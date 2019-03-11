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SIPRI сообщил, какая страна рекордно нарастила процент импорта оружия из РФ

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Доля продаж российских вооружений на мировом рынке с 2009 года сократилась в среднем с 27 процентов до 21. Об этом говорят данные SIPRI (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира). Эти данные обнародованы в специальном документе, касающемся вопросов мировой торговли оружием и военной техникой.

SIPRI сообщил, какая страна рекордно нарастила процент импорта оружия из РФ



Отмечается, что Россия сохраняет за собой второе место по объёмам оружейных продаж, занимая эту позицию вслед за США (у США примерно 36% мирового рынка).

Отмечается, что в период с 2014 по 2018 годы объёмы реализации оружия в мире существенно выросли – почти на 8%.

К лидерам по экспорту вооружений помимо Соединённых Штатов и Российской Федерации, по данным SIPRI, относятся Китай, Франция и ФРГ.

Странами-лидерами по показателю импорта оружия и военной техники являются Саудовская Аравия, Египет, Индия. Если говорить о российских оружейных продажах в Индию, то их объёмы в 2014-2018 годах упали на 42 процента. При этом Россия смогла выйти на новые для себя рынки.

Наибольший рост объёмов продаж российского оружия в процентном отношении за последние годы пришёлся на Ирак. С 2014 года рост составил 780 процентов. При этом линейка импорта широкая: от стрелкового оружия до вертолётов. Ещё одна страна Ближнего Востока, существенным образом нарастившая объёмы оружейных приобретений у РФ, - это Египет. Рост составил около 150 процентов.

Отметили в SIPRI и страну, объёмы продаж российского оружия в которую рекордно упали за последнее время. Страной этой является Венесуэла. Темпы падения составили 96 процентов. Объяснение простое: Венесуэла, после процесса перевооружения, в последние годы фактически не закупала новых вооружений и военной техники.

Если говорить об общем охвате продаж оружия из России, то он составил 48 стран. Для сравнения: США реализуют своё вооружение в 98 стран мира.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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