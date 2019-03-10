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В РФ завершается разработка нового мишенного комплекса «Адъютант»

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Ижевский электромеханический завод «Купол» завершает разработку высокомобильного универсального мишенного комплекса «Адъютант», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В РФ завершается разработка нового мишенного комплекса «Адъютант»
Пункт управления универсального мишенного комплекса «Адъютант».


Сообщается, что комплекс состоит из подвижного пункта управления, 5-ти типов мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, и средств их запуска. Для размещения и перевозки оборудования запуска, обслуживания и заправки мишеней разработан грузовой модуль.

«Адъютант» предназначен для обучения и тренировки боевых расчетов, проведения всех видов испытаний как имеющихся, так и вновь создаваемых средств ПВО, проведения боевых стрельб с созданием комбинированной сложной мишенной обстановки.

Воздушные мишени комплекса обеспечивают работой расчеты ЗРК и зенитных артиллерийских комплексов, стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также расчеты радиолокационных станций. Они способны имитировать воздушные цели, начиная от крылатых ракет и заканчивая кустарно изготовленными беспилотниками по типу тех, что применяются боевиками в Сирии.

По данным пресс-службы, в пункте управления размещены 2 автоматизированных рабочих места для операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями для создания сложной воздушной обстановки в различных конфигурациях.

Госиспытания комплекса планируется начать в апреле и завершить до конца 2019 года.

Разработка комплекса «Адъютант» началась в 2015 году. Его структура построения с первых дней обсуждалась с военными специалистами, занимающихся подготовкой войск ПВО. По мнению экспертов, «Адъютант» способен значительно улучшить качество подготовки боевых расчетов средств противовоздушной обороны.
Использованы фотографии:
http://www.oborona.ru
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