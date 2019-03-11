Кедми напомнил, что Европа обогатилась за счёт ограбления своих колоний

Никакой демократии нигде никогда не было. Демократия без справедливости – это не демократия.

Сотнями лет Испания, Португалия, Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды грабили богатства всего мира и гнали их к себе.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» бывший сотрудник одной из израильских спецслужб высказывает своё мнение по поводу того, что на самом деле есть демократия. Яков Кедми считает, что сам терминбыл изначально выдуман с целью оправдать власть одного для борьбы с властью другого.Яков Кедми:По словам Кедми, сегодня множество стран называют себя демократическими, но на самом деле никакой власти народа в полной мере в них нет. Нет её и в тех странах, которые почему-то принято считать образцами демократии (страны Европы, США и т.п.).Кедми отмечает, что для демократии должен соблюдаться как минимум принцип равенства. Когда в той или иной стране царит тотальное неравенство, демократией это точно не назвать.Далее Яков Кедми переходит к рассмотрению конкретной ситуации. В его словах звучит мысль о том, что страны Европы получили имеющееся у них сегодня вследствие грабежа ресурсов своих колоний и эксплуатации фактически всего мира.Кедми:Подробнее мнение Якова Кедми представлено на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьёвым».