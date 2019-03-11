Записки Колорадского Таракана. Бережімо наших берегинь!

"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Приветствую вас друзья мои! Ну вот и отпраздновали. Честно скажу, не ожидал такого. Кстати, сегодня записки мои называются "по Гидранту". Это из его поздравления украинскому народу и всему миру. А что стесняться-то? Вон ООН не стесняется на эту тему говорить, а мы что? Не чубатые, что ли?Снял 8 марта в центре Киева. Лучшая иллюстрация дня.Мне вон Тараканушка прямо с утра так ехидно заявила: "Ты сегодня посуду помыл, чтобы дома ничего не делать в женский день?" Тьфу ты! Тут сидишь весь мокрый после этой мойки. Благодарности ждешь. В вместо неё... "Нет, – говорю, – посуду помыл, чтобы ты её в свой праздник спокойно пачкала своими лапками".И красиво так, по-мужски, увернулся от сковородки. Чисто вымытой. Вазу теперь дарить придется, но это будет уже потом. На следующий год.Она ещё что-то там насчет грязного пола намекала. Но меня-то на мякине не проведешь. Я ей девиз 8 марта на стол положил! Не наш, украинский, а всемирный. Из ООН. Оказывается, я каждый год тюльпаны дарю не за то, что моя Тараканушка столько лет меня терпит и при этом остается самой красивой женщиной в мире, а по конкретной теме из ООН.Вот в этом году подарил в честь "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен". Хорошо, что сам успел прочитать и порвать этот девиз. Пропал бы праздник. Он ведь как в жизни происходит: сказал или сделал что-то не подумав – значит, сказал или сделал то, что думаешь... А женщины это понимают на уровне подсознания. Логикой. Женской.Уже как сценарий фильма ужасов звучит, а мне еще про украинские дела рассказывать…А в общем, послушаешь правду про себя, когда домой после встречи с друзьями приходишь малость "подшофе", и становится жалко их, женщин. С кем живут... Это же надо найти среди сотен тысяч мужчин вот такого вот... красавца. Бррр.А нам, мужики, повезло! Мы-то находим самых-самых! Самых красивых. Самых терпеливых. Самых хозяйственных. Самых сексуальных. Лучших матерей. Лучших жен! Между нами: это доказывает нашу врожденную интуицию и чувство красоты! А Таракан ещё самых-самых лучших читательниц себе подобрал! Только Егоза и Татьяна чего стоят! Или кого.Хитер Стасик? Не хитер, а умен! Инвестиции в женщин хоть и не отбиваются никогда, но глаз и душу радуют! А что ещё мужчине надо для полного счастья? Ну да, пожрать и соточку, а потом и о вечном и красивом можно.Потому, хоть и с опозданием, всех читательниц, жен читателей и дочерей оных от всей своей пруссаковской души поздравляю с прошедшим праздником!Надорвался, не смог поднять. Ну я под тюльпаном лежу, лапами машу.Каждая из вас самая-самая! Мать, жена, сестра, дочь! Мы вас очень любим, только вот говорить об этом ежедневно побаиваемся.Чтобы вы нас мягкотелыми не сочли. Стереотип такой. Мужчина должен быть... Дальше картину рисует народная мудрость не очень приятную. Кстати, а вот счастливых женщин на улице видно сразу. Они так наливаются счастьем, что не заметить этого невозможно. Некоторые килограммов до 100... Ну да ладно.Сидел, читал ваши отзывы о моих записках. Знаете, к какому выводу пришел? К философскому! Те, кто действительно читает и думает, пишут о своих взглядах, выводах, пожеланиях. Хороших или плохих, но своих. А есть те, кто считает чтение делом "не господским". Достаточно накропать какие-то буквы.Так вот. Вывод от одного из старейших представителей фауны Земли. Никогда не говорите зануде, что он зануда! Иначе он начнет выяснять, почему он зануда. А это так нудно...Вот как объяснить такому человеку использование российских предвыборных технологий на Украине? Я не про уже известные вам лозунги Гидранта, которые он беспардонно украл у Путина. Про это не писал только ленивый (вроде меня).Я про появление у нас клона российского генерала Лебедя. Похоже, что Гидрант решил не искушать судьбу и идти по проторенному российскими политиками пути. А что? Время собирать камни, ножницы и бумагу... Время готовить не только первый тур выборов, но и второй.Я понимаю, что сейчас у некоторых россиян "крыша поехала". Откуда на Украине генерал, подобный Лебедю? Какими победами мы можем похвастаться за все годы войны? Увы, но наш героизм традиционно украинский. Мы гордо погибаем, когда большинство отступает.Вы никогда не задумывались, что иногда счастье бывает такое, совсем маленькое, может быть, даже подленькое. Это когда вы ничего не делаете, чтобы навредить врагу, а все происходит само собой. Вот и у нас сегодня начал работать именно этот закон.В среде тех, кто обязательно пойдет на голосование, имею в виду 40 и старше, всё большую популярность набирает кандидат Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция". Кандидат известный. По нашим меркам — ветеран кандидатского цеха. В третий раз (2010, 2014, 2019) мы его видим. Как ваш Миронов, такое же, в принципе, ничто, но при деле.Дело в том, что украинцам сегодня тяжело. Все, кто выставил себя в качестве кандидатов, так или иначе замазаны дерьмом за прошедшие постмайданные годы. А вот у Анатолия Степановича все тип-топ. Даже с "массовым героизмом на фронтах гражданской" в норме.Так вот, Гриценко стал популярным украинским "генералом Лебедем" потому, что не стал... генералом. Интересно? Да, министром обороны Украины при трех премьерах (Тимошенко, Еханурове и Януковиче) был полковник Гриценко! С 2005 по 2007 года был министром не захотел стать генералом. Чем не герой?С Карявым не спутаете? Гриценко — тот, що слева.Опять же, хоть и специалист по обслуживанию самолетов, но полковник. Значит, за дисциплину. За борьбу с ворами и этими, врагами незалежности! Он-то выведет на чистую воду всех этих, что сегодня у кормушки! (Это я за его сторонников пишу.) А умный какой. У него же под сотню работ по военным вопросам. Причем не только в украинских издательствах, но и на Западе.Понятно, что президентом ему не стать. Да, по-моему, это ему и не надо. Ему и в Раде хорошо. А вот голоса у противников Гидранта оттяпает. А в случае, если вдруг выйдет во второй тур — пример генерала Лебедя перед глазами. Ай да умница Гидрант. Все его ненавидят, но как паутину плетет. Из наших, наверное, из пауков…Каким шляхом надо пойти, чтоб не с Гидрантом, — вот вопрос так вопрос…И нужны лично мне те изменения… Ну тоже вопрос с большой буквы.Я сейчас унюхал запахи с кухни. Тараканушка мясо жарит. Когда она его жарит, у меня полон рот слюны. Так хочется рискнуть головой (в буквальном смысле, жена шутить на кухне не любит, и скалка всегда под рукой) и украсть недожаренный кусочек. А вот не знаете, вегетарианцы, когда видят, как траву косят, испытывают такие же желания?Почему я так на желаниях заострил внимание? Вы, наверное, в курсе, что СБУ и прокуратура Крыма плотно наехали наехали на заслуженного журналиста Украины (это я официальное звание назвал) Владимира Скачко? 14 часов перерывали его квартиру. Обыск. И повестка в прокуратуру Крыма, ту, что в Херсоне, на допрос и арест.Мне вообще непонятно, почему так происходит. Как-то не складывается свобода слова, о которой так много говорим и разборки с возможной посадкой заслуженного человека на 10 лет за статью, написанную пять лет назад. Получается, как в анекдоте: слово свободно, а вы в обезьянник. Какая-то у нас правда интересная, если я чего-то не знаю или забыл, то этого вроде и не было. И, наоборот, если я что-то придумал, то пожалуйте бриться...Вот так и происходит. Я лично Владимира Скачко не знаю. Не свела как-то судьба. Хотя, возможно где-то и были рядом. Просто считаю своим долгом выразить ему поддержку. Ничто не вечно под луной. Тем более фашисты. Нас, Тараканов, много и мы не только писать умеем, но и кусаться. Пусть Гидрант и его отморозки знают.Да и вам надо задуматься кое о чем. "Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие , и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся". "Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее".Это прямые цитаты из выступления Гидранта в Черкасской области. Буквально последнее выступление. Лично у меня складывается впечатление, что нас Гидрант взялся за "звероводство" капитально. Откармливает для моей страны песца. Чтобы был полный. Мы мирные люди. Были. А что теперь?Из личного опыта знаю, как производители провоцируют нас сломать что-то. Помните инструкцию "не разбирать и не пытаться ремонтировать вне мастерской"? И кто из вас потом, когда вещь забарахлила, не попытался её отремонтировать?Мы сегодня действуем так же. "Мы не ограничены договорами и будем делать все, что хотим". Любой нормальный человек после такого заявления решит, что тоже может делать с нами что он хочет. Вот такое "не пытайтесь отремонтировать" выдал сегодня гарант безопасности и конституции. Как я понимаю.А яйца-то у Гидранта не железные. Куриные яйца. Это я Черкассы вспомнил. Приехал наш Гидрант на своё очередное опереточное выступление. Всем табором. Сам, охрана, народ для заполнения площади. А тут эти, из Национальных дружин и Национального корпуса. Мы типа тоже народ. Сперва они в Киеве размялись, а потом прошла команда, и все рванули в Черкассы.Полиция молодцы. Подготовленные ребята. И Нацкорпус молодцы. Подготовленные ребята. Пошли на встречу. В прямом смысле этого слова. В смысле, корпусники. В смысле, навстречу полиции и на встречу с Гидрантом. А полицию разбросали в стороны. А главный из корпуса даже речугу толкнул вместо Гидранта. А что было делать? Народ собрался. Затраты, стало быть. А президента нашего срочно куда-то вызвали.Я, понятное дело, организм продвинутый и мне в таких замесах ловить нечего, кроме берца. Потому я дома остался, но вам покажу, как все было.А может, Петя утюг дома оставил включенным. Только рванул он так, что охрана не успевала. И умчался президентский кортеж по Чумацкому шляху в дали космические. А может, в Киев. Кто же за ним уследит. А в больницу положили 19 полицейских…Короче, отъездился наш Гидрант со своим шоу. Думаю, что теперь он из оптимистов резко перебежит к пессимистам. Знаете, из тех, которые при виде таблички на мосту "Мин нет!", считают, что саперы просто плохо выполнили свою работу. Теперь его даже дети будут хероем величать. Херой с дырой.Но есть у меня одна мысль, ответа на которую я не нахожу. Что сегодня дороже Гидранту? Второй срок или Донбасс? Черкассы показали, что стоит вся эта полиция и силы безопасности против вполне подготовленных нациков. И что делать?Лично у меня явственно высветился один выход. Отзывать войска с Донбасса. Пусть не все, но наиболее лояльные Гидранту. Применение оружия против Нацкорпуса не будет так эффективно. Разгонят пацанов, о которых я писал в прошлых записках, а вооруженные боевики дадут отпор по полной.Да и полиция не забыла, как её ставили в позу и заставляли просить прощения. И осужденных за соблюдение присяги не забыла. Сомнительно, что все полицейские опять войдут в ту же грязь. Займут позиции и будут спокойно взирать на молотилово вокруг.Вопрос – кого будут молотить.Я бы, хоть и не хищник в чистом виде, пару-тройку полков ввел бы в Киев и по-быстрому, до начала этой дурнины под названием «голосование», зачистил верхушку этих корпусов, дружин и прочих. Сегодня началась последняя стадия содержание пауков в банке. Стадия поедания!А ещё я жду выступления какого-нибудь революционера из майдаунов, в котором нам расскажут, что всех этих нациков создал Путин. И он же ими и руководит. А в доказательство покажут пачку российских рублей, не помню, что там у вас с видами Крыма, которые националисты получили лично от Суркова в ближайшей подворотне.Сейчас вот смотрел рекламу по телевизору. Интересно, вы когда-нибудь задумывались о том, что, если убрать из рекламы последние 5 секунд, то никогда не узнаешь, что же они там рекламировали? Эту мысль я знаете к чему вспомнил? К одной интересной экономической новости . Интересной и для нас, и для вас.Вы в курсе, что за семь месяцев (с 25 июля 2018 года) действия нового соглашения на импорт американского сжиженного газа в страны ЕС экспорт СПГ в Европу вырос на 181%. Это как раз те самые 5 секунд, которые ни мы, ни вы не видели в рекламе!Вот такие подробности всплыли недавно в выступлении официального представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна. Подробности, если они всплывают, а мы знаем, что у нас не тонет, всегда не очень хорошие. Мы легли под управление США. Теперь через Польшу будем качать дорогущий американский СПГ.Наверное, хватит вам портить настроение. Да и себе тоже. Знали бы вы, как мне не нравится мой характер. Но что делать? Живу с ним и терплю. Да ещё и вас мучаю. Ну не могу пройти мимо всего того, что творится вокруг. Вы же знаете, что слухи никому пользы не приносят. За что купил, за то и продал. А я вам хоть какую-то правду рассказываю. И НДС не беру. Вот.Весна пришла! Тепло совсем. По сравнению с зимой.Скоро деды с домино вылезут из берлог. Природа просыпается. И даже передряги, которые нам предстоят, как-то не страшны. Так что давайте быть оптимистами. Вокруг нас столько людей, желающих сделать нас пессимистами… Не будем давать им шанса победить.Всем удачи и здоровья. Смелости и решительности. Будем жить!