Депутат Рады заявил, что Порошенко уже не будет президентом Украины

А выпускать никого нельзя. И надо, чтобы не договорились. Украина столько финансовых кровопусканий не выдержит. Так что нужно готовиться не выпускать упырей с награбленным народным добром.

На Украине представлен прогноз того, куда из страны может бежать Пётр Порошенко в случае неудачи на выборах. К наиболее вероятным вариантам отнесены такие: Испания и Молдавия. Такого рода прогноз представил депутат ВРУ Сергей Лещенко. Он заявил, что масштабы коррупции Порошенко велики, а потому «будет огромный запрос на его наказание» в случае поражения на президентских выборах.На этом фоне высказался и другой нардеп Верховной рады Семён Семенченко. По его словам, Порошенко «уже не будет президентом».Семенченко заявил, что после выборов «начнётся большой драп» и что «КамАЗы уже загружены и готовы к отправке».Украинский депутат предположил, что Порошенко при поражении на выборах будет пытаться договориться с новыми властями с той целью, чтобы те дали ему уйти:По словам Семенченко, Порошенко и его окружение в противном случае убегут за рубеж, а миллиардные кредиты платить «ещё нашим правнукам и всему государству».Напомним, что выборы на Украине намечены на 31 марта. Сейчас Порошенко, если верить публикуемым в стране рейтингам, занимает второе место примерно с 17% одобрения. На первом месте – Владимир Зеленский с 26%. Эксперты отмечают, что если Зеленский победит на выборах, то он может дать Порошенко сбежать за границу после «консультаций» с Коломойским под определённые материальные блага от самого Порошенко.