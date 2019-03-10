ЕС вводит въездную регистрацию для граждан США
Американские граждане с 2021 года при посещении Европы должны будут получать соответствующее разрешение от Европейского союза. В ЕС заявили, что создается Европейская система информации и разрешения на поездки (ETIAS), которая будет заниматься авторизацией граждан, пользующихся безвизовым доступом в Шенгенскую зону, при въезде в Европу. Шенгенская зона представляет собой 26 европейских стран, между которыми открыто свободное перемещение граждан, включая такие страны, как Франция, Германия, Испания, Италия, Греция, Польша.
В настоящее время граждане США могут путешествовать в Европу на срок до 90 дней без какого-либо разрешения на поездку. С 2021 года все желающие посетить Шенгенскую зону должны будут получить перед поездкой разрешение ETIAS. Возможна онлайн подача заявки и оплата сервисного сбора - 7 евро. Авторизация действует в течение трех лет.
Как пояснили представители Европейской комиссии, весь процесс заполнения онлайн-заявки займет не более 10 минут с утверждением в автоматическом режиме в более чем 95% случаев. Электронная авторизация въезжающих граждан была введена в целях повышения безопасности, в частности контроля нелегальной миграции и борьбы с терроризмом. Также в ЕС пояснили, что электронная авторизация ETIAS не является визой.
Данная система ETIAS является аналогом уже существующей в США электронной системы разрешения на путешествие (ESTA). Она проверяет путешественника на соответствие определенным условиям, необходимым для поездки в США. Но если у въезжающего гражданина есть действительная виза США, то тогда дополнительное разрешение ESTA не требуется.
Данное нововведение коснётся граждан не только Соединенных Штатов, но ещё 60 стран. Все они должны будут получить разрешение в ETIAS до въезда в Шенгенскую зону. Среди этих стран Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Сингапур и Израиль. В США новый европейский закон о необходимости получения американцами разрешения на посещение стран ЕС пока не прокомментировали.
В настоящее время граждане США могут путешествовать в Европу на срок до 90 дней без какого-либо разрешения на поездку. С 2021 года все желающие посетить Шенгенскую зону должны будут получить перед поездкой разрешение ETIAS. Возможна онлайн подача заявки и оплата сервисного сбора - 7 евро. Авторизация действует в течение трех лет.
Как пояснили представители Европейской комиссии, весь процесс заполнения онлайн-заявки займет не более 10 минут с утверждением в автоматическом режиме в более чем 95% случаев. Электронная авторизация въезжающих граждан была введена в целях повышения безопасности, в частности контроля нелегальной миграции и борьбы с терроризмом. Также в ЕС пояснили, что электронная авторизация ETIAS не является визой.
Данная система ETIAS является аналогом уже существующей в США электронной системы разрешения на путешествие (ESTA). Она проверяет путешественника на соответствие определенным условиям, необходимым для поездки в США. Но если у въезжающего гражданина есть действительная виза США, то тогда дополнительное разрешение ESTA не требуется.
Данное нововведение коснётся граждан не только Соединенных Штатов, но ещё 60 стран. Все они должны будут получить разрешение в ETIAS до въезда в Шенгенскую зону. Среди этих стран Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Сингапур и Израиль. В США новый европейский закон о необходимости получения американцами разрешения на посещение стран ЕС пока не прокомментировали.
- Использованы фотографии:
- https://zen.yandex.ru
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