Арктические аэродромы сделают всесезонными

На одном из аэродромов СФ проводится эксперимент по использованию уникальной российской технологии. Новое покрытие позволяет за короткий срок восстановить несущую способность взлетно-посадочной полосы и продлить ее эксплуатационный ресурс

Российские аэродромы, расположенные в Арктике, в ближайшее время станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов. Об этом заявил начальник морской авиации Военно-морского флота РФ генерал-майор Игорь Кожин в интервью газете " Красная звезда" По его словам в настоящее время уже проводится модернизация аэродромов в арктической зоне с целью сделать их всесезонными и приспособить к принятию самолетов всех типов. Реконструкция коснется аэродромов на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. При этом замена и реконcтрукция инфраструктуры аэродромов в Арктике проводитcя с использованием новых, но уже зарекомендовавших себя материалов и технологий.- рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ, добавив, что авиация уже "отработала" все арктические аэродромы и успешно применяет их при полетах в северных широтах.Ранее сообщалось, что Министерство обороны США было вынуждено поменять оперативные планы по Арктике. Причиной этого послужило растущее влияние России в данном регионе. В Пентагоне заявили, что российская армия вновь открыла военные аэродромы на Севере, размещает в регионе радиолокационные системы и "активно насыщает Арктику вооружениями".