Поклонская презентовала в Крыму свою книгу
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала свою книгу-автобиографию «Крымская весна: до и после. История из первых уст», сообщает РИА Новости.
Презентация проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. Вместе с Поклонской был ее муж Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.
Она отметила, что каждый человек сможет найти для себя в книге что-то интересное, и сделать свои акценты. Выход работы приурочен к пятилетию «крымской весны».
По словам Поклонской, особый интерес к ее книге проявят украинские спецслужбы.
– сказала она.
В книге 15 глав. Начинается она с детских лет. Последние две главы посвящены семейной жизни Поклонской. В книге также описываются события, в которых она принимала участие. Упоминается о собранных ею материалах на коллег по Госдуме во время руководства комиссией по контролю за доходами.
При этом она заявила, что называть фамилии депутатов не будет, поскольку пока нет официально установленных фактов и доказательств того, что эти люди действительно виновны.
Поклонская пояснила, что проверку собранных материалов по запросу комиссии проводят правоохранительные органы. И сейчас у нее нет доступа к результатам проверок, так как после направления всех материалов комиссию упразднили.
На вопрос, каким она видит нового президента Украины, депутат ответила, что стране нужен лидер, который не будет «копаться в своих страхах и выполнять указания заокеанских политиков».
Итог выборов 2019 года, по ее мнению, уже предрешен – «где-то за океаном» уже знают, кто победит, однако ни один из нынешних кандидатов не достоин управлять «когда-то цветущей», а теперь униженной Украиной.
Она добавила, что сегодняшняя власть является не выбором украинцев, а наказанием для них.
Презентация проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. Вместе с Поклонской был ее муж Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.
Она отметила, что каждый человек сможет найти для себя в книге что-то интересное, и сделать свои акценты. Выход работы приурочен к пятилетию «крымской весны».
По словам Поклонской, особый интерес к ее книге проявят украинские спецслужбы.
Мы убеждены, что эта книга будет признана на Украине экстремистской и станет настольной книгой у СБУ, генпрокурора Луценко и других сотрудников
– сказала она.
В книге 15 глав. Начинается она с детских лет. Последние две главы посвящены семейной жизни Поклонской. В книге также описываются события, в которых она принимала участие. Упоминается о собранных ею материалах на коллег по Госдуме во время руководства комиссией по контролю за доходами.
При этом она заявила, что называть фамилии депутатов не будет, поскольку пока нет официально установленных фактов и доказательств того, что эти люди действительно виновны.
Поклонская пояснила, что проверку собранных материалов по запросу комиссии проводят правоохранительные органы. И сейчас у нее нет доступа к результатам проверок, так как после направления всех материалов комиссию упразднили.
На вопрос, каким она видит нового президента Украины, депутат ответила, что стране нужен лидер, который не будет «копаться в своих страхах и выполнять указания заокеанских политиков».
Итог выборов 2019 года, по ее мнению, уже предрешен – «где-то за океаном» уже знают, кто победит, однако ни один из нынешних кандидатов не достоин управлять «когда-то цветущей», а теперь униженной Украиной.
Она добавила, что сегодняшняя власть является не выбором украинцев, а наказанием для них.
- Использованы фотографии:
- РИА Новости / Алексей Мальгавко
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