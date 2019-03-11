В Германии рассказали о предательстве России Европой
Экс-советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал о предательстве России Европой.
Он заявил, что в начале своей президентской деятельности Владимир Путин стремился к сближению с Европой и даже рассматривал возможность вступления в Североатлантический Альянс, однако Европа отвернулась от Путина и отказала России в сотрудничестве.
По словам Тельчика, одним из ключевых факторов, повлиявших на отношения Запада и России, стало заявление Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента США, о том, что Россия якобы является «региональной державой».
Немецкий политик отметил, что западные страны позиционируют Россию как «способную на все злодейку». «Путин - не враг Европы», - заявил Тельчик.
Кроме того, он заявил, что Западу следовало думать не только о включении Украины в Евросоюз и НАТО, а еще и об отношениях с Россией. По его словам, «можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял».
Также бывший советник канцлера отметил, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, так как лишь желает обезопасить себя, а деятельность и интересы Москвы носят оборонительный характер. В подтверждение своих слов он привел исторические факты нападения западных стран на Россию, подчеркнув, что именно они всегда инициировали войны с Россией.
По словам политика, ситуацию на данный момент ухудшает именно НАТО, которое проводит учения и разведывательные полеты и постоянно приближается к российской границе, а главным виновником современной ситуации является действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которой не хватает лидерских качеств.
Он заявил, что в начале своей президентской деятельности Владимир Путин стремился к сближению с Европой и даже рассматривал возможность вступления в Североатлантический Альянс, однако Европа отвернулась от Путина и отказала России в сотрудничестве.
По словам Тельчика, одним из ключевых факторов, повлиявших на отношения Запада и России, стало заявление Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента США, о том, что Россия якобы является «региональной державой».
Немецкий политик отметил, что западные страны позиционируют Россию как «способную на все злодейку». «Путин - не враг Европы», - заявил Тельчик.
Кроме того, он заявил, что Западу следовало думать не только о включении Украины в Евросоюз и НАТО, а еще и об отношениях с Россией. По его словам, «можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял».
Также бывший советник канцлера отметил, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, так как лишь желает обезопасить себя, а деятельность и интересы Москвы носят оборонительный характер. В подтверждение своих слов он привел исторические факты нападения западных стран на Россию, подчеркнув, что именно они всегда инициировали войны с Россией.
По словам политика, ситуацию на данный момент ухудшает именно НАТО, которое проводит учения и разведывательные полеты и постоянно приближается к российской границе, а главным виновником современной ситуации является действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которой не хватает лидерских качеств.
- Использованы фотографии:
- sovetrectorov.ru
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