на северо-запад от этих д.д.
11-го марта в 7 часов батальон выступил в д. Ашкала, куда прибыл на другой день в 10 часов. С 12 по 28 марта находился в д. Ашкала. 28-го марта батальон перешел в д. Донзун и занял сторожевое охранение перед д. Варнакабал.
1-го апреля в 14 часов батальон сосредоточился на шоссе против д. Барнакабан — для наступления на перевал Куп-даги. И в 23 часа перешел в наступление. Благодаря темной ночи и сильно пересеченной местности сторожевая линия турок была пройдена батальоном незаметно. На рассвете подошли к главным позициям перед перевалом Куп-даги. После сильного ружейного и пулеметного огня с близкой дистанции, при содействии артиллерии, турки были сбиты и стали отступать. Отойдя на вторую позицию, противник остановился. Вследствие 24-часового беспрерывного движения с боем по сильно пересеченной местности в грязи, батальон дальнейшее движение совершать не мог — так как люди буквально падали от усталости.
3-го апреля с 4 часов батальон вновь перешел в наступление и, подойдя на 600 шагов, остановился — так как местность, по которой предстояло двигаться, сильно обстреливалась ружейным и пулеметным огнем как с фронта, так и с фланга. Позиция турок от цепи батальона была отделена глубоким ущельем, пройти которое днем под убийственным огнем пулеметов не было возможности. 4-го апреля в 3 часа батальон, воспользовавшись темнотой, перешел в ущелье, отделявшее позиции турок от русских, и бросился в атаку. После штыкового боя турки бросили окопы и стали быстро отходить по ущельям на Байбурт. В итоге — за 9 часов перевал Куп-даги был взят, при чем захвачено в плен 5 офицеров, 103 нижних чина, 133 винтовки, 40 ящиков трехлинейных ружейных патронов и др.
С 4 по 16 апреля — сторожевое охранение и оборона перевала. 16 апреля батальон был сменен и 20 апреля прибыл в г. Эрзерум. И в период с 20 апреля по 18 мая батальон находился на отдыхе в г. Эрзеруме.
18-го мая батальон выступил в сел. Илиджа, где вошел в состав корпусного резерва. 19-го мая в 13 часов батальон выступил из д. Илиджа в д. Гидари. 21-го мая в 3 часа батальон выступил на 6-ю версту от сел Еникей, куда прибыл 23 мая. С 23 по 29 мая — находился на 6 версте.
30-го мая батальон перешел на перевал Кюкюртли и занял позиции от 400 до 1000 шагов от турецкой позиции. С 30 мая по 24 июня на перевале Кюкюртли ежедневная перестрелка и поиски разведчиков.
24 июня в 3 часа 20 мин. батальон был сменен и перешел в д. Шахкули через д.д. Еникей, Каракилисса. 25 июня — в ночном бою южнее д. Козлиджа с 153-м пехотным Бакинским полком. 26 июня в 11 часов батальон выступил в распоряжение командира 155-го Кубинского полка к д. Агверан — куда прибыл в 21 час и через полчаса перешел в наступление на позиции турок, находившихся на высотах между д.д. Сус и Агверан. Несмотря на то, что батальон предыдущую ночь и утро был в бою, совершил в необыкновенный зной переход по горам не менее 25 км, прибыл ночью и никто не видел днем позиции турок, наступление повели энергично. Под сильным ружейным и пулеметным огнем, ярко освещаемые луной цепи быстро продвигались вперед без выстрела — и, подойдя на 100 шагов, бросились в атаку и встреченные ручными гранатами все же продолжали атаку, в 4 часа 27-го июня штыками выбив турок из окопов. 27-го июня — преследование отступавших турок к Мамехатуну.
28-го июня батальон прибыл в д. Яйлачик в распоряжение командира 154-го Дербентского полка, а в 15 часов того же дня батальон был отведен в д. Ишдик-Куми в резерв отряда генерала Ляхова. 30-го июня батальон перешел в г. Мамехатун, где поступил в распоряжение командира 154-го Дербентского полка Нижерадзе.
1-го июля батальон перешел к высоте 1800, что севернее Мамехатуна и занял позицию, где находился до 4 июля.
4-го июля в 16 часов батальон выступил на позицию перед Кетурским мостом, куда прибыл в 3 часа 5 июля и под прикрытием темноты занял позицию и окопался в 300 – 600 шагах от турецких окопов. С 5 июля по 8 июля — сторожевое охранение. 8 июля в 24 часа батальон, без выстрела перейдя в брод р. Карасу, внезапно атаковал турецкие окопы и после непродолжительно боя занял их. С 8 часов 9-го по 14 часов 11 июля — преследование отступавших турок к Эрзинджану, причем 10 июля батальоном была занята, после небольшого боя, г. Кара-баба-тапаси. 12 июля в 6 часов 45 мин. батальон выступил в д. Чилик — где вошел в состав резерва Донской казачьей пешей бригады. 17 июля батальон перешел в д. Мигиси, где занял сторожевое охранение от д. Ки до д. Караташ.
19 августа батальон занял позиции по линии: перевал Келер-ке — д. Магачор-перевал.
Наиболее выдающимся делом указанного периода было следующее.
1-го февраля 1916 года, после взятия форта Тафта, батальону было приказано в качестве авангарда отряда полковника Виберга продвигаться вперед по направлению на г. Эрзерум в д. Хинцик, и занять впереди него сторожевое охранение. Не доходя 4 км до д. Хинцик, походная застава батальона подверглась обстрелу турок. Вследствие темноты и густого тумана застава подошла к турецкой заставе на 100 – 150 шагов, когда была обнаружена. Выслав в цепь одну сотню, батальон повел наступление на выстрелы. В это время слева и сзади замечены были костры. Предполагая что это свои, цепи уверенно шли вперед — и через полчаса сбили турок, которые обратились в бегство. Но в это время разведчики доложили, что сзади и левее двигаются две колонны турок. Оставив против Хинцик заслон, батальон построил боевой порядок почти в обратную сторону. Когда цепи подошли на близкое расстояние к колоннам и стал рассеиваться туман, выяснилось, что одна колонна – конница, а другая – пехота. Конница бросилась в атаку на русские цепи, но, встреченная сильным ружейным огнем, повернула влево и ушла за д. Хинцик. Цепи стали окружать колонну пехоты, которая в это время построила боевой порядок, и находившийся в 1 – 1,5 км монастырь. Цепь турок, примкнув штыки, бросилась вперед, чтобы пробиться, но, встретив сильный огонь и видя себя окруженной, сдалась. Из опроса пленных выяснилось, что в монастыре находится полк пехоты почти в полном составе. При приближении цепей к монастырю турки открыли из него сильный ружейный огонь по цепям, но благодаря туману, потерь почти не было; и цепи все ближе и теснее охватывали монастырь. После часовой перестрелки турки прекратили огонь и просили выслать офицеров для переговоров. Турки, видя себя окруженными и не зная сил русских, сдались. Обезоруженные, они под конвоем были отправлены и сданы командиру 18-го Туркестанского полка полковнику Вибергу. Взято в плен 1 штаб-офицер (командир полка), 37 обер-офицеров, 2 врача, 1437 нижних чинов, столько же винтовок со штыками, 30 лошадей и мулов, ручные гранаты, стрелянные орудийные гильзы и 82 ящика ружейных патронов.
турки, захваченные во время Эрзерумской операции, зима 1916 г.
2 января 1916 года при взятии горы Кузучан хорунжий Голубинцев, будучи послан с сотней в подкрепление полусотне, обошедшей с фланга укрепления горы Кузучан, под сильным фланговым пулеметным и ружейным огнем, несмотря на почти отвесный подъем и глубокий снег, довел сотню до места назначения, принял командование над всеми находившимися там частями, энергично повел наступление на правый фланг укреплений горы Кузучан, ворвался в них и взял в плен 1 штаб-офицера, 14 обер-офицеров и 96 нижних чинов — чем и был положен конец обороне горы Кузучан. Потери при этом: убит 1 и ранено 6 нижних чинов.
Вахмистр Старов 30 декабря 1915 года в бою на хребте Оглан-Боган, командуя взводом, умело руководил огнем и в решительную минуту бросился в атаку на противника, увлек за собою взвод и, несмотря на полученную рану в руку с раздроблением кости, все время ободрял казаков.
5) Орденом Св. Георгия награжден Хорунжий Голубинцев Всеволод за взятие укреплений горы Кузучан. Награжденных Георгиевским оружием нет. Георгиевскими крестами награжден 131 нижний чин и Георгиевскими медалями 78 нижних чинов.
6) Общее количество взятых в плен и трофеев см. приложение, из них 2 января – 17 офицеров и 97 нижних чинов, 1 февраля – 39 офицеров и 1437 нижних чинов и столько же винтовок, 4 орудия.
7) Общее число потерь см. приложение, из числа раненых вернулись в строй 1 офицер и 112 нижних чинов. Ранены: Сотник Краснянский в нижнюю треть бедра без повреждения костей, вернулся в строй; Хорунжий Талалаев – пулевое ранение в большой палец правой ноги, в распоряжении Воинского Начальника г. Новочеркасска.
9) В среднем каждый офицер получил 3 награды, получивших иностранные ордена – нет.
10) Пополнение людьми получалось:
1 декабря 1915 года команда пополнения 29 человек из первой и второй Донских казачьих сотен;
13 декабря 1915 года 6 конных казаков из 2 Донского округа;
15 декабря 1915 года команда пополнения 63 человека из 2 Донской казачьей пешей сотни;
24 января 1916 года команда пополнения 68 человек из 1 Донской казачьей запасной пешей сотни;
27 января 1916 года команда пополнения 26 человек из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
22 мая команда пополнения 163 человека из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
28 ноября 1916 года команда пополнения 42 человека из 1 Донской казачьей запасной пешей сотни;
1 декабря 1916 года команда пополнения 37 человек из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
Пополнение лошадьми:
13 декабря 1915 года из войска 6 строевых лошадей;
24 октября 1916 года из Александропольского отделения конского запаса 10 обозных лошадей;
7 октября 1916 года из войска 9 строевых лошадей.
Люди прибывают мало обученные, удовлетворительно обмундированные, но по большей части без теплых вещей. Все выздоровевшие нижние чины отправляются в распоряжение Начальника Донской казачьей пешей бригады, откуда распределяются по батальонам.
11) Прапорщик Варламов был предан Корпусному суду за неявку в срок на службу и присужден к содержанию на гауптвахте на три месяца с ограничением некоторых, в 27 ст. XXII кн. указанных, прав и преимуществ по службе. Вахмистр Красоков был предан корпусному суду за неприличное для воинского чина поведение в пьяном виде на вокзале г. Тифлис и за оскорбление коменданта станции и присужден к переводу в разряд штрафных и отдаче в дисциплинарные части на один год.
Преданных военно-полевому суду не было. Смертных казней не было. Обвинений части в грабеже не было.
Командующий батальоном,
Войсковой Старшина Попов.
Вр.и.д. Батальонного Адьютанта,
Прапорщик Борисов.
Сведения о 4 ДКОБ
Сведения с начала войны по 1 декабря 1915 г. и в скобках с 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г.
Выступило в поход: офицеров – 21 (20), строевых казаков – 1156 (1145, из них штыков 995), нестроевых казаков – 129 (107).
Пополнение: офицеров – 8 (18); строевых казаков – 301 (336); нестроевых казаков – 0 (0); лошадей из войска – 19 обозных (10 обозных и 15 строевых).
Награды: орден Св. Георгия – 0 (1); Георгиевское оружие – 0 (0); Георгиевские кресты – 0 (131), Георгиевские медали — 0 (78).
Убито: офицеров – 1 (0); казаков – 11 (40) . Ранено: офицеров – 2 (2); казаков – 75 (168). Контужено: офицеров – 0 (0); казаков – 0 (2). Без вести пропало: офицеров – 0 (0); казаков – 0 (4). В плену: офицеров – 0 (0), казаков – 0 (0).
Пленные: офицеры – 1 (65), врачи – 0 (2), нижние чины – 24 (1737).
Трофеи: бомбы старого образца – 0 (90), орудия – 0 (4), зарядные ящики – 0 (4), пулеметные вьюки – 0 (2), ружья – 0 (1632 разных систем), патроны – 0 (126 ящиков), бинокли – 0 (6), штыки – 0 (1437), лошади – 0 (30), телефонное имущество – 0 (15 верст кабеля), голов скота – 0 (90),
Число подсудных дел за грабежи – 0 (0).
Мы видим, что как и 3-й батальон, 4-й, действуя в аналогичных условиях, проявил себя прекрасно – сражаясь в самых разных условиях боевой обстановки. И совершенно неслучайно, что добычей батальона стал целый полк противника.
С 1 по 29 декабря 1915 года 4-й батальон находился на Зивиниских и Саномерских позициях, против горы Джилигель. В сторожевом охранении. 29 декабря утром батальон выступил в поход, составив с 3-м Донским казачьим отдельным батальоном левую колонну отряда генерал-майора Волошина-Петриченко, и к вечеру занял исходное положение для наступления на позиции турок на г. Коджут и отроги его — хр. Оглан-Боган. Состав батальона: 20 офицеров, 995 штыков и 65 шашек.
С 10 ноября 1915 года по 25 февраля 1916 года батальоном временно командовал есаул, затем войсковой старшина, Попов; с 26 февраля по 8 мая 1916 года – войсковой старшина Филатов (эвакуирован по болезни в распоряжение войскового Наказного Атамана); с 8 мая по 5 июня временно командовал войсковой старшина Нефедов (умер в госпитале от возвратного тифа); с 5 июня — войсковой старшина Попов.
29 декабря 1915 года в 23 часа батальон перешел в наступление на позиции турок по хребту Оглан-Боган. 30-го в 11 часов, несмотря на глубокий по пояс снег, сильный мороз, почти отвесные подъемы и упорное сопротивление турок, позиции были взяты. С 30 декабря 1915 года по 2 января 1916 года батальон по глубокому снегу, при непрекращавшейся метели с ураганным ветром, то карабкаясь по отвесным скалам, то скатываясь с кручи в глубокие, занесенные снегом, ущелья, без огня, горячей пищи и чаю, медленно, но уверенно и настойчиво продвигался на запад по хребту Чахир-Баба к укрепленной горе Кузучан — сбивая на своем пути арьергарды отступавших к этой укрепленной горе турок.
2 января в 11 часов батальон по пояс в снегу при почти отвесных скатах горы Кузучан повел наступление на последнюю; вследствие пятидневного непрерывного движения с боем люди еле продвигались вперед; но несмотря на сильную усталость, крутой подъем, снежную бурю, ураганный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь и отчаянное сопротивление турок, несколько раз пытавшихся переходить в контр-атаки, гора Кузучан в 23. 30. была взята — причем было захвачено в плен 17 офицеров и 103 солдата.
3 — 4 января происходило наступление на д. Чермык-Су в тех же условиях, что и по хребту Чахир-Баба, и бои у д.д. Карабыих и Чермык-Су. 5-го января — преследование отступавших турок до д. Падыжван; 6 января — движение через д. Сансур в д. Гинс (в 3 км севернее г. Гасан-кала), в обход отступавшей в Деве-бойнские укрепления турецкой армии.
С 19 часов 8-го января по 11. 30. 9-го января — движение обратно в д. Шербаган через д. Казил-Оран для присоединения к колонне Волошина-Петриченко. 10-го января — движение в д. Чермык и сторожевое охранение. 12-го января с 9 часов движение в д. Партанус и сторожевое охранение. 14-го января с 18 часов по 23 часа — движение в д. Шарабаган.
С 15 по 18 января батальон находился в Шарабагане. 18-го января — движение в д. Кизил-Оран, а 19-го января — движение в д. Курныч через д.д. Сансур, Галблас. С 20 по 28 января — сторожевое охранение в д. Курныч.
28-го января в 10 часов батальон выступил в д.Карак для соединения с 3-м Донским казачьим отдельным батальоном, и в 23 часа того же дня занял исходное положение для наступление на позицию турок по хребту Карга-Базар.
29-го января, буквально утопая в снегу, при резком жгучем ветре при морозе более 20 градусов, батальон с 10 часов повел наступление на позиции турок — и после непродолжительного боя к 16 часам занял их. С 23.00. 29-го по 15. 30. 30-го января по глубокому снегу, при густом тумане, освещаемый прожекторами под сильным фланговым артиллерийским огнем с форта Карагюбек, батальон преследовал до д. Кишля отходивших турок — всю ночь и весь день ведя бои с их арьергардами.
31-го января — движение в д. Гирекосак. Наконец, 1-го февраля с 12 часов батальон, присоединившись к колонне полковника Виберга, перешел в наступление на форт Тафта. Благодаря сплошному туману цепи имели возможность подойти к самому форту без потерь — и в 20. 30. форт был взят. В ночь на 2 февраля, двинутый в качестве авангарда в д. Хинцик (Гинс), батальон обошел отступавшую и остановившуюся на ночлег колонну турок, в составе одного полка — которая после упорного 4-х часового боя была взята в плен.
2-го февраля в 20 часов батальон, присоединившись к колонне Волошина-Петриченко, выступил из д. Гинс, через д.д. Аг-дог, Дамбар, Арцаты и Умудум в д. Тавник, куда пришел 4 февраля в 2 часа, совершив этот переход без больших привалов и без горячей пищи.
5-го февраля батальон перешел в д. Хачкаванк, где занял сторожевое охранение, 20-го февраля перешел в д. Комх, а 22-го – в д.д. Абдул-инди, Аринкар, Армаджик, Юнджали и Зуванс, где занял позицию на северо-запад от этих д.д.
11-го марта в 7 часов батальон выступил в д. Ашкала, куда прибыл на другой день в 10 часов. С 12 по 28 марта находился в д. Ашкала. 28-го марта батальон перешел в д. Донзун и занял сторожевое охранение перед д. Варнакабал.
1-го апреля в 14 часов батальон сосредоточился на шоссе против д. Барнакабан — для наступления на перевал Куп-даги. И в 23 часа перешел в наступление. Благодаря темной ночи и сильно пересеченной местности сторожевая линия турок была пройдена батальоном незаметно. На рассвете подошли к главным позициям перед перевалом Куп-даги. После сильного ружейного и пулеметного огня с близкой дистанции, при содействии артиллерии, турки были сбиты и стали отступать. Отойдя на вторую позицию, противник остановился. Вследствие 24-часового беспрерывного движения с боем по сильно пересеченной местности в грязи, батальон дальнейшее движение совершать не мог — так как люди буквально падали от усталости.
3-го апреля с 4 часов батальон вновь перешел в наступление и, подойдя на 600 шагов, остановился — так как местность, по которой предстояло двигаться, сильно обстреливалась ружейным и пулеметным огнем как с фронта, так и с фланга. Позиция турок от цепи батальона была отделена глубоким ущельем, пройти которое днем под убийственным огнем пулеметов не было возможности. 4-го апреля в 3 часа батальон, воспользовавшись темнотой, перешел в ущелье, отделявшее позиции турок от русских, и бросился в атаку. После штыкового боя турки бросили окопы и стали быстро отходить по ущельям на Байбурт. В итоге — за 9 часов перевал Куп-даги был взят, при чем захвачено в плен 5 офицеров, 103 нижних чина, 133 винтовки, 40 ящиков трехлинейных ружейных патронов и др.
С 4 по 16 апреля — сторожевое охранение и оборона перевала. 16 апреля батальон был сменен и 20 апреля прибыл в г. Эрзерум. И в период с 20 апреля по 18 мая батальон находился на отдыхе в г. Эрзеруме.
18-го мая батальон выступил в сел. Илиджа, где вошел в состав корпусного резерва. 19-го мая в 13 часов батальон выступил из д. Илиджа в д. Гидари. 21-го мая в 3 часа батальон выступил на 6-ю версту от сел Еникей, куда прибыл 23 мая. С 23 по 29 мая — находился на 6 версте.
30-го мая батальон перешел на перевал Кюкюртли и занял позиции от 400 до 1000 шагов от турецкой позиции. С 30 мая по 24 июня на перевале Кюкюртли ежедневная перестрелка и поиски разведчиков.
24 июня в 3 часа 20 мин. батальон был сменен и перешел в д. Шахкули через д.д. Еникей, Каракилисса. 25 июня — в ночном бою южнее д. Козлиджа с 153-м пехотным Бакинским полком. 26 июня в 11 часов батальон выступил в распоряжение командира 155-го Кубинского полка к д. Агверан — куда прибыл в 21 час и через полчаса перешел в наступление на позиции турок, находившихся на высотах между д.д. Сус и Агверан. Несмотря на то, что батальон предыдущую ночь и утро был в бою, совершил в необыкновенный зной переход по горам не менее 25 км, прибыл ночью и никто не видел днем позиции турок, наступление повели энергично. Под сильным ружейным и пулеметным огнем, ярко освещаемые луной цепи быстро продвигались вперед без выстрела — и, подойдя на 100 шагов, бросились в атаку и встреченные ручными гранатами все же продолжали атаку, в 4 часа 27-го июня штыками выбив турок из окопов. 27-го июня — преследование отступавших турок к Мамехатуну.
28-го июня батальон прибыл в д. Яйлачик в распоряжение командира 154-го Дербентского полка, а в 15 часов того же дня батальон был отведен в д. Ишдик-Куми в резерв отряда генерала Ляхова. 30-го июня батальон перешел в г. Мамехатун, где поступил в распоряжение командира 154-го Дербентского полка Нижерадзе.
1-го июля батальон перешел к высоте 1800, что севернее Мамехатуна и занял позицию, где находился до 4 июля.
4-го июля в 16 часов батальон выступил на позицию перед Кетурским мостом, куда прибыл в 3 часа 5 июля и под прикрытием темноты занял позицию и окопался в 300 – 600 шагах от турецких окопов. С 5 июля по 8 июля — сторожевое охранение. 8 июля в 24 часа батальон, без выстрела перейдя в брод р. Карасу, внезапно атаковал турецкие окопы и после непродолжительно боя занял их. С 8 часов 9-го по 14 часов 11 июля — преследование отступавших турок к Эрзинджану, причем 10 июля батальоном была занята, после небольшого боя, г. Кара-баба-тапаси. 12 июля в 6 часов 45 мин. батальон выступил в д. Чилик — где вошел в состав резерва Донской казачьей пешей бригады. 17 июля батальон перешел в д. Мигиси, где занял сторожевое охранение от д. Ки до д. Караташ.
19 августа батальон занял позиции по линии: перевал Келер-ке — д. Магачор-перевал.
Наиболее выдающимся делом указанного периода было следующее.
1-го февраля 1916 года, после взятия форта Тафта, батальону было приказано в качестве авангарда отряда полковника Виберга продвигаться вперед по направлению на г. Эрзерум в д. Хинцик, и занять впереди него сторожевое охранение. Не доходя 4 км до д. Хинцик, походная застава батальона подверглась обстрелу турок. Вследствие темноты и густого тумана застава подошла к турецкой заставе на 100 – 150 шагов, когда была обнаружена. Выслав в цепь одну сотню, батальон повел наступление на выстрелы. В это время слева и сзади замечены были костры. Предполагая что это свои, цепи уверенно шли вперед — и через полчаса сбили турок, которые обратились в бегство. Но в это время разведчики доложили, что сзади и левее двигаются две колонны турок. Оставив против Хинцик заслон, батальон построил боевой порядок почти в обратную сторону. Когда цепи подошли на близкое расстояние к колоннам и стал рассеиваться туман, выяснилось, что одна колонна – конница, а другая – пехота. Конница бросилась в атаку на русские цепи, но, встреченная сильным ружейным огнем, повернула влево и ушла за д. Хинцик. Цепи стали окружать колонну пехоты, которая в это время построила боевой порядок, и находившийся в 1 – 1,5 км монастырь. Цепь турок, примкнув штыки, бросилась вперед, чтобы пробиться, но, встретив сильный огонь и видя себя окруженной, сдалась. Из опроса пленных выяснилось, что в монастыре находится полк пехоты почти в полном составе. При приближении цепей к монастырю турки открыли из него сильный ружейный огонь по цепям, но благодаря туману, потерь почти не было; и цепи все ближе и теснее охватывали монастырь. После часовой перестрелки турки прекратили огонь и просили выслать офицеров для переговоров. Турки, видя себя окруженными и не зная сил русских, сдались. Обезоруженные, они под конвоем были отправлены и сданы командиру 18-го Туркестанского полка полковнику Вибергу. Взято в плен 1 штаб-офицер (командир полка), 37 обер-офицеров, 2 врача, 1437 нижних чинов, столько же винтовок со штыками, 30 лошадей и мулов, ручные гранаты, стрелянные орудийные гильзы и 82 ящика ружейных патронов.
турки, захваченные во время Эрзерумской операции, зима 1916 г.
2 января 1916 года при взятии горы Кузучан хорунжий Голубинцев, будучи послан с сотней в подкрепление полусотне, обошедшей с фланга укрепления горы Кузучан, под сильным фланговым пулеметным и ружейным огнем, несмотря на почти отвесный подъем и глубокий снег, довел сотню до места назначения, принял командование над всеми находившимися там частями, энергично повел наступление на правый фланг укреплений горы Кузучан, ворвался в них и взял в плен 1 штаб-офицера, 14 обер-офицеров и 96 нижних чинов — чем и был положен конец обороне горы Кузучан. Потери при этом: убит 1 и ранено 6 нижних чинов.
Вахмистр Старов 30 декабря 1915 года в бою на хребте Оглан-Боган, командуя взводом, умело руководил огнем и в решительную минуту бросился в атаку на противника, увлек за собою взвод и, несмотря на полученную рану в руку с раздроблением кости, все время ободрял казаков.
5) Орденом Св. Георгия награжден Хорунжий Голубинцев Всеволод за взятие укреплений горы Кузучан. Награжденных Георгиевским оружием нет. Георгиевскими крестами награжден 131 нижний чин и Георгиевскими медалями 78 нижних чинов.
6) Общее количество взятых в плен и трофеев см. приложение, из них 2 января – 17 офицеров и 97 нижних чинов, 1 февраля – 39 офицеров и 1437 нижних чинов и столько же винтовок, 4 орудия.
7) Общее число потерь см. приложение, из числа раненых вернулись в строй 1 офицер и 112 нижних чинов. Ранены: Сотник Краснянский в нижнюю треть бедра без повреждения костей, вернулся в строй; Хорунжий Талалаев – пулевое ранение в большой палец правой ноги, в распоряжении Воинского Начальника г. Новочеркасска.
9) В среднем каждый офицер получил 3 награды, получивших иностранные ордена – нет.
10) Пополнение людьми получалось:
1 декабря 1915 года команда пополнения 29 человек из первой и второй Донских казачьих сотен;
13 декабря 1915 года 6 конных казаков из 2 Донского округа;
15 декабря 1915 года команда пополнения 63 человека из 2 Донской казачьей пешей сотни;
24 января 1916 года команда пополнения 68 человек из 1 Донской казачьей запасной пешей сотни;
27 января 1916 года команда пополнения 26 человек из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
22 мая команда пополнения 163 человека из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
28 ноября 1916 года команда пополнения 42 человека из 1 Донской казачьей запасной пешей сотни;
1 декабря 1916 года команда пополнения 37 человек из 2 Донской казачьей запасной пешей сотни;
Пополнение лошадьми:
13 декабря 1915 года из войска 6 строевых лошадей;
24 октября 1916 года из Александропольского отделения конского запаса 10 обозных лошадей;
7 октября 1916 года из войска 9 строевых лошадей.
Люди прибывают мало обученные, удовлетворительно обмундированные, но по большей части без теплых вещей. Все выздоровевшие нижние чины отправляются в распоряжение Начальника Донской казачьей пешей бригады, откуда распределяются по батальонам.
11) Прапорщик Варламов был предан Корпусному суду за неявку в срок на службу и присужден к содержанию на гауптвахте на три месяца с ограничением некоторых, в 27 ст. XXII кн. указанных, прав и преимуществ по службе. Вахмистр Красоков был предан корпусному суду за неприличное для воинского чина поведение в пьяном виде на вокзале г. Тифлис и за оскорбление коменданта станции и присужден к переводу в разряд штрафных и отдаче в дисциплинарные части на один год.
Преданных военно-полевому суду не было. Смертных казней не было. Обвинений части в грабеже не было.
Командующий батальоном,
Войсковой Старшина Попов.
Вр.и.д. Батальонного Адьютанта,
Прапорщик Борисов.
Сведения о 4 ДКОБ
Сведения с начала войны по 1 декабря 1915 г. и в скобках с 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г.
Выступило в поход: офицеров – 21 (20), строевых казаков – 1156 (1145, из них штыков 995), нестроевых казаков – 129 (107).
Пополнение: офицеров – 8 (18); строевых казаков – 301 (336); нестроевых казаков – 0 (0); лошадей из войска – 19 обозных (10 обозных и 15 строевых).
Награды: орден Св. Георгия – 0 (1); Георгиевское оружие – 0 (0); Георгиевские кресты – 0 (131), Георгиевские медали — 0 (78).
Убито: офицеров – 1 (0); казаков – 11 (40) . Ранено: офицеров – 2 (2); казаков – 75 (168). Контужено: офицеров – 0 (0); казаков – 0 (2). Без вести пропало: офицеров – 0 (0); казаков – 0 (4). В плену: офицеров – 0 (0), казаков – 0 (0).
Пленные: офицеры – 1 (65), врачи – 0 (2), нижние чины – 24 (1737).
Трофеи: бомбы старого образца – 0 (90), орудия – 0 (4), зарядные ящики – 0 (4), пулеметные вьюки – 0 (2), ружья – 0 (1632 разных систем), патроны – 0 (126 ящиков), бинокли – 0 (6), штыки – 0 (1437), лошади – 0 (30), телефонное имущество – 0 (15 верст кабеля), голов скота – 0 (90),
Число подсудных дел за грабежи – 0 (0).
Мы видим, что как и 3-й батальон, 4-й, действуя в аналогичных условиях, проявил себя прекрасно – сражаясь в самых разных условиях боевой обстановки. И совершенно неслучайно, что добычей батальона стал целый полк противника.
- Автор:
- Олейников Алексей
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