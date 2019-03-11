Уточнены сроки выхода на сертификацию авиадвигателя ВК-800С

После заявления представителя пресс-службы Центрального института авиационного моторостроения имени П.Баранова (ЦИАМ) о сертификации нового российского авиационного двигателя ВК-800С в 2020 году, в сети попытались оценить параметры силовой установки и возможности её серийного производства для различных средств авиации.Напомним, что макетная комиссия с участием представителей сертификационного центра ЦИАМ уже пройдена.Речь идёт о газотурбинном авиадвигателе со «взлётной» мощностью около 800 л.с. (отсюда и число в номенклатурном обозначении). Разработан он компанией "Климов". Его планируют использовать как для одномоторных, так и для двухмоторных самолётов, включая самолёты малой авиации. Потребности России в этих самолётах, как и самолётах региональной авиации, год от года становится всё более высокой.Производитель отмечает важную деталь. На двигатели модификации ВК-800С делается ставка в плане их возможного использования в качестве силовых установок для тяжёлых беспилотников «Альтаир». ВК-800С – турбовинтовая модификация двигателя, работающая на авиационном керосине. Установка такого двигателя на отечественный разведывательно-ударный (многоцелевой) БПЛА позволит выйти на полное импортозамещение. Пока «Альтаиры» проектируются, исходя из установки на них двух 12-цилиндровых дизельных двигателей RED A03 от компании RED Aircraft GmbH. Двигатель производится на заводе в Аденау (ФРГ), при этом ведётся локализация и на территории РФ – ОКБ им. М.П.Симонова в Казани. В этой связи возникает вопрос, насколько актуальным будет производство немецких авиадвигателей после начала реализации производства тех же ВК-800С?– универсальная авиационная силовая установка, которую планируется использовать и на самолётах L-410. И причём исключительно на тех L-410, которые производятся на российских промышленных мощностях – УЗГА (город Екатеринбург).Помимо варианта двигателя для самолётов и БПЛА ведётся работа по созданию. Буква «В» показывает, что это вертолётный вариант. Его планируется использовать на вертолётах «Ансат» и Ка-226. ВК-800В – турбовальная модификация с теми же массогабаритными характеристиками, что и другой вариант ВК-800. Масса силовой установки относительно небольшая – 140 кг при длине ровно 1 м.На самом деле, двигатель ВК-800 начали разрабатывать ещё в начале 2000-х. Первоначально сертификация была запланирована для ВК-800В на 2016 год. Но потом приоритет сдвинули в пользу ВК-800С, сместились и сроки.