В РФ завершается разработка нового мишенного комплекса «Адъютант»
Ижевский электромеханический завод «Купол» завершает разработку высокомобильного универсального мишенного комплекса «Адъютант», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что комплекс состоит из подвижного пункта управления, 5-ти типов мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, и средств их запуска. Для размещения и перевозки оборудования запуска, обслуживания и заправки мишеней разработан грузовой модуль.
«Адъютант» предназначен для обучения и тренировки боевых расчетов, проведения всех видов испытаний как имеющихся, так и вновь создаваемых средств ПВО, проведения боевых стрельб с созданием комбинированной сложной мишенной обстановки.
Воздушные мишени комплекса обеспечивают работой расчеты ЗРК и зенитных артиллерийских комплексов, стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также расчеты радиолокационных станций. Они способны имитировать воздушные цели, начиная от крылатых ракет и заканчивая кустарно изготовленными беспилотниками по типу тех, что применяются боевиками в Сирии.
По данным пресс-службы, в пункте управления размещены 2 автоматизированных рабочих места для операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями для создания сложной воздушной обстановки в различных конфигурациях.
Госиспытания комплекса планируется начать в апреле и завершить до конца 2019 года.
Разработка комплекса «Адъютант» началась в 2015 году. Его структура построения с первых дней обсуждалась с военными специалистами, занимающихся подготовкой войск ПВО. По мнению экспертов, «Адъютант» способен значительно улучшить качество подготовки боевых расчетов средств противовоздушной обороны.
Пункт управления универсального мишенного комплекса «Адъютант».
Сообщается, что комплекс состоит из подвижного пункта управления, 5-ти типов мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, и средств их запуска. Для размещения и перевозки оборудования запуска, обслуживания и заправки мишеней разработан грузовой модуль.
«Адъютант» предназначен для обучения и тренировки боевых расчетов, проведения всех видов испытаний как имеющихся, так и вновь создаваемых средств ПВО, проведения боевых стрельб с созданием комбинированной сложной мишенной обстановки.
Воздушные мишени комплекса обеспечивают работой расчеты ЗРК и зенитных артиллерийских комплексов, стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также расчеты радиолокационных станций. Они способны имитировать воздушные цели, начиная от крылатых ракет и заканчивая кустарно изготовленными беспилотниками по типу тех, что применяются боевиками в Сирии.
По данным пресс-службы, в пункте управления размещены 2 автоматизированных рабочих места для операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями для создания сложной воздушной обстановки в различных конфигурациях.
Госиспытания комплекса планируется начать в апреле и завершить до конца 2019 года.
Разработка комплекса «Адъютант» началась в 2015 году. Его структура построения с первых дней обсуждалась с военными специалистами, занимающихся подготовкой войск ПВО. По мнению экспертов, «Адъютант» способен значительно улучшить качество подготовки боевых расчетов средств противовоздушной обороны.
- Использованы фотографии:
- http://www.oborona.ru
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