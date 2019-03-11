Нардеп ВРУ заявил, что Украина стала заложницей России в 1945 году

На Украине в очередной раз был поднят вопрос о том, когда праздновать День Победы и праздновать ли вообще. Напомним, что официально Украине отказалась о празднования Дня Победы 9 мая. Вместо этого власти предложили украинскому народу новый «праздник» - день памяти и примирения – 8 мая. Однако для миллионов украинцев 9 мая остаётся настоящим праздником.Представляющий законодательную власть Украины нардеп Эдуард Леонов, член партии «Свобода» (*деятельность этой партии запрещена на территории РФ) заявил, что Украина не должна отмечать День Победы 9 мая. В эфире телеканала NewsOne Леонов заявил, что 9 мая – «вопрос одного часа: в Берлине было 23:00, в Москве – 1:00».Напомним, что акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 22:43 по берлинскому времени. В Москве на тот момент уже наступило 9 мая.По его словам, 8 мая «весь мир чтит память жертв Второй мировой войны». Леонов добавил, что «Украину пытаются пришить разницей в часовых поясах к России». При этом «свободовец» заявил, что с этой разницей в часовых поясах в 1945 году Украина «стала заложником Кремля».Сама же программа на NewsOne с Дианой Панченко была посвящена не только вопросу празднования 9 мая на Украине, но и теме других праздников, установившихся в советский период. Телеведущая напомнила, что из-за вопроса празднования или непразднования, например, 23 февраля на Украине произошли стычки, в которых приняли активное участие радикалы, продвигающие «новый календарь».Для справки: Эдуард Леонов родился в 1974 году в городе Евпатория (Крым). Теперь пытается всеми силами демонстрировать свою "украинскость", в том числе через внешний вид с чубом и вышиванкой.Полная версия программы на украинском ТВ: