Глава МИД ФРГ: Евросоюз готов расширить санкции против Венесуэлы
Евросоюз должен продолжить санкционное давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести новые ограничения, сказа в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag глава МИД Германии Хайко Маас.
По его словам, очень важно, что бы давление на правительство Мадуро было высоким.
– сказал Маас, добавив, что отказ Мадуро от дипломатических отношений с Германией положение дел не меняет.
На вопрос о ситуации вокруг Договора о РСМД, министр ответил, что в дискуссию о разоружении и контроле над вооружениями должен быть вовлечен Пекин.
Тот факт, что китайское руководство не планирует становиться частью каких-либо договоров на эту тему, является одной из причин, по которой Москва и Вашингтон вышли из ДРСМД, считает он.
– отметил Маас.
При этом он добавил, что если Китай отказывается от контроля над вооружениями, то это не означает завершения дискуссии. «Мы должны помочь Пекину занять место за столом переговоров, должны оказать на него давление», – заключил он.
По его словам, очень важно, что бы давление на правительство Мадуро было высоким.
Если потребуется, мы в Евросоюзе готовы ввести дополнительные ограничения. Мы не собираемся участвовать в игре по затягиванию времени, которую затеял Мадуро. Наша поддержка (лидера оппозиции) Хуана Гуайдо непоколебима
– сказал Маас, добавив, что отказ Мадуро от дипломатических отношений с Германией положение дел не меняет.
На вопрос о ситуации вокруг Договора о РСМД, министр ответил, что в дискуссию о разоружении и контроле над вооружениями должен быть вовлечен Пекин.
Тот факт, что китайское руководство не планирует становиться частью каких-либо договоров на эту тему, является одной из причин, по которой Москва и Вашингтон вышли из ДРСМД, считает он.
Китай сохраняет за собой полную свободу действий, вооружаются и другие страны, такие как Индия, Пакистан, Северная Корея
– отметил Маас.
При этом он добавил, что если Китай отказывается от контроля над вооружениями, то это не означает завершения дискуссии. «Мы должны помочь Пекину занять место за столом переговоров, должны оказать на него давление», – заключил он.
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