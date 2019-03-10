Глава МИД ФРГ: Евросоюз готов расширить санкции против Венесуэлы

Если потребуется, мы в Евросоюзе готовы ввести дополнительные ограничения. Мы не собираемся участвовать в игре по затягиванию времени, которую затеял Мадуро. Наша поддержка (лидера оппозиции) Хуана Гуайдо непоколебима

Китай сохраняет за собой полную свободу действий, вооружаются и другие страны, такие как Индия, Пакистан, Северная Корея