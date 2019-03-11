Американский беспилотник провёл длительную разведку у западных границ РФ
Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk в очередной раз провел разведку на западном направлении России, следует из данных, опубликованных мониторинговым сайтом PlaneRadar.
Как следует из предоставленной информации, американский разведывательный беспилотник утром в воскресенье вылетел с итальянской базы Сигонелла и в течение пяти часов кружил вдоль границ Калининградской области, все это время находясь в воздушном пространстве Литвы. Далее американский разведчик перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение четырех с половиной часов вел разведку вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. На обратном пути дрон опять вернулся к границам российского анклава и еще около часа наблюдал за Калининградской областью, после чего вернулся на авиабазу.
Ранее в Министерстве обороны России отметили возрастающую активность разведывательных самолетов и беспилотников США и НАТО у российских границ. Особое внимание западные разведки уделяют Крыму и Калининградской области, в данных районах замечено самое большое количество разведывательных полетов.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки. Он оборудован камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать данные режиме реального времени через спутниковый канал связи.
Как следует из предоставленной информации, американский разведывательный беспилотник утром в воскресенье вылетел с итальянской базы Сигонелла и в течение пяти часов кружил вдоль границ Калининградской области, все это время находясь в воздушном пространстве Литвы. Далее американский разведчик перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение четырех с половиной часов вел разведку вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. На обратном пути дрон опять вернулся к границам российского анклава и еще около часа наблюдал за Калининградской областью, после чего вернулся на авиабазу.
Ранее в Министерстве обороны России отметили возрастающую активность разведывательных самолетов и беспилотников США и НАТО у российских границ. Особое внимание западные разведки уделяют Крыму и Калининградской области, в данных районах замечено самое большое количество разведывательных полетов.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки. Он оборудован камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать данные режиме реального времени через спутниковый канал связи.
- Использованы фотографии:
- U.S. air force
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