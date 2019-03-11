Новости

Арктические аэродромы сделают всесезонными

15
Российские аэродромы, расположенные в Арктике, в ближайшее время станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов. Об этом заявил начальник морской авиации Военно-морского флота РФ генерал-майор Игорь Кожин в интервью газете "Красная звезда".

Арктические аэродромы сделают всесезонными



По его словам в настоящее время уже проводится модернизация аэродромов в арктической зоне с целью сделать их всесезонными и приспособить к принятию самолетов всех типов. Реконструкция коснется аэродромов на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. При этом замена и реконcтрукция инфраструктуры аэродромов в Арктике проводитcя с использованием новых, но уже зарекомендовавших себя материалов и технологий.

На одном из аэродромов СФ проводится эксперимент по использованию уникальной российской технологии. Новое покрытие позволяет за короткий срок восстановить несущую способность взлетно-посадочной полосы и продлить ее эксплуатационный ресурс


- рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ, добавив, что авиация уже "отработала" все арктические аэродромы и успешно применяет их при полетах в северных широтах.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США было вынуждено поменять оперативные планы по Арктике. Причиной этого послужило растущее влияние России в данном регионе. В Пентагоне заявили, что российская армия вновь открыла военные аэродромы на Севере, размещает в регионе радиолокационные системы и "активно насыщает Арктику вооружениями".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
На Земле Франца-Иосифа впервые приземлился Ил-76
Большой арктический субботник
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти