Украинская армия: из прошлого в будущее на клонах?
После того как распался Советский Союз, независимой Украине достались одни из наиболее многочисленных и боеготовых воинских формирований в мире. С современным вооружением. На тот период времени численность армии составляла 700 тысяч человек. В структуре украинского войска находилось три артиллерийские, четыре танковые, четырнадцать мотострелковых дивизий, восемь артбригад, девять бригад противовоздушной обороны и одно бригадное подразделение спецназначения. На вооружении состояло более 9000 танков и более 11 тысяч бронемашин. Безопасность украинского неба обеспечивали порядка 1100 боевых самолетов, а также семь полковых соединений боевых вертолетов и отдельное армейское подразделение ПВО.
Помимо этого, на вооружении украинских войск имелись ракеты высокой дальности (более ста семидесяти единиц), а также ракетные мобильные комплексы «Пионер» и «Пионер-УТТХ» и стратегические стационарные комплексы в шахтах (ракеты РТ-23 УТТХ и УР-100Н). Имелось также 2600 оперативно-тактических комплексов Р-300 (с дальностью поражения 300 км), «Точка» и «Точка-У» (с дальностью стрельбы 120 км). Эти комплексы были способны транспортировать ядерные боеголовки. К имеющемуся вооружению следует добавить еще более 40 стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-160 и Ту-25МС.
Таким образом, можно утверждать, что на начальном этапе становления Украины как независимого государства у нее была одна из сильнейших армий в мире, способная защитить территорию и население от вероятных угроз.
За годы существования независимого украинского государства его войска постоянно реформировались с ссылкой на необходимость повышения уровня боеспособности и адаптации численности в соответствии с экономическим потенциалом страны и современными военными опасностями. В конечном итоге многочисленные реформы привели к тому, что украинское государство оказалось не подготовлено к военному противостоянию. Иными словами, можно говорить не о реформировании, а фактически о разрушении украинских войск.
С начала своего существования Украина оставалась внеблоковым государством, проходя процесс демилитаризации, понижая численность вооружения и личного состава. Сначала правительство отказалось от ядерного вооружения, поверив заверениям безопасности и независимости государства, данным Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Россией (Будапештский меморандум).
Что касается боевой авиации, то по количеству и качеству она значительно теперь уступает прямому противнику (по нынешней украинской военной доктрине) – Российской Федерации. В сложившихся обстоятельствах украинское государство может рассчитывать на систему ПВО, еще недавно считавшуюся одной из наиболее эффективных на территории Европы (без учета ПВО РФ). Украинские войска имеют на вооружении «Кольчуги» (станции радиотехнической разведки), которые способны обнаруживать цели противника на земле, на воде и в воздухе, созданные с применением технологий «стелс». Для прикрытия украинских воздушных границ применялись ЗРК «Тунгуска», «Бук М», «Игла», ЗРК С-200 и С-300. Соответственно, была создана многоуровневая и достаточно надежная защита. Однако незадолго до начала событий на Майдане С-200 сняли с вооружения, поскольку они устарели технически и морально. Самое интересное, что их не заменили на аналогичные, но более мощные комплексы.
Если говорить о личном составе, то на протяжении длительного времени происходило его сокращение. По состоянию на 2017 год численность украинских вооруженных сил составляла 70 тысяч человек.
Кроме того, чтобы успешно защищать национальные интересы своего государства, у военнослужащих должно быть достойное материальное и денежное обеспечение. Проще говоря, голодные солдаты, не имеющие жилья, представляют гораздо большую опасность для своего же коррумпированного руководства, нежели для внешних противников. Да и престиж военной службы в обществе оставляет желать лучшего. Улучшения жилищных условий ожидает более трети военнослужащих. Правда, в настоящее время эту проблему пытаются решить за счет строительства общежитий для несемейных солдат, но и здесь проблем хватает, и чем закончится проект, о котором столько говорилось, пока непонятно. Да и зарплата украинских военных не соответствует европейским стандартам. Заметим, что в настоящее время выплаты для военнослужащих ВСУ повышаются, но они практически незаметны в связи с постоянным ростом цен и повышением коммунальных тарифов.
Отдельно следует поговорить о военно-промышленном комплексе Украины. В свое время он был значительной частью советской оборонной промышленности, однако в настоящее время он неспособен обеспечить вооружением свою же армию. Украина пыталась экспортировать военную технику, оставшуюся с советских времен, но и тут все далеко не так гладко.
В госбюджете на 2018 год была заложена сумма в 16 миллиардов гривен на военные нужды и перевооружение. Конечно, военный бюджет весьма скромен по сравнению с мировыми показателями, но для Украины очень даже ощутим. За эти денежные средства планировалось закупить ракетные и артсистемы, беспилотные аппараты, бронированные катера, бронетанковую технику и т.д. Но вполне логично предположить, что на сумму, заложенную в госбюджете, просто нереально произвести столь грандиозное перевооружение и полностью укомплектовать морские силы и армию.
Впрочем, недостаточное финансирование – это только одна из множества проблем отечественного ВПК. Не менее важна и другая большая проблема – неспособность выполнять заказы и низкое качество экспортируемого вооружения.
Так, в частности, можно вспомнить украинско-таиландский танковый договор, который затянулся на непозволительно длительный срок и вокруг которого разгорелся солидный скандал. До конца 2017 года было поставлено только 36 из 49 заказанных танков серии «Оплот». А ведь контракт на передачу техники подписали еще в 2011 году. И самое интересное — на вооружении украинских войск танков «Оплот» почти нет (1 танк не в счет).
Военное руководство заявляло о том, что в условиях реальных боев неэффективными оказались также и танки «Булат», сконструированные отечественной оборонкой, из-за маломощного двигателя и достаточно большого веса. В результате эти боевые машины вывели в резерв, несмотря на то, что войска успели приобрести несколько десятков танков данной модификации.
Следует вспомнить и о еще одной «новинке» — бронемашине «Дозор-Б», представленной еще в 2004 году. Когда начался вооруженный конфликт на юго-востоке страны, правительство пообещало поставить две сотни бронемашин в воинские части. В результате на вооружение поступило всего несколько десятков машин…
После распада СССР Украине достался и центр военного кораблестроения. Уже в период независимости в Николаеве сконструировали бронированный танкер «Гюрза», и два образца даже были закуплены Узбекистаном. А вот с поставками для своего флота как-то не задалось. На вооружении находится всего 6 «Гюрз-М», из них 2 задержаны ФПС и находятся в порту Керчи.
Что касается экспорта, то здесь дела обстоят ненамного лучше. За 2012-2016 годы Украина вошла в десять самых крупных поставщиков оружия и боевой техники. Однако само правительство признает, что такой позиции удалось достичь благодаря продажам старого военного имущества – танков Т-64, Т-72, Т-80, которые в огромных количествах поставлялись в Восточную Азию, Африку.
Таким образом, это вовсе не потенциал украинской оборонки, а потенциал советской военной техники, который остался с прежних времен. А в действительности украинский военно-промышленный комплекс выпускает всего несколько образцов техники и вооружения, которые способны выдержать конкуренцию на внешнем рынке.
Поэтому украинская оборонка следует по пути клонирования образцов вооружения периода СССР. В этом имеется определенный смысл, поскольку советская техника и вооружение достаточно эффективны, и можно сделать примерно то же самое, но с учетом передовых технологий.
Среди образцов вооружения, которые можно считать «клонами» советской техники, есть пулемет КМ-7,62, который, по большому счету, повторяет пулемет ПКМ, но отличается большим удобством в использовании и меньшим весом.
Также украинскими военными предприятиями освоен выпуск 30-миллиметровой автоматической пушки 3ТМ-1 и 3ТМ-2, которую можно устанавливать на БМП-2 (они являются аналогами пушек 2А72 и 2А42), автоматических гранатометов КБА-117 и КБА-119 (аналоги АГ-17 и АГС-17).
Это образцы удачного копирования. Однако есть и такие, которые критики любят приводить в качестве доказательства неэффективности и недееспособности оборонной промышленности Украины. Это, в частности, 120-миллиметровый миномет М120-15 «Молот», который оказался не просто неэффективным, но даже опасным (зафиксировано 9 разрывов, в результате чего погибло 13 военнослужащих, а еще 32 получили ранения). Причины трагедий всегда назывались разные, но в действительности миномет просто оказался недоведенным в техническом плане.
И совсем недавно стало известно об очередном «пополнении» — 73-миллиметровом противотанковом станковом гранатомете «Ланцея», который по своей сути является аналогом советского СПГ-9. Характеристики данного образца очень даже неплохие. Прицельная дальность достигает 1300 метров. Расчетная скорострельность – до шести выстрелов за минуту. И это при весе около 50 кг. Даже с учетом треножного станка весом 12 кг орудие вполне можно переносить силами четырех бойцов. СПГ-9 стал одним из наиболее часто применяемых образцов оружия, используемых на линии соприкосновения мотопехотными подразделениями. А это, в свою очередь, стало причиной быстрого технического износа механизмов.
С другой стороны, с производством «Ланцеи» возникает немало проблем. В первую очередь, речь идет о стволе, с производством которого у украинского военно-промышленного комплекса большие сложности.
Таким образом, можно говорить о том, что потенциал у украинского ВПК все же есть, и производство аналогов советского вооружения – это всего лишь один из этапов перехода к серийному производству собственного вооружения.
Что же получается в итоге? В данный момент Украина пребывает в состоянии войны. Отсутствие стабильности в политической и военной сфере, наличие вооруженного конфликта на юго-востоке страны и потеря отдельных территорий обусловили необходимость внесения значительных изменений в обеспечение национальной безопасности. Следует сказать, что в данном направлении отдельные шаги уже делаются. Так, в частности, постепенно увеличивается финансирование украинской армии. На нужды обороны планируется выделять до 5 процентов ВВП, а это примерно 8 миллиардов долларов. Если ориентироваться на европейские стандарты, то эта сумма должна вырасти до 10 миллиардов долларов. Но если принимать во внимание экономическое состояние, то перспектива такого финансирования весьма отдаленная. Около половины этих средств должны идти на перевооружение войск современными образцами боевой техники и оружия: военной авиацией, системами радиоэлектронной борьбы и связи, средствами противовоздушной обороны, системами управления, высокоточными образцами оружия и усилением флота. Выполнение значительной части этих задач вполне реально обеспечивать силами украинского ВПК.
Провозглашенный и недавно закрепленный в украинской конституции курс на евроатлантическую интеграцию также предусматривает внедрение более тысячи натовских стандартов, что, по мнению украинских военспецов, поможет в вопросе оперативной совместимости армии Украины и вооруженных сил стран НАТО в ходе проведения совместных операций и даст возможность модернизировать войска. Но на это уйдут годы реформирования украинских ВС.
Также эксперты отмечают, что очень важно повысить уровень жизни украинских военнослужащих: поэтапно повысить заработную плату, решить жилищные проблемы, пересмотреть пакет социальной защиты для участников боевых операций и их семей. Только так можно добиться повышения престижа военной службы.
И, пожалуй, одна из первостепенных задач, — борьба с коррупцией, полностью поглотившей украинскую оборонную сферу, о чем красноречиво свидетельствуют недавние скандалы в Укроборонпроме…
Использованы материалы:
http://www.dsnews.ua/politics/voyna-klonov-pochemu-ukrainskiy-vpk-massovo-kopiruet-oruzhie-31012019080000
https://lenta.ru/articles/2017/12/28/ukroboron/
https://112.ua/statji/vooruzhennye-sily-ukrainy-istoriya-razvala-i-perspektiva-vozrozhdeniya-156791.html
Помимо этого, на вооружении украинских войск имелись ракеты высокой дальности (более ста семидесяти единиц), а также ракетные мобильные комплексы «Пионер» и «Пионер-УТТХ» и стратегические стационарные комплексы в шахтах (ракеты РТ-23 УТТХ и УР-100Н). Имелось также 2600 оперативно-тактических комплексов Р-300 (с дальностью поражения 300 км), «Точка» и «Точка-У» (с дальностью стрельбы 120 км). Эти комплексы были способны транспортировать ядерные боеголовки. К имеющемуся вооружению следует добавить еще более 40 стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-160 и Ту-25МС.
Таким образом, можно утверждать, что на начальном этапе становления Украины как независимого государства у нее была одна из сильнейших армий в мире, способная защитить территорию и население от вероятных угроз.
За годы существования независимого украинского государства его войска постоянно реформировались с ссылкой на необходимость повышения уровня боеспособности и адаптации численности в соответствии с экономическим потенциалом страны и современными военными опасностями. В конечном итоге многочисленные реформы привели к тому, что украинское государство оказалось не подготовлено к военному противостоянию. Иными словами, можно говорить не о реформировании, а фактически о разрушении украинских войск.
С начала своего существования Украина оставалась внеблоковым государством, проходя процесс демилитаризации, понижая численность вооружения и личного состава. Сначала правительство отказалось от ядерного вооружения, поверив заверениям безопасности и независимости государства, данным Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Россией (Будапештский меморандум).
Что касается боевой авиации, то по количеству и качеству она значительно теперь уступает прямому противнику (по нынешней украинской военной доктрине) – Российской Федерации. В сложившихся обстоятельствах украинское государство может рассчитывать на систему ПВО, еще недавно считавшуюся одной из наиболее эффективных на территории Европы (без учета ПВО РФ). Украинские войска имеют на вооружении «Кольчуги» (станции радиотехнической разведки), которые способны обнаруживать цели противника на земле, на воде и в воздухе, созданные с применением технологий «стелс». Для прикрытия украинских воздушных границ применялись ЗРК «Тунгуска», «Бук М», «Игла», ЗРК С-200 и С-300. Соответственно, была создана многоуровневая и достаточно надежная защита. Однако незадолго до начала событий на Майдане С-200 сняли с вооружения, поскольку они устарели технически и морально. Самое интересное, что их не заменили на аналогичные, но более мощные комплексы.
Если говорить о личном составе, то на протяжении длительного времени происходило его сокращение. По состоянию на 2017 год численность украинских вооруженных сил составляла 70 тысяч человек.
Кроме того, чтобы успешно защищать национальные интересы своего государства, у военнослужащих должно быть достойное материальное и денежное обеспечение. Проще говоря, голодные солдаты, не имеющие жилья, представляют гораздо большую опасность для своего же коррумпированного руководства, нежели для внешних противников. Да и престиж военной службы в обществе оставляет желать лучшего. Улучшения жилищных условий ожидает более трети военнослужащих. Правда, в настоящее время эту проблему пытаются решить за счет строительства общежитий для несемейных солдат, но и здесь проблем хватает, и чем закончится проект, о котором столько говорилось, пока непонятно. Да и зарплата украинских военных не соответствует европейским стандартам. Заметим, что в настоящее время выплаты для военнослужащих ВСУ повышаются, но они практически незаметны в связи с постоянным ростом цен и повышением коммунальных тарифов.
Отдельно следует поговорить о военно-промышленном комплексе Украины. В свое время он был значительной частью советской оборонной промышленности, однако в настоящее время он неспособен обеспечить вооружением свою же армию. Украина пыталась экспортировать военную технику, оставшуюся с советских времен, но и тут все далеко не так гладко.
В госбюджете на 2018 год была заложена сумма в 16 миллиардов гривен на военные нужды и перевооружение. Конечно, военный бюджет весьма скромен по сравнению с мировыми показателями, но для Украины очень даже ощутим. За эти денежные средства планировалось закупить ракетные и артсистемы, беспилотные аппараты, бронированные катера, бронетанковую технику и т.д. Но вполне логично предположить, что на сумму, заложенную в госбюджете, просто нереально произвести столь грандиозное перевооружение и полностью укомплектовать морские силы и армию.
Впрочем, недостаточное финансирование – это только одна из множества проблем отечественного ВПК. Не менее важна и другая большая проблема – неспособность выполнять заказы и низкое качество экспортируемого вооружения.
Так, в частности, можно вспомнить украинско-таиландский танковый договор, который затянулся на непозволительно длительный срок и вокруг которого разгорелся солидный скандал. До конца 2017 года было поставлено только 36 из 49 заказанных танков серии «Оплот». А ведь контракт на передачу техники подписали еще в 2011 году. И самое интересное — на вооружении украинских войск танков «Оплот» почти нет (1 танк не в счет).
Военное руководство заявляло о том, что в условиях реальных боев неэффективными оказались также и танки «Булат», сконструированные отечественной оборонкой, из-за маломощного двигателя и достаточно большого веса. В результате эти боевые машины вывели в резерв, несмотря на то, что войска успели приобрести несколько десятков танков данной модификации.
Следует вспомнить и о еще одной «новинке» — бронемашине «Дозор-Б», представленной еще в 2004 году. Когда начался вооруженный конфликт на юго-востоке страны, правительство пообещало поставить две сотни бронемашин в воинские части. В результате на вооружение поступило всего несколько десятков машин…
После распада СССР Украине достался и центр военного кораблестроения. Уже в период независимости в Николаеве сконструировали бронированный танкер «Гюрза», и два образца даже были закуплены Узбекистаном. А вот с поставками для своего флота как-то не задалось. На вооружении находится всего 6 «Гюрз-М», из них 2 задержаны ФПС и находятся в порту Керчи.
Что касается экспорта, то здесь дела обстоят ненамного лучше. За 2012-2016 годы Украина вошла в десять самых крупных поставщиков оружия и боевой техники. Однако само правительство признает, что такой позиции удалось достичь благодаря продажам старого военного имущества – танков Т-64, Т-72, Т-80, которые в огромных количествах поставлялись в Восточную Азию, Африку.
Таким образом, это вовсе не потенциал украинской оборонки, а потенциал советской военной техники, который остался с прежних времен. А в действительности украинский военно-промышленный комплекс выпускает всего несколько образцов техники и вооружения, которые способны выдержать конкуренцию на внешнем рынке.
Поэтому украинская оборонка следует по пути клонирования образцов вооружения периода СССР. В этом имеется определенный смысл, поскольку советская техника и вооружение достаточно эффективны, и можно сделать примерно то же самое, но с учетом передовых технологий.
Среди образцов вооружения, которые можно считать «клонами» советской техники, есть пулемет КМ-7,62, который, по большому счету, повторяет пулемет ПКМ, но отличается большим удобством в использовании и меньшим весом.
Также украинскими военными предприятиями освоен выпуск 30-миллиметровой автоматической пушки 3ТМ-1 и 3ТМ-2, которую можно устанавливать на БМП-2 (они являются аналогами пушек 2А72 и 2А42), автоматических гранатометов КБА-117 и КБА-119 (аналоги АГ-17 и АГС-17).
Это образцы удачного копирования. Однако есть и такие, которые критики любят приводить в качестве доказательства неэффективности и недееспособности оборонной промышленности Украины. Это, в частности, 120-миллиметровый миномет М120-15 «Молот», который оказался не просто неэффективным, но даже опасным (зафиксировано 9 разрывов, в результате чего погибло 13 военнослужащих, а еще 32 получили ранения). Причины трагедий всегда назывались разные, но в действительности миномет просто оказался недоведенным в техническом плане.
И совсем недавно стало известно об очередном «пополнении» — 73-миллиметровом противотанковом станковом гранатомете «Ланцея», который по своей сути является аналогом советского СПГ-9. Характеристики данного образца очень даже неплохие. Прицельная дальность достигает 1300 метров. Расчетная скорострельность – до шести выстрелов за минуту. И это при весе около 50 кг. Даже с учетом треножного станка весом 12 кг орудие вполне можно переносить силами четырех бойцов. СПГ-9 стал одним из наиболее часто применяемых образцов оружия, используемых на линии соприкосновения мотопехотными подразделениями. А это, в свою очередь, стало причиной быстрого технического износа механизмов.
С другой стороны, с производством «Ланцеи» возникает немало проблем. В первую очередь, речь идет о стволе, с производством которого у украинского военно-промышленного комплекса большие сложности.
Таким образом, можно говорить о том, что потенциал у украинского ВПК все же есть, и производство аналогов советского вооружения – это всего лишь один из этапов перехода к серийному производству собственного вооружения.
Что же получается в итоге? В данный момент Украина пребывает в состоянии войны. Отсутствие стабильности в политической и военной сфере, наличие вооруженного конфликта на юго-востоке страны и потеря отдельных территорий обусловили необходимость внесения значительных изменений в обеспечение национальной безопасности. Следует сказать, что в данном направлении отдельные шаги уже делаются. Так, в частности, постепенно увеличивается финансирование украинской армии. На нужды обороны планируется выделять до 5 процентов ВВП, а это примерно 8 миллиардов долларов. Если ориентироваться на европейские стандарты, то эта сумма должна вырасти до 10 миллиардов долларов. Но если принимать во внимание экономическое состояние, то перспектива такого финансирования весьма отдаленная. Около половины этих средств должны идти на перевооружение войск современными образцами боевой техники и оружия: военной авиацией, системами радиоэлектронной борьбы и связи, средствами противовоздушной обороны, системами управления, высокоточными образцами оружия и усилением флота. Выполнение значительной части этих задач вполне реально обеспечивать силами украинского ВПК.
Провозглашенный и недавно закрепленный в украинской конституции курс на евроатлантическую интеграцию также предусматривает внедрение более тысячи натовских стандартов, что, по мнению украинских военспецов, поможет в вопросе оперативной совместимости армии Украины и вооруженных сил стран НАТО в ходе проведения совместных операций и даст возможность модернизировать войска. Но на это уйдут годы реформирования украинских ВС.
Также эксперты отмечают, что очень важно повысить уровень жизни украинских военнослужащих: поэтапно повысить заработную плату, решить жилищные проблемы, пересмотреть пакет социальной защиты для участников боевых операций и их семей. Только так можно добиться повышения престижа военной службы.
И, пожалуй, одна из первостепенных задач, — борьба с коррупцией, полностью поглотившей украинскую оборонную сферу, о чем красноречиво свидетельствуют недавние скандалы в Укроборонпроме…
Использованы материалы:
http://www.dsnews.ua/politics/voyna-klonov-pochemu-ukrainskiy-vpk-massovo-kopiruet-oruzhie-31012019080000
https://lenta.ru/articles/2017/12/28/ukroboron/
https://112.ua/statji/vooruzhennye-sily-ukrainy-istoriya-razvala-i-perspektiva-vozrozhdeniya-156791.html
- Автор:
- Валерий Бовал
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