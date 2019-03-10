На борту разбившегося в Эфиопии «Боинга» было трое россиян

Корпорация Boeing с глубоким прискорбием узнала о гибели пассажиров и членов экипажа рейса 302 Эфиопских авиалиний. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким погибших, готовы подержать команду авиакомпании

На борту самолета Boeing 737-800 Эфиопских авиалиний находились трое граждан России, передает ТАСС сообщение авиакомпании.Самолет выполнял рейс Аддис-Абеба – Найроби. Связь с диспетчером была потеряна через несколько минут после взлета. Лайнер разбился в регионе Оромия близ населенного пункта Дебре-Зейт. жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и 8 членов экипажа.Среди погибших граждане Кении (32 человека), Канады (18), Эфиопии (9), Китая (8), Италии (8), США (8), Британии (7), Франции (7), Египта (6), Нидерландов (5), Индии (4), Новой Зеландии (4), Словакии (4), Австрии (3), России (3), Швеции (3), Марокко (2), Испании (2), Израиля (2), Польши (2) Бельгии (1). Еще несколько человек были с паспортами ООН, их национальность предстоит установить.Согласно информации братиславской прессы, на борту разбившегося самолета находилась семья известного словацкого политика (фамилия будет названа после появления официальной информации).Корпорация Boeing выразила соболезнования родственникам и близким погибших.– говорится в заявлении.Корпорация также выразила готовность предоставить техническую помощь по запросу и под руководством Нацсовета по безопасности на транспорте США.