ЕС вводит въездную регистрацию для граждан США

Американские граждане с 2021 года при посещении Европы должны будут получать соответствующее разрешение от Европейского союза. В ЕС заявили, что создается, которая будет заниматься авторизацией граждан, пользующихся безвизовым доступом в Шенгенскую зону, при въезде в Европу. Шенгенская зона представляет собой 26 европейских стран, между которыми открыто свободное перемещение граждан, включая такие страны, как Франция, Германия, Испания, Италия, Греция, Польша.В настоящее время граждане США могут путешествовать в Европу на срок до 90 дней без какого-либо разрешения на поездку. С 2021 года все желающие посетить Шенгенскую зону должны будут получить перед поездкой разрешение. Возможна онлайн подача заявки и оплата сервисного сбора - 7 евро. Авторизация действует в течение трех лет.Как пояснили представители Европейской комиссии, весь процесс заполнения онлайн-заявки займет не более 10 минут с утверждением в автоматическом режиме в более чем 95% случаев. Электронная авторизация въезжающих граждан была введена в целях повышения безопасности, в частности контроля нелегальной миграции и борьбы с терроризмом. Также в ЕС пояснили, что электронная авторизацияне является визой.Данная системаявляется аналогом уже существующей в США. Она проверяет путешественника на соответствие определенным условиям, необходимым для поездки в США. Но если у въезжающего гражданина есть действительная виза США, то тогда дополнительное разрешениене требуется.Данное нововведение коснётся граждан не только Соединенных Штатов, но ещё 60 стран. Все они должны будут получить разрешение вдо въезда в Шенгенскую зону. Среди этих стран Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Сингапур и Израиль. В США новый европейский закон о необходимости получения американцами разрешения на посещение стран ЕС пока не прокомментировали.