Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 01.03.19 – 07.03.19
На этой неделе количество обстрелов в ДНР снова увеличилось. Украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры. В ЛНР обстрелы оставались на том же уровне, что и на прошлой неделе, но чаще стала применяться артиллерия 122 и 152 мм. Особенно в четверг накануне нового «Весеннего перемирия», начавшегося в 01:00 ночи 8 марта.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 131 раз. Обстрел производился по районам двадцати трех населенных пунктов Республики с применением минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины частично разрушены 35 домостроений.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 44 раза. Огонь велся из 82 и 120-мм минометов, 122-х и 152-мм артиллерии, ПТУР, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 760 мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Лозовое, Логвиново, Калиновка, Углегорск, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Смелое, Веселая гора и Красный Яр.
С 1 марта по 7 марта 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли двое и ранен один военнослужащий, также погиб один мирный житель 1959 г.р.
28 февраля, в районе н.п. Красногоровка произошел конфликт между военнослужащими 1-го батальона 24 омб с применением огнестрельного оружия, в результате чего ранения получили семь карателей.
1 марта, в районе н.п. Троицкое, при перевозке боеприпасов на наблюдательный пункт предположительно с целью осуществления обстрела позиций Народной Милиции, произошло несанкционированное срабатывание взрывателя 82 мм мины, в результате чего получил множественные осколочные ранения один каратель минометной батареи 2-го батальона 30-й бригады ВСУ рядовой В.Герасимчук.
2 марта, на участке автодороги между н.п. Бердянское и Широкино, в результате подрыва автомобиля, получили минно-осколочные ранения пятеро карателей 79-й бригады ВФУ.
Хроника ответок:
1 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погиб один и ранено трое карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
2 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено семеро карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
3 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено трое карателей.
Потери ДНР: погиб один и ранен один военнослужащий.
4 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
5 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погиб один и ранено двое карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
6 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено семь карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
7 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: погиб один военнослужащий Народной милиции нет.
Заявление официального представителя управления народной милиции ДНР о похищении Светланы Дрюк
Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов НМ ДНР по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья. Светлана в 2014-18 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешную проведенную операцию награждена медалью «За воинскую доблесть».
После увольнения из рядов НМ и реабилитации в госпитале, она выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.
На территории Молдовы, была проведена специальная операция СБУ по задержанию и вывозу ее на территорию Украины.
На данный момент, со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей.
Светлана, прежде всего мать и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут.
Разведка ДНР:
Украинское военное командование активизировало мероприятия по сокрытию от международных наблюдателей наличие запрещенного Минскими договоренностями вооружения на передовой. В целях глушения сигнала и создания помех в работе БЛА ОБСЕ, в районе н.п. Артемовск зафиксировано развертывание 2-х станций постановок помех, а в районе н.п. Пионерское, в 14 км восточнее Мариуполя, развернуто 3 единицы ЗРК «Стрела-10». Данные факты также были отражены в официальных отчетах Миссии ОБСЕ.
Отмечаем, что в период с середины февраля по настоящее время зафиксировано стягивание сил и средств украинских боевиков на Горловском направлении. В частности, в районе н.п. Зайцево, где ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, было отмечено прибытие около 100 боевиков полка «Азов». Среди технического оснащения боевиков – 8 единиц БМП и 9 единиц 122 мм гаубиц Д-30. В качестве средства усиления этой боевой группе приданы 10 единиц танков из состава 30 механизированной бригады.
Разведка ЛНР:
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено:
4 единицы буксируемые гаубицы «Мста-Б» возле н.п. Лисичанск;
24 единицы танка Т-64 на железнодорожной станции в н.п. Артемовск;
1 единица ЗРК «Оса» в н.п. Новоахтырка.
Кроме того, на этой неделе Миссия фиксировала отсутствие в местах отвода
7 единиц запрещенного Минскими соглашениями вооружения:
минометов «Нона-С» - 3 единицы;
буксируемых гаубиц Д-30 – 4 единицы.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
01.03.19, пятница
06:15 - 122 мм (18) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
08:25-08:40 – н.п. Новоселовка-2 – н.п. Васильевка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:55 – н.п. Гладосово - н.п. Гольмовский, выпущено 4 мины калибром 120 мм;
11:05 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, произведено 5 выстрелов АГС;
12:15 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:15 - 82 мм (4), СПГ-9 (7) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
13:50-14:20 – н.п. Шумы – ш-та им. Изотова, выпущено 3 мины калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов БМП-2;
14:50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 4 мины калибром 120 мм;
16:00-17:00 – н.п. Верхнеторецкое верхнее - н.п. Верхнеторецкое нижнее, выпущено 4 мины калибром 82 мм, применялось стрелковое вооружение;
17:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведен 1 выстрел СПГ-9;
17:25 - 120 мм (9) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
19:45 – н.п. Пески - Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, произведено 29 выстрелов АГС;
20:20 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, выпущено 2 мины калибром 120 мм, произведено 20 выстрелов БМП-2;
21:10 - 82 мм (5), РПГ (3), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
22:25 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 5 выстрелов СПГ-9;
22:30 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз, ЛНР 4 раза.
02.03.19, суббота
07:50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 3 мины калибром 120 мм и 8 мин калибром 82 мм, выпущено 5 гранат СПГ-9;
07:55 - н.п. Красногоровка - ш-та Трудовская: произведено 10 выстрелов БМП-1, выпущено 5 гранат СПГ-9;
08:10 - 120 мм (6), 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Пришиб;
08:35 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
09:20 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 10 мин калибром 82 мм;
09:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 82 мм, выпущено 3 гранаты СПГ-9 и 1 граната АГС;
10:30 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 6 мин калибром 82 мм;
11:30 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: произведено 10 выстрелов ЗУ-23;
14:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:30 - ПТУР (2) – с направления Светлодарск – в направлении Углегорск;
17:35 - 82 мм (8), СПГ-9 (2). АГС (29) – с направления Светлодарское – в направлении Лозовое;
18:30 – н.п. Водяное – н.п. Саханка: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 3 раза.
03.03.19, воскресенье
01:50 - 120 мм (10) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
07:35 - 122 мм (10), 120 мм (19), 82 мм (10 – с направления Попасная – в направлении Калиново;
08:20 - АГС (78), КК, СО – с направления Луганская – в направлении Калиновка;
11:25 – н.п. Шумы - ш-та Гагарина: выпущено 8 мин калибром 120 мм;
13:20-13:40 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:15-14:35 – н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:20 - 82 мм (2),СПГ-9 (2) – с направления Крымское – в направлении Донецкий;
14:55 - 82 мм (3),РПГ (1), АГС (29) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
15:30 - БМП-1 (16) – с направления Золотое-4 – в направлении Первомайск;
16:45 – н.п. Металлист – н.п. Гольмовский: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
17:25 – н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 3 мины калибром 82 мм;
18:00-18:25 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 5 мин калибром 82 мм;
18:05 –н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 18 мин калибром 120 мм, 3 мины калибром 82 мм;
18:25 - 120 мм (5) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
09:10 - 120 мм (18) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:15-19:40 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
19:50 – н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:00 – Опытное - Аэропорт: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20-21:45 – н.п. Каменка – н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:20 – н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 2 мины калибром 120 мм миномета, 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:05-22:25 – н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС;
22:30 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 4 мины калибром 120 мм, 40 выстрелов БМП-2;
23:15 - 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Сокольники.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз, ЛНР 9 раз.
04.03.19, понедельник
03:25-03:45 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
07:00 - 120 мм (20), КК – с направления Попасная – в направлении Первомайск;
08:00-08:25 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 10 мин калибром 120 мм, 5 гранат СПГ-9, 50 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:05-09:00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: произведено 12 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:10-08:35 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 10 мин калибром 120 мм, 3 гранаты СПГ-9, 20 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
11:10 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 4 мины калибром 120 мм;
12:50 - н.п. Зайцево северное - Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:55 - н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм и 10 мин калибром 82 мм, выпущено 29 гранат АГС;
13:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 10 гранат СПГ-9;
13:25 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: выпущено 8 мин калибром 120 мм;
14:20 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: выпущено 8 мин калибром 120 мм;
15:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00-16:30 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
17:05 – н.п. Водяное - н.п. Саханка: выпущено 8 мин калибром 120 мм;
17:10 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
17:55-18:25 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущена 1 мина калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - СВД (10) – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
18:50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 20 выстрелов БМП-1;
19:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
20:20 - н.п. Верхнеторецкое верхнее - н.п. Верхнеторецкое нижнее: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
21:20 - СПГ-9 (6), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
22:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 гранат СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 3 раза.
05.03.19, вторник
07:40 – 122 мм (10), 120 мм (20), БМП-1 (5)– с направления Крымское – в направлении Смелое;
07:45-08:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
07:50 – 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
07:55-08:25 – н.п. Водяное – н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
08:00-08:30 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
09:20-09:50 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
10:10 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
11:30 – 120 мм (6), АГС (29) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
18:20 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 10 гранат АГС;
18:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 – н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 – н.п. Пески - н.п. Веселое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 – 122 мм (12); – с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
20:00 – ш-та Южная - ш-та Гагарина: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:45 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
21:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 гранат АГС, 5 гранат РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:15 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 4 раза.
06.03.19, среда
07:50 - 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
07:20-07:40 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, произведено 3 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
08:35-08.55 – н.п. Водяное - н.п. Саханка, произведено 29 выстрелов АГС, использовалось стрелковое оружие;
08:45-09:05 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка, выпущено 5 мин калибром 120 мм;
09:40 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, выпущено 4 мины калибром 120 мм и 4 мины калибром 82 мм;
10:30-10:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:55 - БМП-1 (9), АГС (29), СО – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
11:55–н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: совершено 100 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:50 - 82 мм (9), СО – с направления Счастье – в направлении Веселая Гора;
15:15 – н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка, произведено 7 выстрелов СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
16:25-16:45 – н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось стрелковое вооружение;
16:40 - СПГ-9 (6) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
17:20 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 8 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
17:55 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 5 мин калибром 82 мм, 3 выстрела РПГ, используется крупнокалиберное оружие;
19:00 – н.п. Шумы - ш-та Гагарина, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19:10 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка - н.п. Спартак, выпущено 4 гранаты СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19:55 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
20:00 - 82 мм (8) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
20:00 - 82 мм (2),СПГ-9 (12), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
20:40-21.00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
21:35 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 2 выстрела РПГ, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:50 – н.п. Широкино - н.п. Безыменное, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз и ЛНР 6 раз.
07.03.19, четверг
07:15 - 120 мм (10), 82 мм (21) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
07:20 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
07:20 - 82 мм (6), БМП-1 (7) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
10:05-10:35 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 4 гранаты СПГ-9, 15 гранат АГС;
12:20 - СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
13:35 - 82 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
15:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:45 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: совершено 20 выстрелов БМП-1;
16:05 - 120 мм (10), СПГ-9 (8) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
16:10 – н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 15 гранат АГС, 8 выстрелов БМП-1;
16:40-17:10 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 – н.п. Новоселовка-2 – н.п. Васильевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 10 выстрелов БМП-1;
17:55 – н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка, выпущено 8 мин калибром 82 мм, 20 выстрелов БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:45 –н.п. Верхнеторецкое верхнее – н.п. Верхнеторецкое нижнее: совершено 20 выстрелов БМП-2;
19:00 – н.п. Водяное - н.п. Безыменное: выпущено 4 мины калибром 120 мм;
19:00 – н.п. Водяное - н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
19:00 – н.п. Широкино - н.п. Ленинское: выпущено 3 мины калибром 120 мм;
19:05 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
19:05 - 152 мм (30) – с направления Камышеваха – в направлении Калиново-Борщеватое;
19:10 – н.п. Водяное - н.п. Безыменное: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
20:10 - 120 мм (7) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
20:30 - 120 мм (10) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
21:00 - 122 мм (26) – с направления Катериновка – в направлении Первомайск;
21:00 - 122 мм (17) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
22:10 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
22:40 - 120 мм (9) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
23:00 - 120 мм (32) – с направления Старый Айдар – в направлении Веселая Гора;
23:10 - 82 мм (6) – с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
23:10 - 82 мм (20) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, ЛНР 15 раз.
Всем терпения и здоровья!
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