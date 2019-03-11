В Германии рассказали о предательстве России Европой

Экс-советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал о предательстве России Европой.Он заявил, что в начале своей президентской деятельности Владимир Путин стремился к сближению с Европой и даже рассматривал возможность вступления в Североатлантический Альянс, однако Европа отвернулась от Путина и отказала России в сотрудничестве.По словам Тельчика, одним из ключевых факторов, повлиявших на отношения Запада и России, стало заявление Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента США, о том, что Россия якобы является «региональной державой».Немецкий политик отметил, что западные страны позиционируют Россию как, - заявил Тельчик.Кроме того, он заявил, что Западу следовало думать не только о включении Украины в Евросоюз и НАТО, а еще и об отношениях с Россией. По его словам,Также бывший советник канцлера отметил, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, так как лишь желает обезопасить себя, а деятельность и интересы Москвы носят оборонительный характер. В подтверждение своих слов он привел исторические факты нападения западных стран на Россию, подчеркнув, что именно они всегда инициировали войны с Россией.По словам политика, ситуацию на данный момент ухудшает именно НАТО, которое проводит учения и разведывательные полеты и постоянно приближается к российской границе, а главным виновником современной ситуации является действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которой не хватает лидерских качеств.