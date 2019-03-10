Поклонская презентовала в Крыму свою книгу

Мы убеждены, что эта книга будет признана на Украине экстремистской и станет настольной книгой у СБУ, генпрокурора Луценко и других сотрудников

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала свою книгу-автобиографию «Крымская весна: до и после. История из первых уст», сообщает РИА Новости Презентация проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. Вместе с Поклонской был ее муж Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.Она отметила, что каждый человек сможет найти для себя в книге что-то интересное, и сделать свои акценты. Выход работы приурочен к пятилетию «крымской весны».По словам Поклонской, особый интерес к ее книге проявят украинские спецслужбы.– сказала она.В книге 15 глав. Начинается она с детских лет. Последние две главы посвящены семейной жизни Поклонской. В книге также описываются события, в которых она принимала участие. Упоминается о собранных ею материалах на коллег по Госдуме во время руководства комиссией по контролю за доходами.При этом она заявила, что называть фамилии депутатов не будет, поскольку пока нет официально установленных фактов и доказательств того, что эти люди действительно виновны.Поклонская пояснила, что проверку собранных материалов по запросу комиссии проводят правоохранительные органы. И сейчас у нее нет доступа к результатам проверок, так как после направления всех материалов комиссию упразднили.На вопрос, каким она видит нового президента Украины, депутат ответила, что стране нужен лидер, который не будет «копаться в своих страхах и выполнять указания заокеанских политиков».Итог выборов 2019 года, по ее мнению, уже предрешен – «где-то за океаном» уже знают, кто победит, однако ни один из нынешних кандидатов не достоин управлять «когда-то цветущей», а теперь униженной Украиной.Она добавила, что сегодняшняя власть является не выбором украинцев, а наказанием для них.