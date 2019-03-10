В WikiLeaks рассказали, зачем США продали Пакистану F-16 с AMRAAM

Энн Патерсона тогда заявляла, что такая сделка фактически предотвратит ядерный конфликт и поможет Пакистану больше не воспринимать Индию исключительно как угрозу своему существованию.

Известный сайт WikiLeaks, занимающийся публикацией разоблачительных документов, публикует порцию данных, касающуюся воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана. Речь идёт о бое, который произошёл 27 февраля. Основная тема, которая рассматривается ВикиЛикс, посвящена вопросу поставок Пакистану истребителей F-16 с ракетами AIM-120 AMRAAM американцами.Напомним, что несколько дней назад из Нью-Дели в Вашингтон было направлено письмо с просьбой разъяснить, как связана изначально заявленная США цель по борьбе с терроризмом с поставками Пакистану истребителей вместе с ракетами класса «воздух-воздух». Индия напомнила США, что ни у одной из террористических группировок нет своей авиации. При этом Индия просит власти США ответить на вопрос, имел ли право Исламабад использовать полученные от американцев ракеты против ВВС Индии. Вашингтон на этот индийский запрос пока не отвечает.Зато свой ответ даёт упомянутый сайт WikiLeaks. В материалах, опубликованных на днях, говорится, что США продавали Пакистану самолёты вместе с вооружением в виде AMRAAM с той целью, чтобы в случае возникновения конфликта с Индией Исламабад применил силы неядерного сдерживания. В материале со ссылкой на Энн Патерсон, которая была послом США в Пакистане во время подписания сделки, сообщается, что таким образом удастся выиграть время и фактически отодвинуть вероятное применением Исламабадом и Нью-Дели своих ядерных арсеналов.Из материала:Ранее в Исламабаде, комментируя индийские претензии по поводу американо-пакистанского контракта, заявили, что в контракте нигде не указано на запрет применения F-16 и ракет класса «воздух-воздух» против ВВС Индии.