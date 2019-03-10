За 3 дня перемирия ВСУ выпустили по ДНР 180 боеприпасов, убит ополченец

Командиры подразделений ВСУ целенаправленно не доводят до подчиненных, находящихся на передовых позициях, решения, достигнутые контактной группой о прекращении огня. Вместо этого они заставляют активизировать провокации

Украинские подразделения за три дня «весеннего» перемирия выпустил по территории Донецкой республики 180 боеприпасов, включая мины различного калибра, передает ДАН сообщение представителя военного ведомства ДНР Эдуарда Басурина.«Весеннее» перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действует в Донбассе с 8 марта.По словам Басурина обстрелы происходят, несмотря на заявления киевских политиков на международных площадках о соблюдении режима прекращения огня. Он призвал наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны ВСУ и «оказать давление» на украинское командование.Басурин также сообщил о целенаправленном обстреле насосной станции в селе Васильевка, которая снабжает водой около 2 млн. жителей региона, причем, по обе стороны от линии соприкосновения.Огонь велся целенаправленно по цеху управления узлами и агрегатами. Украинские силовики применили противотанковый ракетный комплекс. Однако управляемая ракета по счастливой случайности попала в забор, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.Еще две противотанковые ракеты выпущены в 17:00 в воскресенье по направлению Авдеевка – Ясиноватая.Кроме того, снайперским огнем противника был убит военнослужащий Народной милиции ДНР. По факту гибели бойца генпрокуратура республики возбудила уголовное дело.Как отметил в свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко, за время конфликта попытки установить мир в Донбассе предпринимались более 20 раз. Но ни одна из них не привела к устойчивому перемирию. Все принимаемые по этому вопросу решения открыто саботируются украинской стороной.– заявил Марочко.