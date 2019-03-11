В Сингапуре заявляют, что после покупки F-35 могут купить J-20 у Китая

Поставки вызовут трепет у Пекина, который расширяет своё влияние в регионе.

Сингапур уже 30 лет импортирует американские истребители. И приобретение нескольких F-35 станет лишь продолжением истории

Китайские СМИ анализируют готовящуюся сделку по приобретению ВВС Сингапура американских истребителей F-35. Некоторое время назад стало известно, что США фактически продавили поставку 12 самолётов пятого поколения в Сингапур, мотивируя сингапурскую покупку «развитием системы региональной безопасности». Отдельные эксперты Китая посчитали это антикитайским контрактом.Другого мнения придерживается исполнительный директор Китайского центра совместных исследований Южно-Китайского моря при университете Нанкина Чжу Фэн. Он прокомментировал репортаж CNN. В этом репортаже было заявлено, что поставки самолётов F-35 в Сингапур позволят активизировать «сдерживание Китая».Из материала американского СМИ:По словам упомянутого китайского эксперта, заявление репортёров CNN выглядит нелепым. Чжу Фэн отмечает, что американцы пытаются выдавать желаемое за действительное.Из заявления Чжу Фэна для китайской прессы:Китайский эксперт отметил, что «маленький Сингапур реализует стратегию продвинутой обороны». По мнению Чжу Фэна, эта покупка не направлена против Китая.Примечательно, что ранее в сингапурской прессе (Straits Times) выходила статья, в которой со ссылкой на официальных лиц было заявлено, что для ВВС Сингапура могут быть закуплены не только американские F-35, но и китайские J-20. Объясняется это «мерами по повышению доверия в военно-технической сфере». Отмечено, что возможность приобретения J-20 актуальна и сейчас - после того как Китай запустит программу реализацию этих истребителей 5-го поколения на экспорт.Та же сингапурская газета сегодня пишет, что контракт с американцами на поставки в Сингапур F-35 никак не направлен против КНР. Материалы в сингапурской прессе явно направлены на то, чтобы в информационном плане (в связи с покупкой страной F-35) не злить Китай.