Почему России не нужны военные лётчики
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Решил познакомить вас со своей историей, которая длилась без малого три года, потому что реально за державу обидно.
Не знаю, насколько она будет интересной и показательной. Вообще, не столько интересной, сколько показательной и доказательной. Доказывает она лишний раз то, о чем мы не раз говорили, а именно о том, насколько четко у нас в Минобороны понимают цели и задачи не в общем, глобальном смысле, а в частностях.
Но в данном случае речь идет о проблемах в недрах Минобороны. Точнее, о проблеме, наболевшей очень давно.
Все, о чем я сейчас расскажу, мне очень легко и просто подтвердить, поскольку документов у меня более чем достаточно, и я их представил редакции. И если вы читаете это мое творчество, значит, в редакции мне поверили.
Я – в прошлом военный летчик. Выпускник Армавирского ВВАКУЛ 1990 г. Закончил службу в ВС РФ в 1998 г., в в/ч 15414, Крымск, Краснодарский край, в должности старшего лётчика 562 иап 4ВА на самолёте Су-27П.
Не буду придумывать, уволился в 1998-м году, когда фактически лишили всего: и неба, и денег. Очень хотелось просто жить, очень хотелось летать, но раз не стало полетов и зарплаты одновременно, надо было что-то предпринимать.
Без осуждений, так многие поступали, это не самое красивое из нашего прошлого, но что было – то было.
Я и предпринял. Стал предпринимателем в Краснодаре. Сразу скажу, не то чтобы как сыр в масле, но хватает. И средства есть, и с жильем порядок полный.
А вот когда наладил быт, честно, обратно захотелось. Вот так, хотите верьте, хотите – не верьте, но прямо потащило. К тому дурдому, суете предполетной, вонище родной керосиновой, к облакам. Знал, что могу.
Первые попытки еще в 2003-м начал. И вроде пошел процесс, но прислали летчиков из Киргизии, и все на этом встало.
А потом… Потом услышал как-то по телевизору, как Шойгу говорит о нехватке кадров летных, ну и решил еще раз рискнуть. Я-то сперва расслабился, но тут с июля 2015 г. вступили в действие изменения, о которых говорилось в указе президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, подписанных президентом 02.01.2015 г. о повышении предельного возраста.
То есть у меня еще два года на все про все было. Ну я и написал. Кому? А кому еще, как не главкому? Я за него, честно скажу, голосовал именно не как за гражданского, а за главнокомандующего.
Вот так — взял и написал. Могу, здоров, готов еще послужить стране в качестве летчика-истребителя.
А потом ответ пришел. Я прямо в чудо поверил.
Знаете, как оно, чудо выглядит? Чудо выглядит как ответ за подписью начальника 1 управления Главного управления кадров МО РФ В. Костина. Желаем проверить вас, капитан запаса Голубев, на предмет соответствия и возможностей вашего организма.
И параллельно прилетело распоряжение о рассмотрении кандидатуры Голубева в управление кадров в/ч 40911, г. и в военкомат, где я состоял на учете.
Я вам признаюсь, голова закружилась.
Военкомат запустил процесс оформления документов, меня направили на отбор и несколько медицинских комиссий. В итоге всё было успешно пройдено (удивительно, правда?) с диагнозом по ст. II-V Расписания болезней "Здоров, годен к лётной работе без ограничений".
Комиссией военкомата был рекомендован для поступления на военную службу о контракту.
На этом сказка закончилась, и началась российская действительность.
Опечатанный военкоматом пакет с оформленными призывными документами и личным делом был отправлен в управление кадров в/ч 40911.
Через неделю получил письменный ответ за подписью ВрИО начальника отдела кадров в/ч 40911. В поступлении на военную службу отказали. Без указания причин.
И вот через три года, когда все уже позади, и я «не взлетел», теперь просто пытаюсь докопаться до причин. Время на судебные разборки потрачено бесцельно, летать я не буду. Но ощущение бреда не проходит. Тем более что я не один такой. Есть у меня одно из писем нашей военной прокуратуры, в котором говорится, что только за 2017 год, кроме меня, было семь жалобщиков на командование части.
И сразу тогда вопрос: а сколько не пошло обжаловать?
Три года суды и прокуратуры переводят свое время и килограммы бумаги на то, чтобы все-таки выяснить, кто в этом деле виноват.
Я ведь прошел и медкомиссию (в возрастной группе до 30 лет!), и психологическую (дважды), и аттестационную (тоже дважды). И – полный ноль. Не нужен.
Обидно, конечно, я же не за деньгами шел и не за квартирой. Своего хватает. Потому решил стоять до последнего и пошел в прокуратуры. В военную прокуратуру гарнизона г. Ростова-на-Дону, а затем в военную прокуратуру Южного военного округа.
Дважды военная прокуратура выявляет нарушения в работе аттестационной комиссии в/ч 40911, назначает два повторных рассмотрения. Командир в/ч 40911 незаконно (доказано в суде) назначает мне дополнительный профессиональный психологический отбор, несмотря на то, что такой отбор уже был успешно пройден в марте 2017 г.
(Ну правильно, мы теперь можем понять командира в/ч. Человек, который хочет служить в наше время, – это неприятное явление с точки зрения командования. Доказано капитаном Золотаревым из ЗВО. – Прим. ред.)
Ну а дальше, если совсем коротко, командование в/ч 40911 решило пойти по пути наименьшего сопротивления и «потеряло» мои документы. А потом, чего уж, рубить так рубить, не нашли лучшего варианта, как обвинить меня же в непредставлении им документов. На основании чего в приеме на военную службу было отказано.
Да, мне удалось доказать, что к «пропаже» документов я не имел никакого отношения, но все пошло по накатанной, и суды различных инстанций предпочли не замечать неудобных моментов. Просто переписывали предыдущие решения, вообще не вдаваясь в подробности и суть дела.
Вообще, о юридических безобразиях в ЮВО в целом и ВВС в частности можно говорить долго, приводя, как суду, кучи документов, решений и постановлений.
Но в нашем случае это бесполезно.
Три года были потрачены впустую. На препирательства с военной системой. Три года. Которые можно было бы потратить с большей пользой, нежели заседания в судах и написания кассационных жалоб.
Конечно, можно сказать, что определенную пользу все эти пляски стране принесли.
В результате проверок по факту неоднократных нарушений закона при проведении аттестационных комиссий в в/ч 40911 выявленных военной прокуратурой генерал-майор Молчанов освобождён от должности председателя аттестационной комиссии.
Начальник военного комиссариата по Западному и Прикубанскому округам г. Краснодара В. Таран и его старший помощник по отбору на военную службу по контракту А. Тарабрин (это у которых личные дела пропадают) "увольняются".
Остаются, правда, другие. Типа подполковника Зайцева из кадровой службы в/ч 40911, судьи военного суда Костина, полковника юстиции Боева, генерал-майора Молчанова, которые твердо стоят на страже.
На страже чего – непонятно, если честно.
Главнокомандующий Путин говорит, что летчики нужны. Министр обороны Шойгу говорит, что летчики очень нужны, жалуется на недостаток. Начальник ГУ кадров МО Костин говорит – берите!
Я сам орал – берите, готов. Врачи говорят – может!
Можно, конечно, поговорить на тему того, насколько нужны такие летчики, после такого перерыва. И многие сейчас скажут – ага, небось, денег захотел, квартиру и все такое…
Восемь лет службы до увольнения. И еще максимум 5 (если все срослось бы) после. Какие бонусы? У меня есть все, что нужно. Может, даже выше среднего в этом плане.
Конечно, перерыв в полетах был. Можно сказать, полгода-год точно бы пришлось на него потратить. Насколько это выгодно?
Давайте подумаем.
Нехватка в 1300 лётчиков. Это факт. Драки за пилотов в полках – это тоже факт.
При этом не секрет, что ежегодно наши ВВС теряют около 300-400 опытных лётчиков по разным причинам. Единственное оставшееся в стране Краснодарское ВВАУЛ с темпом выпуска примерно в те же 350, только совершенно неопытных лейтенантов, не покроет такой дефицит никогда. Об этом тоже сказано не единожды, и это тоже, к сожалению, факт.
Капитан Голубев (это, в смысле, я), которого надо было бы год (хотя я уверен, полгода бы хватило, из которых два месяца на теорию, остальное на практику) погонять на переподготовке и вернуть в строй. На 5 или 10 лет. Понятно, что не на Су-35 (хотя почему нет, там бы время показало и результаты), но на том же Су-27СМ3 – вполне.
И это был бы не лейтенант-выпускник, а опять капитан. Вспомнивший все, потому что мой опыт никуда не делся бы. Он мой. От первого дня и до последнего.
Да, в моем родном полку в Крымске вполне нормально отнеслись к перспективе моего возвращения в строй. И отношение выдали (а чего не выдать, летчики нужны), а ведь без этого документа, говорящего о том, что летчика готовы принять, аттестационная комиссия невозможна.
А раз она (комиссия) была, отрицать факт того, что в авиаполку никого не смущал перерыв в полетах, сложно.
Более того, открою секрет. Нет у нас ни одного документа, запрещающего принять человека обратно в ВВС на основании того, что он давно не летал.
Но в Ростове-на-Дону решили иначе. Господин-товарищ генерал-майор Молчанов принимает решение: «Не нужен», и на этом все. Дальше я три года бьюсь, но время в итоге ушло, и летчик никому не нужен.
Один Голубев и еще семь за спиной стоят. Ненужные.
Такое дружное поведение и военной части, и военных прокуратур, и военных судов говорит о многом. Минимум о том, что все далеко не просто так, как кажется нам и как показывает, например, ТК «Звезда».
Конечно, в том виде, в каком все существует, на пару-тройку эскадрилий для присутствия в Сирии пилотов найдется. И для парадов, и «авиадартсов» тоже. Ну, чтобы показать всем, что у нас все самое-самые.
Вот только дальше полное непонимание.
Зачем было устраивать всю эту трехлетнюю клоунаду? И реально, кто виноват в ней? Управление кадров, которое сперва дало добро, а потом закулисно приказало отправить восвояси? Или все-таки местный беспредел в Ростове-на-Дону?
Если местный (в чем я почему-то больше уверен) – из души рвется в небо вопрос: «На кого работаете?»
И вот тут есть над чем задуматься.
То есть люди приходят, обращаются, хотят снова приносить пользу, да, летать хотят, у любого из нас есть такой вывих в мозгу.
А их просто посылают. Под разными благовидными и не очень предлогами.
Что ж, надо дать орденок какой-нибудь за заслуги генерал-майору Молчанову. Не совсем понятно, перед кем заслуги, но точно не перед Россией. Сложно сказать, на кого Молчанов работал на должности председателя аттестационной комиссии. И чем ему эти семь летчиков не подошли.
Возможно, тем, что не прошли «личное собеседование», или как это еще называется. Ну все поняли, о чем идет речь, уверен. Вот только мы никому ничего не обещали и не предлагали. В голову не приходило, видели бы вы, как меня в военкомате и на комиссиях все без очереди пропускали и удачи желали.
Кто в курсе был, видимо.
Но вот все, что было потом, никак, кроме «подрыва боеспособности», говоря советскими терминами, я назвать не могу.
Странное такое ощущение. Неужели мы настолько не нужны? Неужели на все проблемы, о которых говорил Шойгу, всем плевать, причем чем дальше от Москвы, тем смачнее?
Почему в Турции после попытки гос. переворота вышло правительственное постановление № 673 о срочном призыве уволенных в запас военных лётчиков даже из гражданской авиации с целью численного восстановления ВВС, а у нас?..
А у нас, видимо, всех все устраивает. Всех.
На выборах я голосовал за В. Путина в первую очередь как за верховного главнокомандующего.
Однажды в интервью он сказал, что доверяет лицам, работающим в его команде. Министр обороны Шойгу – из его команды. Министр говорит, что с летчиками проблема. Я – частичка решения этой проблемы. Имеющий полноценную подготовку, сдавший физо в группе на 10 лет моложе, здоровый и подходящий по всем параметрам.
Но почему в условиях кадровой нехватки военных лётчиков мне безосновательно отказывают, а своё право летать и быть полезным я должен отстаивать в суде?
Решил познакомить вас со своей историей, которая длилась без малого три года, потому что реально за державу обидно.
Не знаю, насколько она будет интересной и показательной. Вообще, не столько интересной, сколько показательной и доказательной. Доказывает она лишний раз то, о чем мы не раз говорили, а именно о том, насколько четко у нас в Минобороны понимают цели и задачи не в общем, глобальном смысле, а в частностях.
Но в данном случае речь идет о проблемах в недрах Минобороны. Точнее, о проблеме, наболевшей очень давно.
Все, о чем я сейчас расскажу, мне очень легко и просто подтвердить, поскольку документов у меня более чем достаточно, и я их представил редакции. И если вы читаете это мое творчество, значит, в редакции мне поверили.
Я – в прошлом военный летчик. Выпускник Армавирского ВВАКУЛ 1990 г. Закончил службу в ВС РФ в 1998 г., в в/ч 15414, Крымск, Краснодарский край, в должности старшего лётчика 562 иап 4ВА на самолёте Су-27П.
Не буду придумывать, уволился в 1998-м году, когда фактически лишили всего: и неба, и денег. Очень хотелось просто жить, очень хотелось летать, но раз не стало полетов и зарплаты одновременно, надо было что-то предпринимать.
Без осуждений, так многие поступали, это не самое красивое из нашего прошлого, но что было – то было.
Я и предпринял. Стал предпринимателем в Краснодаре. Сразу скажу, не то чтобы как сыр в масле, но хватает. И средства есть, и с жильем порядок полный.
А вот когда наладил быт, честно, обратно захотелось. Вот так, хотите верьте, хотите – не верьте, но прямо потащило. К тому дурдому, суете предполетной, вонище родной керосиновой, к облакам. Знал, что могу.
Первые попытки еще в 2003-м начал. И вроде пошел процесс, но прислали летчиков из Киргизии, и все на этом встало.
А потом… Потом услышал как-то по телевизору, как Шойгу говорит о нехватке кадров летных, ну и решил еще раз рискнуть. Я-то сперва расслабился, но тут с июля 2015 г. вступили в действие изменения, о которых говорилось в указе президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, подписанных президентом 02.01.2015 г. о повышении предельного возраста.
То есть у меня еще два года на все про все было. Ну я и написал. Кому? А кому еще, как не главкому? Я за него, честно скажу, голосовал именно не как за гражданского, а за главнокомандующего.
Вот так — взял и написал. Могу, здоров, готов еще послужить стране в качестве летчика-истребителя.
А потом ответ пришел. Я прямо в чудо поверил.
Знаете, как оно, чудо выглядит? Чудо выглядит как ответ за подписью начальника 1 управления Главного управления кадров МО РФ В. Костина. Желаем проверить вас, капитан запаса Голубев, на предмет соответствия и возможностей вашего организма.
И параллельно прилетело распоряжение о рассмотрении кандидатуры Голубева в управление кадров в/ч 40911, г. и в военкомат, где я состоял на учете.
Я вам признаюсь, голова закружилась.
Военкомат запустил процесс оформления документов, меня направили на отбор и несколько медицинских комиссий. В итоге всё было успешно пройдено (удивительно, правда?) с диагнозом по ст. II-V Расписания болезней "Здоров, годен к лётной работе без ограничений".
Комиссией военкомата был рекомендован для поступления на военную службу о контракту.
На этом сказка закончилась, и началась российская действительность.
Опечатанный военкоматом пакет с оформленными призывными документами и личным делом был отправлен в управление кадров в/ч 40911.
Через неделю получил письменный ответ за подписью ВрИО начальника отдела кадров в/ч 40911. В поступлении на военную службу отказали. Без указания причин.
И вот через три года, когда все уже позади, и я «не взлетел», теперь просто пытаюсь докопаться до причин. Время на судебные разборки потрачено бесцельно, летать я не буду. Но ощущение бреда не проходит. Тем более что я не один такой. Есть у меня одно из писем нашей военной прокуратуры, в котором говорится, что только за 2017 год, кроме меня, было семь жалобщиков на командование части.
И сразу тогда вопрос: а сколько не пошло обжаловать?
Три года суды и прокуратуры переводят свое время и килограммы бумаги на то, чтобы все-таки выяснить, кто в этом деле виноват.
Я ведь прошел и медкомиссию (в возрастной группе до 30 лет!), и психологическую (дважды), и аттестационную (тоже дважды). И – полный ноль. Не нужен.
Обидно, конечно, я же не за деньгами шел и не за квартирой. Своего хватает. Потому решил стоять до последнего и пошел в прокуратуры. В военную прокуратуру гарнизона г. Ростова-на-Дону, а затем в военную прокуратуру Южного военного округа.
Дважды военная прокуратура выявляет нарушения в работе аттестационной комиссии в/ч 40911, назначает два повторных рассмотрения. Командир в/ч 40911 незаконно (доказано в суде) назначает мне дополнительный профессиональный психологический отбор, несмотря на то, что такой отбор уже был успешно пройден в марте 2017 г.
(Ну правильно, мы теперь можем понять командира в/ч. Человек, который хочет служить в наше время, – это неприятное явление с точки зрения командования. Доказано капитаном Золотаревым из ЗВО. – Прим. ред.)
Ну а дальше, если совсем коротко, командование в/ч 40911 решило пойти по пути наименьшего сопротивления и «потеряло» мои документы. А потом, чего уж, рубить так рубить, не нашли лучшего варианта, как обвинить меня же в непредставлении им документов. На основании чего в приеме на военную службу было отказано.
Да, мне удалось доказать, что к «пропаже» документов я не имел никакого отношения, но все пошло по накатанной, и суды различных инстанций предпочли не замечать неудобных моментов. Просто переписывали предыдущие решения, вообще не вдаваясь в подробности и суть дела.
Вообще, о юридических безобразиях в ЮВО в целом и ВВС в частности можно говорить долго, приводя, как суду, кучи документов, решений и постановлений.
Но в нашем случае это бесполезно.
Три года были потрачены впустую. На препирательства с военной системой. Три года. Которые можно было бы потратить с большей пользой, нежели заседания в судах и написания кассационных жалоб.
Конечно, можно сказать, что определенную пользу все эти пляски стране принесли.
В результате проверок по факту неоднократных нарушений закона при проведении аттестационных комиссий в в/ч 40911 выявленных военной прокуратурой генерал-майор Молчанов освобождён от должности председателя аттестационной комиссии.
Начальник военного комиссариата по Западному и Прикубанскому округам г. Краснодара В. Таран и его старший помощник по отбору на военную службу по контракту А. Тарабрин (это у которых личные дела пропадают) "увольняются".
Остаются, правда, другие. Типа подполковника Зайцева из кадровой службы в/ч 40911, судьи военного суда Костина, полковника юстиции Боева, генерал-майора Молчанова, которые твердо стоят на страже.
На страже чего – непонятно, если честно.
Главнокомандующий Путин говорит, что летчики нужны. Министр обороны Шойгу говорит, что летчики очень нужны, жалуется на недостаток. Начальник ГУ кадров МО Костин говорит – берите!
Я сам орал – берите, готов. Врачи говорят – может!
Можно, конечно, поговорить на тему того, насколько нужны такие летчики, после такого перерыва. И многие сейчас скажут – ага, небось, денег захотел, квартиру и все такое…
Восемь лет службы до увольнения. И еще максимум 5 (если все срослось бы) после. Какие бонусы? У меня есть все, что нужно. Может, даже выше среднего в этом плане.
Конечно, перерыв в полетах был. Можно сказать, полгода-год точно бы пришлось на него потратить. Насколько это выгодно?
Давайте подумаем.
Нехватка в 1300 лётчиков. Это факт. Драки за пилотов в полках – это тоже факт.
При этом не секрет, что ежегодно наши ВВС теряют около 300-400 опытных лётчиков по разным причинам. Единственное оставшееся в стране Краснодарское ВВАУЛ с темпом выпуска примерно в те же 350, только совершенно неопытных лейтенантов, не покроет такой дефицит никогда. Об этом тоже сказано не единожды, и это тоже, к сожалению, факт.
Капитан Голубев (это, в смысле, я), которого надо было бы год (хотя я уверен, полгода бы хватило, из которых два месяца на теорию, остальное на практику) погонять на переподготовке и вернуть в строй. На 5 или 10 лет. Понятно, что не на Су-35 (хотя почему нет, там бы время показало и результаты), но на том же Су-27СМ3 – вполне.
И это был бы не лейтенант-выпускник, а опять капитан. Вспомнивший все, потому что мой опыт никуда не делся бы. Он мой. От первого дня и до последнего.
Да, в моем родном полку в Крымске вполне нормально отнеслись к перспективе моего возвращения в строй. И отношение выдали (а чего не выдать, летчики нужны), а ведь без этого документа, говорящего о том, что летчика готовы принять, аттестационная комиссия невозможна.
А раз она (комиссия) была, отрицать факт того, что в авиаполку никого не смущал перерыв в полетах, сложно.
Более того, открою секрет. Нет у нас ни одного документа, запрещающего принять человека обратно в ВВС на основании того, что он давно не летал.
Но в Ростове-на-Дону решили иначе. Господин-товарищ генерал-майор Молчанов принимает решение: «Не нужен», и на этом все. Дальше я три года бьюсь, но время в итоге ушло, и летчик никому не нужен.
Один Голубев и еще семь за спиной стоят. Ненужные.
Такое дружное поведение и военной части, и военных прокуратур, и военных судов говорит о многом. Минимум о том, что все далеко не просто так, как кажется нам и как показывает, например, ТК «Звезда».
Конечно, в том виде, в каком все существует, на пару-тройку эскадрилий для присутствия в Сирии пилотов найдется. И для парадов, и «авиадартсов» тоже. Ну, чтобы показать всем, что у нас все самое-самые.
Вот только дальше полное непонимание.
Зачем было устраивать всю эту трехлетнюю клоунаду? И реально, кто виноват в ней? Управление кадров, которое сперва дало добро, а потом закулисно приказало отправить восвояси? Или все-таки местный беспредел в Ростове-на-Дону?
Если местный (в чем я почему-то больше уверен) – из души рвется в небо вопрос: «На кого работаете?»
И вот тут есть над чем задуматься.
То есть люди приходят, обращаются, хотят снова приносить пользу, да, летать хотят, у любого из нас есть такой вывих в мозгу.
А их просто посылают. Под разными благовидными и не очень предлогами.
Что ж, надо дать орденок какой-нибудь за заслуги генерал-майору Молчанову. Не совсем понятно, перед кем заслуги, но точно не перед Россией. Сложно сказать, на кого Молчанов работал на должности председателя аттестационной комиссии. И чем ему эти семь летчиков не подошли.
Возможно, тем, что не прошли «личное собеседование», или как это еще называется. Ну все поняли, о чем идет речь, уверен. Вот только мы никому ничего не обещали и не предлагали. В голову не приходило, видели бы вы, как меня в военкомате и на комиссиях все без очереди пропускали и удачи желали.
Кто в курсе был, видимо.
Но вот все, что было потом, никак, кроме «подрыва боеспособности», говоря советскими терминами, я назвать не могу.
Странное такое ощущение. Неужели мы настолько не нужны? Неужели на все проблемы, о которых говорил Шойгу, всем плевать, причем чем дальше от Москвы, тем смачнее?
Почему в Турции после попытки гос. переворота вышло правительственное постановление № 673 о срочном призыве уволенных в запас военных лётчиков даже из гражданской авиации с целью численного восстановления ВВС, а у нас?..
А у нас, видимо, всех все устраивает. Всех.
На выборах я голосовал за В. Путина в первую очередь как за верховного главнокомандующего.
Однажды в интервью он сказал, что доверяет лицам, работающим в его команде. Министр обороны Шойгу – из его команды. Министр говорит, что с летчиками проблема. Я – частичка решения этой проблемы. Имеющий полноценную подготовку, сдавший физо в группе на 10 лет моложе, здоровый и подходящий по всем параметрам.
Но почему в условиях кадровой нехватки военных лётчиков мне безосновательно отказывают, а своё право летать и быть полезным я должен отстаивать в суде?
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